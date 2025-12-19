Δράσεις Αλληλεγγύης και Συμπερίληψης : Ένα ηχηρό μήνυμα από την Περιφέρεια Κρήτης και την Εκπαιδευτική Κοινότητα ως θεμέλιο για ένα Σχολείο Ίσων Ευκαιριών

Ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας έστειλε η Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από τη σειρά εκδηλώσεων «Δράσεις Αλληλεγγύης & Συμπερίληψης», που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το δεκαήμερο δράσεων (2-12 Δεκεμβρίου), που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», «Νίκος Καζαντζάκης», «Φαιστός» και την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, αγκαλιάστηκε από μαθητές, εκπαιδευτικούς και πολίτες.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεδιπλώθηκε δυναμικά, ξεκινώντας με ουσιαστικό διάλογο και καταγραφή αναγκών στα Ειδικά Σχολεία της Μεσαράς, ενώ ακολούθησε η μεγάλη Γιορτή Αθλητισμού στα «Δύο Αοράκια» για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η έμπρακτη στήριξη συνεχίστηκε με την παράδοση σύγχρονου εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Φαιστού, μια δράση που υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της «Χαλκιαδάκης Α.Ε.».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας. Το σεμινάριο για την «Κουλτούρα της Συναίνεσης στο Σύγχρονο Σχολείο» έθεσε τα θεμέλια για υγιείς σχέσεις, ενώ τη σκυτάλη πήραν η τέχνη και ο προβληματισμός με την προβολή της βραβευμένης ταινίας «Παράθυρα στο Φως» και την παρουσίαση καλών πρακτικών από το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και της Πανελλήνιας Καμπάνιας «ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ».

Ο κύκλος έκλεισε με τον πιο μελωδικό τρόπο, με τις παιδικές θεατρικές παραστάσεις «Οδός Χριστουγέννων», που ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους στο αληθινό νόημα των γιορτών. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Διπλωματικού Εκπροσώπου της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των δράσεων, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, δήλωσε:

«Οι μέρες αυτές απέδειξαν ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες συμπερίληψης που χωρούν κάθε παιδί. Η Περιφέρεια Κρήτης, πιστή στη δέσμευσή της για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, δεν μένει στα λόγια αλλά προχωρά σε πράξεις ουσιαστικής στήριξης των σχολικών μας μονάδων και της Ειδικής Αγωγής.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εκπαιδευτικούς φορείς για την άψογη συνεργασία, αλλά κυρίως τους μαθητές και τις μαθήτριες που με τον ενθουσιασμό τους μας έδειξαν τον δρόμο για ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό και ανθρώπινο. Συνεχίζουμε δυναμικά, επενδύοντας στην Παιδεία και την αξία της αλληλεγγύης».

Η Περιφέρεια Κρήτης ανανεώνει το ραντεβού της με την εκπαιδευτική κοινότητα, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό δράσεων που προάγουν τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά της Κρήτης.