ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα», τονίζει η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της.

«Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών», καταλήγει.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα...

0
Από τους ελαιώνες προς τα ελαιοτριβεία. Η έναρξη της Α’...

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί...

0
Από την Κυριακή 21/12, οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο»...

Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα...

0
Από τους ελαιώνες προς τα ελαιοτριβεία. Η έναρξη της Α’...

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί...

0
Από την Κυριακή 21/12, οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο»...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα ημερομηνία έναρξης
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αυστραλία: Δέκα λεπτά τρόμου στην παραλία Μποντάι – Τι ξέρουμε για την τρομοκρατική επίθεση

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και...

Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα εργαλείο που «απενεργοποιεί» τα κέντρα ανάπτυξης του καρκίνου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η επιστημονική ομάδα εστίασε σε έναν σπάνιο τύπο καρκίνου...

Ψηφιακό δελτίο αποστολής ελαιοκάρπου – Η νέα ημερομηνία έναρξης

ΠΚ team ΠΚ team -
Από τους ελαιώνες προς τα ελαιοτριβεία. Η έναρξη της Α’...

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί φορτηγών

ΠΚ team ΠΚ team -
Από την Κυριακή 21/12, οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο»...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST