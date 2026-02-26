Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Tο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου, το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου

Αντίστροφη μέτρηση για το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Νομού Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου.

Η μεγαλύτερη μαθητική σκακιστική διοργάνωση της Κρήτης, αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 500 μαθητές και μαθήτριες από όλο το Νομό Ηρακλείου, από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Λυκείου, καθώς και εκατοντάδες συνοδούς και επισκέπτες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλα τα παιδιά που γνωρίζουν τα βασικά του σκακιού.

Οι μαθητικοί αγώνες σκάκι, αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό με εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Προάγουν τη συγκέντρωση, τη στρατηγική σκέψη και τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τον οργανωμένο αθλητισμό μέσα από ένα πνευματικό άθλημα.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Σκακιστικός Όμιλος «Λέων Κάντια», με συνδιοργανωτή τη Σκακιστική Ακαδημία Ηρακλείου «Κίνηση ΜΑΤ», το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Πρόγραμμα Αγώνων:

Σάββατο 28/2/2026

Επιβεβαίωση συμμετοχών: 13:00 – 14:00

Έναρξη 1ου γύρου: 15:00

Ολοκλήρωση αγώνων: περίπου 20:00

Κυριακή 1/3/2026

Έναρξη αγώνων: 10:00

Τελετή λήξης & απονομές: 14:00

Κάθε μαθητής θα αγωνιστεί συνολικά σε 7 γύρους (4 το Σάββατο και 3 την Κυριακή).

Με αφορμή τη διοργάνωση, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε:

«Η φιλοξενία του 22ου Ατομικού Μαθητικού Σκακιστικού Πρωταθλήματος Νομού Ηρακλείου στο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ως συνδιοργανωτής, στηρίζει έμπρακτα δράσεις που προάγουν τη γνώση, τον αθλητισμό και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε διοργανώσεις που φέρνουν κοντά τα παιδιά, τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία».

Δηλώσεις Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Eλένης Μαράκη: «Το 22ο Ατοµικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθληµα Νομού Ηρακλείου αποτελεί μία μεγάλη γιορτή γνώσης και συµµετοχής για τη μαθητική κοινότητα της Κρήτης. Χωρίς αμφιβολία, το σκάκι αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που ενισχύει ουσιαστικά τις δεξιότητες και τη µμαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών µας.

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την παιδεία µε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Συγχαίρουμε θερμά τους διοργανωτές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που συμβάλλουν στη σημαντική αυτή διοργάνωση».

Δήλωση Διευθυντών Αγώνων Κώστα Κλώκα και Στέλιου Βαρδάκη:

«Το 22ο Ατομικό Μαθητικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα Π.Ε. Ηρακλείου επιβεβαιώνει τη δυναμική του μαθητικού σκακιού στο Νομό μας. Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών, μσς δίνει ιδιαίτερη χαρά και την ίδια ώρα και μας γεμίζει ευθύνη να προσφέρουμε μια άρτια και ποιοτική διοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για τη φιλοξενία και τη στήριξη καθώς και όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν στην επιτυχία της διοργάνωσης».