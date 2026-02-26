Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ : Εθελοντική Αιμοδοσία στον Πρινέ Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρινέ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον χώρο της Κοινότητας Πρινέ Ρεθύμνου.

Με σύνθημα «Δώσε αίμα – Χάρισε ζωή!», καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια απλή αλλά πολύτιμη πράξη αγάπης που μπορεί να σώσει ζωές και να δώσει ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούμε να προσφέρουμε το πιο σημαντικό δώρο: τη ζωή!
Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
Σας περιμένουμε όλους!

“Για μία όμορφη πράξη που σώζει ζωές!”

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ,
μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Περιφέρεια Κρήτης: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης...

0
Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό...

0
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Περιφέρεια Κρήτης: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης...

0
Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό...

0
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Tο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου, το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Η Θεατρική παράσταση «Η Κυρά της Ρω» έρχεται στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Περιφέρεια Κρήτης: Πιλοτική εγκατάσταση σταθμών έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης...

Χανιά:Σύλληψη δύο ατόμων με χρηματικό ποσό μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών...

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Δημογραφικό: Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στην Ελλάδα – Συρρίκνωση από το 1980

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το δημογραφικό δεν είναι μελλοντικός κίνδυνος, αλλά είναι παρούσα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST