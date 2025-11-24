Δύο Ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συγκαταλέγονται στη λίστα των Επιστημόνων με την Υψηλότερη Επίδραση παγκοσμίως, του διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού Clarivate

Στην αναγνωρισμένη λίστα Ερευνητών με την υψηλότερη Επίδραση παγκοσμίως, του Clarivate Analytics για το 2025, συγκαταλέγονται οι καθηγητές Αλέξανδρος Σταματάκης, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Υπολογιστικής Βιοποικιλότητας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, και Αθανάσιος Νένες,

Αντεπιστέλλων Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ και Συντονιστικό μέλος του Κέντρου Μελέτης Ποιότητας Αέρα και Κλιματικής Αλλαγής. Η λίστα καταρτίζεται κάθε χρόνο, αναδεικνύοντας ερευνητές των οποίων οι επιστημονικές δημοσιεύσεις ανήκουν στο κορυφαίο 1% στο πεδίο τους διεθνώς, και αποτελεί σημαντική τιμητική διάκριση.

Από τον παγκόσμιο πληθυσμό επιστημόνων, οι Ερευνητές με Υψηλές Αναφορές είναι 1 στους 1.000, επιδεικνύοντας σημαντική και ευρεία επιρροή τους τομείς έρευνάς τους. Ο κατάλογος των διακεκριμένων ερευνητών «Highly Cited Researchers», εκδίδεται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό «Clarivate» και υποστηρίζεται από τα στοιχεία της πλέον αξιόπιστης βάσης δεδομένων «Web of Science».

Ο κ. Αλέξανδρος Σταματάκης περιλαμβάνεται για δέκατη συνεχόμενη χρονιά στη διεθνώς αναγνωρισμένη λίστα της Clarivate Analytics. Ο κ. Σταματάκης είναι καθηγητής Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης στις Επιστήμες της Ζωής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης, επικεφαλής της ομάδας Υπολογιστικής Μοριακής Εξέλιξης του Ινστιτούτου Θεωρητικών Σπουδών της Χαϊδελβέργης στη Γερμανία,

και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Υπολογιστικής Βιοποικιλότητας (Biodiversity Computing Group – BCG) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ). Από το 2023 ο Α. Σταματάκης εμφανίζεται στη λίστα ως μέλος του ΙΠ-ΙΤΕ, μέσω της χρηματοδότησης ERA που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη ενός κόμβου Υπολογιστικής Βιοποικιλότητας στην Κρήτη.

Η ομάδα BCG αναπτύσσει προηγμένες μεθόδους για την ανάλυση τεράστιων βιολογικών δεδομένων, από αλληλουχίες DNA. Το έργο της ομάδας συμβάλλει ουσιαστικά σε τομείς όπως: η εξέλιξη ειδών και πληθυσμών, η ανάλυση καρκινικών κυττάρων, η στατιστική ταξινόμηση οργανισμών και η ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων για υπερ-υπολογιστικά συστήματα.

Η συμπερίληψη του κ. Σταματάκη στη λίστα αυτή, αντανακλά την ταχεία άνοδο του Ινστιτούτου Πληροφορικής ως κέντρου αριστείας στην Υπολογιστική Βιολογία και στη Βιοπληροφορική στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Το έργο του BCG βασίζεται σε ισχυρές συνεργασίες με σημαντικούς ελληνικούς φορείς, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ενώ παράλληλα διατηρεί στενούς δεσμούς με κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα.

Πέρα από το καθαρά επιστημονικό του έργο, ο καθηγητής Σταματάκης δραστηριοποιείται ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών έρευνας: στην ενίσχυση του brain gain, στην ανάδειξη του προβλήματος της «απώλειας δειγμάτων» από χώρες με μεγάλη βιοποικιλότητα προς χώρες του Βορρά, καθώς και στην προώθηση ενός Εθνικού Προγράμματος Γυναικών Καθηγητριών και Ερευνητριών.

Ο κ. Αθανάσιος Νένες περιλαμβάνεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά στη διεθνώς αναγνωρισμένη λίστα της Clarivate Analytics στον τομέα των γεωεπιστημών. Είναι καθηγητής Ατμοσφαιρικών Διεργασιών στην Πολυτεχνική Σχολή της Λωζάνης (EPFL) στην Ελβετία, Αντεπιστέλλων Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και Συντονιστικό μέλος του Κέντρου Μελέτης Ποιότητας Αέρα και Κλιματικής Αλλαγής (C-STACC), και του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Διεργασιών και των Επιπτώσεών τους στο ΙΤΕ/IEXMH (LAPI@FORTH).

Μεταξύ των πολλών ερευνητικών του δραστηριοτήτων, ο Δρ. Νένες είναι επιστημονικός συντονιστής του σημαντικού ευρωπαϊκού έργου Horizon Europe “Clouds and Climate transition to post-fossil aerosol regime (CleanCloud)”, προϋπολογισμoύ 10 εκ. ευρώ με τη συμμετοχή 20 εταίρων από 12 χώρες της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Είναι επίσης συντονιστής και επικεφαλής συγγραφέας της Ομάδας Εργασίας Ι, Κεφάλαιο 4 της Έβδομης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

Η έρευνα του Δρ. Νένε επικεντρώνεται στις ατμοσφαιρικές διεργασίες και τις κρίσιμες επιπτώσεις τους στο κλίμα, την υγεία και τα οικοσυστήματα μέσω ενός συνδυασμού πρωτοποριακής θεωρίας, μετρήσεων και μοντελοποίησης. Κεντρικός άξονας του έργου του είναι η ατμοσφαιρική σωματιδιακή ύλη (αεροζόλ), με τις μελέτες του να συνδυάζουν παρατηρήσεις, θεωρία και μοντελοποίηση.

Η συμπερίληψη των καθηγητών Σταματάκη και Νένε στη λίστα των επιστημόνων με την μεγαλύτερη επίδραση παγκοσμίως στον τομέα τους, αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα του ερευνητικού δυναμικού του ΙΤΕ, το οποίο βρίσκεται σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης με γνώμονα πάντα την Αριστεία.

Περισσότερες πληροφορίες https://clarivate.com/highly-cited-researchers/