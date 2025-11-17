Δημοτικά Τέλη 2026: Το Ηράκλειο γυρίζει σελίδα

Παρουσιάστηκαν όλες οι βελτιώσεις: Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ και φοιτητές στις εξαιρέσεις καταβολής – Ενισχύονται οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού – Στο 1,5 ευρώ τα οικιακά τέλη για την πόλη, καμία αύξηση στα χωριά (παραμένουν στο 0,98 ευρώ), στους κοινόχρηστους χώρους, στην άρδευση, στο ΤΑΠ και στις λαϊκές αγορές

Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τον προσδιορισμό των Δημοτικών Τελών του 2026 παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τους Αντιδημάρχους, Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκη,

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη και Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξήγησε τον προσανατολισμό και τη σταθερή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα σε όλο τον Δήμο: «Αυτά τα δύο πεδία ανήκουν στο πλαίσιο των ανταποδοτικών τελών.

Και για τα δύο αυτά, οι σχεδιασμοί μας και οι ενέργειες μας που βρίσκονται σε εξέλιξη μας οδηγούν σε μια ποιοτική αλλαγή, σε μια δραστική βελτίωση των υπηρεσιών που θα γίνεται αισθητή μέσα στο 2026 αλλά πρέπει να έχει μια σταθερότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε για ένα διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών της καθημερινότητας, από το 2026 και εξής».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις χρόνιες παθογένειες και πρακτικές τις οποίες αναθεώρησε η Δημοτική Αρχή, μίλησε για τον επαναπροσδιορισμό των τελών που έγινε με μελέτη, συνυπολογισμό όλων των δεδομένων και πολλή περίσκεψη, τονίζοντας:

«Το μέγεθος το οποίο προτείνεται είναι κατά πολύ μικρότερο από εκείνο το οποίο συζητήθηκε στον δημόσιο λόγο και από αυτή την άποψη έχουμε μια διάψευση προβλέψεων όταν ακούστηκε και γράφτηκε ότι τα τέλη θα διπλασιαστούν.

Αυτό το οποίο παρουσιάζουμε είναι κατά πολύ χαμηλότερο και θεωρώ πράγματι ότι επιτύχαμε να συγκρατήσουμε σε εύλογο μέγεθος τα Δημοτικά Τέλη σε συνδυασμό όμως με τον στόχο που είναι η δραστική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται για την καθημερινότητα.

Αυτό κατέστη δυνατό σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει βελτιωθεί. Έχουμε μια ανάταξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου. Βρισκόμαστε σε θετικότερο έδαφος.

Η προοπτική η οποία προδιαγράφεται είναι καλύτερη. Βεβαίως μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον το οποίο εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυσκολίες. Και αυτό είναι το γενικότερο περιβάλλον της γενικής κυβέρνησης και ειδικότερα της θέσης της Αυτοδιοίκησης μέσα στη γενική κυβέρνηση.

Έχει να κάνει με τη σχέση των πόρων, με τις αρμοδιότητες, τη μεγάλη υστέρηση που εμφανίζουν γενικά οι πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όμως, και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θεωρώ ότι έχουμε χαράξει και ακολουθούμε μια θετική πορεία. Λέμε λοιπόν ότι ο προσδιορισμός των μεγεθών των Δημοτικών Τελών βρίσκεται και σε μια συνάρτηση με την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και στη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής να παραμείνουν τα τέλη χαμηλότερα από τον μέσο όρο πόλεων με παραπλήσια χαρακτηριστικά, παρουσίασε σχετικό πίνακα τελών άλλων Δήμων, μίλησε για τα πρόσθετα κόστη διαχείρισης των απορριμμάτων που έχουν αυξηθεί δυσανάλογα και επεσήμανε: «Λάβαμε υπόψη και τα γενικότερα κόστη τα οποία έχουν να κάνουν με το μισθολογικό, το ενεργειακό, το περιβαλλοντικό τέλος και πολλά άλλα.

Ο μέσος όρος είναι αρκετά υψηλότερος από αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς σήμερα και συνεπώς θεωρώ ότι είμαστε συνεπείς στην αρχική μας δέσμευση ότι τα Δημοτικά Τέλη στο Ηράκλειο θα βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο συγκρίσιμων Δήμων και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι απλώς μια ανάσα κάτω, είναι αρκετά μικρότερα τα προτεινόμενα τέλη από αυτά του μέσου όρου των 11 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι ένα δικαιότερο σύστημα γενικότερης κατανομής.

Σε αυτό το πεδίο έγινε πολύ δουλειά. Και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους παριστάμενους Αντιδημάρχους που μόχθησαν για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με όλους τους σχεδιασμούς και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα πεδία της αρμοδιότητας τους.

Πάμε προς ένα δικαιότερο σύστημα το οποίο θα κατανέμει τα όποια βάρη με έναν ορθότερο τρόπο. Και επίσης αυτό για το οποίο έχουμε μεριμνήσει στο ίδιο πνεύμα είναι μια σειρά απαλλαγών από τα Δημοτικά Τέλη και αφορούν είτε σε πλήρεις απαλλαγές είτε σε μερικές απαλλαγές για τριτέκνους, πολυτέκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ανήλικα παιδιά, άτομα με αναπηρία και φοιτητές όπως είχε προεξαγγελθεί.

Δεν θα έχουμε καμία αύξηση στα τέλη κοινοχρήστων χώρων, καμία αύξηση στα τέλη άρδευσης, καμία αύξηση στο τέλος ακίνητης περιουσίας και επίσης στα ίδια τα Δημοτικά Τέλη έχουμε καθήλωση ορισμένων μεγεθών. Δεν έχουμε καμία αύξηση για τα χωριά. Στα χωριά τα Δημοτικά Τέλη παραμένουν σταθερά.

Αυτό το γενικότερο πλαίσιο θεωρούμε ότι είναι βιώσιμο, ότι δεν επιβαρύνει υπέρμετρα οποιονδήποτε, γίνεται σε ένα πνεύμα δικαιοσύνης».

2025 2026

1 Θεσσαλονίκης 2.18 2.18 [2]

2 Λάρισας 2.11 2.11 [6]

3 Περιστερίου 2.01 2.01 [8]

4 Χανίων 1.97 1.97 [11]

5 Ιωαννίνων 1.95 1.95 [10]

6 Βόλου 1.89 1.89 [7]

7 Πειραιώς 1.59 1.59 [5]

8 Ρόδου 1.50 1.50 [9]

9 Ηρακλείου 1.05 1.50 [4]

10 Αθηναίων 1.40 1.40 [1]

11 Πατρέων 1.00 1.00 [3]

Ρεθύμνου 1.65

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες σε όλη την κοινωνία, λέγοντας: «Τα ζητήματα της ακρίβειας και τα ζητήματα που συναρτώνται με την ακρίβεια, είναι ζητήματα τα οποία τα γνωρίζουμε και συνυπολογίζουμε. Αποτελούν και δική μας έγνοια. Η ζωή των πολιτών στο Ηράκλειο αποτελεί έγνοια μας.

Σε αυτό το πνεύμα προτείνουμε μια αναπροσαρμογή η οποία όμως είναι απολύτως δικαιολογημένη από τη δραστική βελτίωση των υπηρεσιών, από την ποιοτική αλλαγή στις υπηρεσίες την οποία επιδιώκουμε και έχουμε δρομολογήσει και επίσης έχει όσο είναι δυνατόν και το στοιχείο της δικαιοσύνης».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης ευχαρίστησε τους Νίκο Γιαλιτάκη και Γιώργο Σισαμάκη για την καλή συνεργασία και υπενθύμισε ότι πέρυσι η Δημοτική Αρχή είχε διατηρήσει «παγωμένα» τα Δημοτικά Τέλη. Αναφέρθηκε επίσης στα οικονομικά δεδομένα και την κατηγοριοποίηση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, στην ενίσχυση των ανταποδοτικών υπηρεσιών από το πλεόνασμα του Δήμου Ηρακλείου και τόνισε:

«Για πρώτη φορά ο Δήμος Ηρακλείου χωρίζεται σε τρεις ζώνες με κριτήριο το πραγματικό κόστος παροχής υπηρεσιών. Στις κατοικίες η προσαρμογή είναι μικρή και ρεαλιστική με το λιγότερο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τον όγκο απορριμμάτων που παράγουν και διαχωρίζεται σε εννέα κατηγορίες κάτι που έχει να κάνει με την αναλογικότερη χρέωση.

Η βούληση μας ήταν να έχουμε και μια κοινωνική προστασία και έτσι έχουμε για πρώτη φορά απαλλαγή για ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτή η πρόταση επιτρέπει μια αποτελεσματική, σταθερή και ελεγχόμενη καθαριότητα με σαφώς καλύτερο φωτισμό και με μια πραγματική βελτίωση στην καθημερινότητα».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης τόνισε ότι υπήρξε ιδιαίτερος κόπος για να συγκρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα τα Δημοτικά Τέλη, ανέφερε ότι θα ενισχυθεί ο τομέας της καθαριότητας με εξωτερικό συνεργάτη και μίλησε για τις μεγάλες αυξήσεις στα κόστη διαχείρισης απορριμμάτων, επισημαίνοντας:

«Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2025, από 27 ευρώ η διαχείριση ενός τόνου σύμμεικτων απορριμμάτων, πήγε στα 33 ευρώ. Στόχος μας είναι η ανταπόδοση να γίνεται στο μέγιστο βαθμό και είναι χρέος μας να έχουμε χρηστή διαχείριση των οικονομικών ώστε τα έσοδα να ανταποδίδονται πλήρως σε δημότες και επισκέπτες.

Στη συζήτηση του προϋπολογισμό θα δείτε ότι τα έσοδα τα οποία είχαν να κάνουν με την καθαριότητα έχουν επιστραφεί στους πολίτες μέσω των υπηρεσιών και των έργων που έχουμε κάνει. Είναι επαρκή; Προφανώς και όχι. Όμως έχουν γίνει μια σειρά σοβαρών παρεμβάσεων και υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουμε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου κι έτσι θα συνεχίσουμε».

Επίσης αναφέρθηκε σε μια σειρά δράσεων της Υπηρεσίας Καθαριότητας όπως είναι η ριζική ανακαίνιση του Σταθμού Μεταφόρτωσης (με αυτήν του Αμαξοστασίου να ακολουθεί), η προμήθεια νέων κάδων και η αντικατάσταση του 20% του δικτύου, η απόκτηση με ιδίους πόρους ενός μεγάλου σαρώθρου για την ενίσχυση του οδοκαθαρισμού, η παραλαβή ενός ακόμα σαρώθρου και ενός μεγάλου βυτιοφόρου τις επόμενες εβδομάδες, οι περιφράξεις για την αποτροπή παράνομων χωματερών, η αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού των εργαζομένων, κ.α..

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης έκανε λόγο για μια λελογισμένη αύξηση των Δημοτικών Τελών που θα μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δημότες θα εκτιμήσουν την προσπάθεια που γίνεται: «Ο ηλεκτροφωτισμός συμμετέχει σε ποσοστό 8-9% στα Δημοτικά Τέλη και είναι ένα από τα 12 τμήματα της Τεχνικής μας Υπηρεσίας που ενισχύουν πάρα πολύ το αίσθημα ασφάλειας και την ποιότητα ζωής.

Πώς γίνεται ο προσδιορισμός των Δημοτικών Τελών; Αυτά προκύπτουν μέσα από τις ανάγκες της πόλης και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι στο επίπεδο της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, η πόλη έχει μια υστέρηση, όχι σήμερα, είχε πάντα μια υστέρηση, διότι υπήρχε μια φιλοσοφία να μην επιβαρύνουμε καθόλου τους δημότες και να λειτουργούμε με την ελάχιστη δυνατή ανταποδοτικότητα. Έτσι προσδιορίσαμε τις ανάγκες και από εκεί προέκυψαν τα Τέλη.

Η συζήτηση θα πρέπει να είναι στο πώς κατανέμονται εσωτερικά αυτές οι δαπάνες». Αναφέρθηκε επίσης στην παλαιότητα των φωτιστικών σωμάτων τονίζοντας ότι θέλει ριζική αναβάθμιση το σύστημα του ηλεκτροφωτισμού, επεσήμανε ότι φέτος μπαίνει σε άμεση προτεραιότητα η αντικατάσταση φαναριών σε 32 κόμβους, καθώς και ότι ήδη υπάρχει ανάδοχος για την αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων σε τμήμα της πόλης, με στόχο της Δημοτικής Αρχής να παραμένει η ριζική ανανέωση του φωτισμού του συνόλου της πόλης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνέντευξη Τύπου εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=BIBcd-t9y94

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής αποσκοπεί στη βελτίωση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των πολιτών, με αλλαγή της φιλοσοφίας χρέωσης των Δημοτικών Τελών και την εφαρμογή πιο δίκαιης αντιμετώπισης, σύμφωνα με την κατανομή του πληθυσμού, των επιχειρήσεων,

της αποκομιδής των απορριμμάτων και της γενικότερης πολιτικής σε θέματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Δυο τομείς όπου αναμένεται αισθητή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 34.337.069,27 ευρώ, σύμφωνα με το Τμήμα Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Σε αυτό το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών συνυπολογίζεται η ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας (με συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού) και της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού (τομέας στον οποίο υπάρχει βελτίωση και θα ενισχυθεί περαιτέρω με την υποστήριξη εξωτερικού συνεργάτη ήδη από τα τέλη του 2025).

Συνυπολογίζονται επίσης οι αυξήσεις στο Πράσινο Τέλος (τέλος ταφής, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ), το αυξημένο ενεργειακό και μισθοδοτικό κόστος, που όλα μαζί οδηγούν στην αύξηση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, για όλους τους Δήμους της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ακολουθώντας τη δέσμευση ότι «τα Δημοτικά Τέλη στο Ηράκλειο θα παραμείνουν χαμηλότερα από τον μέσο όρο Δήμων με παραπλήσια χαρακτηριστικά», η Δημοτική Αρχή προτείνει να μην υπάρξει καμία απολύτως αύξηση στα χωριά και να παραμείνει το τέλος στο 0,98 ευρώ και το τέλος για τις οικίες της πόλης να ανέλθει στο 1,5 ευρώ. Αυτή η κλίμακα αντανακλά τις αυξημένες υπηρεσίες του 2026, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και στις απαιτήσεις των ανθρώπων της και διατηρεί το Ηράκλειο χαμηλότερα από Δήμους με παραπλήσια χαρακτηριστικά.

Με αυτή την αναπροσαρμογή, μια οικογένεια που διαμένει στο Ηράκλειο σε διαμέρισμα 100 τ.μ. και πληρώνει σήμερα 8,75 ευρώ/μήνα Δημοτικά Τέλη, θα έχει μηνιαία επιβάρυνση 3,75 ευρώ.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προτείνει να υπάρξουν νέες κατηγορίες πολιτών που θα απαλλαγούν έως και 100% από την καταβολή των Δημοτικών Τελών. Ειδικότερα, προτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή Δημοτικών Τελών για τρίτεκνες,

πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και φοιτητές που μισθώνουν κατοικία στο Ηράκλειο ενώ οι γονείς τους διαμένουν εκτός Ηρακλείου. Καθώς και μείωση κατά 50% για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με ενήλικα παιδιά, ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67-79% και φοιτητές που μισθώνουν κατοικία στο Ηράκλειο ενώ οι γονείς τους διαμένουν εντός Ηρακλείου.

Επίσης, προτείνεται η διατήρηση στα ίδια επίπεδα για τα Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων, τα Τέλη Άρδευσης, τα Τέλη για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις Λαϊκές Αγορές και η αναπροσαρμογή των επαγγελματικών παροχών από 5 έως 5,9 ευρώ (αναλόγως τη Ζώνη και τον ΚΑΔ), η αυξημένη χρέωση σε τράπεζες,

πολυκαταστήματα/υπεραγορές και νυχτερινά κέντρα 12 ευρώ, καθώς και η χρέωση από 6 έως 7,5 ευρώ σε καταστήματα ειδικών κατηγοριών όπως η εστίαση (ο Δήμος Χανίων έχει 8,5 ευρώ και ο Δήμος Ρεθύμνου 8 ευρώ). Τέλος, προτείνεται η αναπροσαρμογή του συντελεστή για τον Δημοτικό Φόρο από 0,14 € ανά τ.μ. σε 0,17 € και η παραμονή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο 0,35 %ο (τοις χιλίοις).