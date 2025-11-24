Δράσεις από την Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου

Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου με την έγκριση της διεύθυνσης α-βάθμιας εκπαίδευσης Ρεθύμνου, εγκαινιάζει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης στα σχολεία του Νομού – Πρώτη στάση το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου

Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου πραγματοποίησε σήμερα την έναρξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου της σπονδυλικής στήλης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων του νομού, ξεκινώντας από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από ιατρούς – μέλη της Εταιρείας και στοχεύει στην πρώιμη αναγνώριση διαταραχών της στάσης και της ανάπτυξης της σπονδυλικής στήλης.

Η παιδική ηλικία αποτελεί την πλέον κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος. Παράγοντες όπως η ταχεία ανάπτυξη (ιδίως στην προεφηβεία), η καθιστική ζωή, η πολύωρη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, η μη εργονομική σχολική τσάντα και οι αθλητικές δραστηριότητες χωρίς ορθή καθοδήγηση μπορούν να επιβαρύνουν τη σπονδυλική στήλη. Η έγκαιρη διάγνωση όχι μόνο προλαμβάνει σοβαρότερες δυσμορφίες, αλλά μειώνει και τον κίνδυνο μελλοντικού χρόνιου πόνου ή λειτουργικών περιορισμών.

Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου θεωρεί ότι η πρόληψη δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην υγεία των παιδιών και κατ’ επέκταση της κοινότητάς μας. Με τον συστηματικό έλεγχο μπορούμε να εντοπίσουμε έγκαιρα καταστάσεις που συχνά δεν γίνονται αντιληπτές από τους γονείς, καθώς δεν προκαλούν πόνο στα αρχικά στάδια. Αντίστοιχα, μπορούμε να καθοδηγήσουμε οικογένειες και εκπαιδευτικούς σε πρακτικές που στηρίζουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες: στη διεύθυνση α-βάθμιας εκπαίδευσης για τη στήριξη, στους γονείς για την άμεση ανταπόκριση και την εμπιστοσύνη τους, με την καθολική συμμετοχή των παιδιών, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου για τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη θερμή φιλοξενία. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την εύρυθμη διεξαγωγή του προγράμματος και για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τη γνώση, τη φροντίδα και την πρόληψη.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε σχολεία όλου του Νομού Ρεθύμνου, με στόχο να εξεταστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός μαθητών. Η Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου θα ενημερώνει συστηματικά το κοινό για την πρόοδο, τα συμπεράσματα και τις καλές πρακτικές που προκύπτουν από τη δράση.

Για την Ιατρική Εταιρεία Ρεθύμνου