ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ : Εθελοντική Αιμοδοσία στον Πρινέ Ρεθύμνου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρινέ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον χώρο της Κοινότητας Πρινέ Ρεθύμνου.

Με σύνθημα «Δώσε αίμα – Χάρισε ζωή!», καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτή την πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια απλή αλλά πολύτιμη πράξη αγάπης που μπορεί να σώσει ζωές και να δώσει ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούμε να προσφέρουμε το πιο σημαντικό δώρο: τη ζωή!

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Σας περιμένουμε όλους!

“Για μία όμορφη πράξη που σώζει ζωές!”

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ,

μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α.