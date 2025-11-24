Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025, για την εγγραφή νέων ΚΑ για την χρηματοδοτούμενη πράξη: «Ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης του Γαστρονομικού Πλούτου του Ηρακλείου».

2. Εισήγηση για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου ΚΑ. 90-7326.007 για την ένταξη του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις Δικτύων στο πλαίσιο του Έργου «Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις- Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου -Εξόδου, για έκδοση άδειας λειτουργίας παντοπωλείου επί της οδού Αγ. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, εκτός Σχεδίου Πόλης, εντός Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας Κ. Τσαγκαράκη & ΣΙΑ Ε.Ε.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου πέριξ του δημοτικού κοιμητηρίου “Αγιος Κωνσταντίνος” στα οικοδομικά τετράγωνα ΚΧ1459, Χ484 και επέκταση της οδού Βερμίου (ως 1ο Στάδιο μελέτης: “Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής κοιμητηρίου Αγ.Κωνσταντίνος & 16ου Δημοτικού Σχολείου -Οδοί Πλούτωνος, Πάροδος Πλούτωνος και Βερμίου”).

5. Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθ. 5/10-11-2025 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

6. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ».

7. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και πρακτικού οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας Μ.Α.Π ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποφη προσφορά βάσει τιμής.

8. Επικύρωση του 3ου πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης από το χώρο της τάφρου του Προμαχώνα Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου Κρήτης».

9. Επικύρωση του 2ου πρακτικού κατακύρωσης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Στερέωση και Στατική Αποκατάσταση του Παραθαλάσσιου Τμήματος των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου», Δήμου Ηρακλείου.

10. Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Α.Ο.Τ.Α. –ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. και του Δήμου Ηρακλείου για την «Τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την επικαιροποίηση των μελετών για το 9ο Δημοτικό Σχολείο».

11. Εξέταση της αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω ζημιάς που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της από πτώση μεγάλου βραχίονα δέντρου (πεύκου).

12. Εξέταση της αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω ζημίας που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του από πτώση στύλου ηλεκτροφωτισμού.

13. Εξέταση της αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω ζημίας δύο αυτοκίνητων από πτώση σε λακκούβα.

14. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.

15. Έγκριση των όρων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για την Πράξη «Promoting Just and Inclusive Mobility Policies in European Regions – Προώθηση Δίκαιων και Συμπεριληπτικών Πολιτικών στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (INCLUDES)», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPE 2021-2027.

16. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου (Αγ. Τριάδας)» με κωδ. ΟΠΣ 6003374 από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2026.

17. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου (Αλικαρνασσός)» με κωδ. ΟΠΣ 6003362 από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2026.

18. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου (Τέμενος)» με κωδ. ΟΠΣ 6003380 από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2026.

19. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ηρακλείου (Παλιανή)» με κωδ. ΟΠΣ 6003384 από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2026.

20. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου» με κωδ. ΟΠΣ 6002212 από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2026.

21. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δήμο Ηρακλείου» με κωδ. ΟΠΣ 6002199 από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2026.

22. Έγκριση τροποποίησης του ΤΔΠ και του ΤΔΥ για την παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου» με κωδ. ΟΠΣ 6003348, από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», έως 31/12/2029.

23. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

24.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.