Ηράκλειο:Παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια στον Κρουσώνα από το Δήμο Μαλεβιζίου

Σε εκτεταμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων του Κρουσώνα προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Μαλεβιζίου, έπειτα από εισηγήσεις των διευθυντών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι εργασίες περιλάμβαναν στοχευμένες συντηρήσεις σε σημεία των κτιρίων που είχαν υποδείξει οι εκπαιδευτικοί, καθώς και μια σειρά από παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους, όπως κατασκευή νέων στεγάστρων, επισκευές σε παγκάκια και πέργκολες, συντήρηση κιγκλιδωμάτων και άλλες βελτιωτικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν το καθημερινό περιβάλλον των μαθητών.

Παράλληλα, υπήρξε σημαντική ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, με έμφαση στον τομέα της πληροφορικής, προκειμένου οι σχολικές μονάδες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στον Κρουσώνα βρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας Μαρίνα Βογιατζή, Τεχνικών Έργων Άρης Σαλούστρος και Οικονομικών Βαγγέλης Παρασύρης, οι οποίοι συναντήθηκαν με διευθυντές σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί εξήραν την άριστη συνεργασία με τον Δήμο και την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας και της ασφάλειας των μαθητών