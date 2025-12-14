ΕΛΛΑΔΑ

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν οι οδηγοί φορτηγών

Από την Κυριακή 21/12, οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο» και θα παρατάξουν τα φορτηγά τους δεξιά και αριστερά του οδικού δικτύου, χωρίς να κλείσουν δρόμους, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.

Σε επ’ αόριστον κινητοποιήσεις προχωρούν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, οι οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης.

Ζητούν άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανίδης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, από την Κυριακή 21/12 οι αυτοκινητιστές θα τραβήξουν «χειρόφρενο» και θα παρατάξουν τα φορτηγά τους δεξιά και αριστερά του οδικού δικτύου, χωρίς να κλείσουν δρόμους, διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.

«Δε χρειάζεται να κλείσουμε δρόμους. Αυτό που θα κάνουμε είναι να διαμαρτυρηθούμε γενικότερα για το όλο πλαίσιο, για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους μεταφορείς», τόνισε ο κ. Κενανίδης.

Ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ τόνισε ότι οι αυτοκινητιστές συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να οριστεί μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους υπουργούς προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και απειλούν τη βιωσιμότητά του, τα οποία όπως τόνισε είναι πολλά και διαχρονικά.

Μεταξύ των αιτημάτων τους, όπως ανέφεραν και σε πρόσφατη κοινή επιστολή τους η ΟΦΑΕ, η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών ΕΕΣΥΜ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Εθνικών Οδικών Μεταφορών (ΠΣΕΕΟΜ), είναι:

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων,
η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για την ανανέωση του στόλου ΦΔΧ,
η καταπολέμηση των παράνομων μεταφορών και του αθέμιτου ανταγωνισμού,
η μείωση του κόστους καυσίμων, διοδίων και ακτοπλοϊκών μετακινήσεων,
η αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας για την έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου,
η αντιμετώπιση της οξείας έλλειψης επαγγελματιών οδηγών,

καθώς και κρίσιμα ζητήματα υποδομών, οδικών απαγορεύσεων και λειτουργίας λιμένων.

 

cnn.gr

