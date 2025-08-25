Δρομολογείται η ανέλκυση του βυθισμένου ιστιοφόρου στη Σούδα – Είχε παρασύρει στο βυθό τον ιδιοκτήτη του το 2021

Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων προκήρυξε διαγωνισμό για την ανέλκυση του θρυλικού ιστιοφόρου, που βυθίστηκε το 2021 παρασύροντας τον Βρετανό ιδιοκτήτη του. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει διεθνώς, με νομικά εμπόδια να καθυστερούν την απομάκρυνσή του.

Τέσσερα χρόνια μετά την βύθιση του Βρετανικού ιστιοφόρου στον κόλπο της Σούδας κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 74χρονος ιδιοκτήτης του σκάφους, το Λιμενικό Ταμείο Χανίων κατάφερε να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες για την ανέλκυση του.

Μετά την άρση νομικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό προκειμένου το ιστορικό ιστιοφόρο να απομακρυνθεί από το βυθό. Ταυτόχρονα δρομολογεί τις αντίστοιχες διαδικασίες για την ανέλκυση μισοβυθισμένου φορτηγού πλοίου από το λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Τον Ιανουάριο του 2021 το Coral βυθίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρασύροντας τον 74χρονο ιδιοκτήτη του από την Βρετανία. Η βύθιση του σκάφους, γνωστού στον κόσμο των ιστιοπλόων για τη συμμετοχή του σε αγώνες στη Μεσόγειο και στην Καραϊβική, είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον του Βρετανικού τύπου, με την οικογένεια του άτυχου ιδιοκτήτη τότε να εκφράζει φόβους για εγκληματική ενέργεια, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε.

thumbnail_ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018.jpg

Στη φωτογραφία το Ουκρανικό πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας το 2017 και ο εφημέριος Πατήρ Νικόλαος Λαμπάκης που μας μιλούσε τότε για την ανάγκη απομάκρυνσης του πλοίου

Όπως είπε στη Ν.Κ. και στο Neakriti.gr, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων κ. Δημήτρης Βιριράκης, «υπήρχε ανοιχτή δικογραφία δεδομένου ότι με τη βύθιση υπήρξε θανατηφόρο ατύχημα. Ο ιδιοκτήτης ήταν Σκοτσέζος, ζούσε στην Αγγλία ,είχε γράψει πολλές διαθήκες ,έπρεπε να απευθυνθούμε στους συγγενείς, να αποποιηθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη σε συνδυασμό με την καθυστέρηση των δικαστηρίων».

Το ιστιοφόρο, η αξία του οποίου τότε υπολογιζόταν στο ένα εκατομμύριο ευρώ καθώς ήταν κατασκευασμένο το 1902, παραμένει στο βυθό του λιμανιού της Σούδας, όλα αυτά τα χρόνια. «Εάν μπορούσαμε να το ανελκύσουμε αμέσως θα είχε μεγάλη αξία. Τώρα δύσκολα θα τρέξει η διαδικασία, πιστεύω όμως να βρεθεί ενδιαφερόμενος. Η προσπάθεια είναι να βγει ολόκληρο», σημείωσε ο κ. Βιριράκης. Ο ανοικτός διαγωνισμός που προκήρυξε το Λιμενικό Ταμείο Χανίων για την ανέλκυση του ιστιοφόρου λήγει στις 27 Αυγούστου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σκάφος θα περάσει στην κυριότητα του αναδόχου που θα το τραβήξει από τον βυθό.

Το CORAL δεν είναι το μοναδικό βυθισμένο σκάφος στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Χανίων. Στο λιμάνι της Παλαιόχωρας έχει βυθιστεί το Ουκρανικό φορτηγό πλοίο που είχε κατασχεθεί το 2016 μεταφέροντας παράνομο φορτίο τσιγάρων και για το οποίο προχωρούν αυτές τις μέρες οι διαδικασίες ανέλκυσης. Όπως είπε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, στις 16 Σεπτεμβρίου θα διενεργηθεί και ο διαγωνισμός για την ανέλκυση του συγκεκριμένου πλοίου. Εκκρεμούσαν δικαστήρια πολλά χρόνια, ιδιοκτήτες ήταν Ουκρανοί ,προστατεύονταν και από κάποιο δίκαιο λόγο του πολέμου. Νομίζω ότι δεν θα προκύψει σε πρώτη φάση ενδιαφερόμενος και θα επαναληφθεί ο διαγωνισμός».

Στον κόλπο της Κισσάμου παραμένει το φορτηγό πλοίο «Μanassa Rose M» σημαίας Καμόρες που βυθίστηκε τη νύχτα της 25ης Ιανουαρίου του 2022 λόγω των θυελλωδών ανέμων ενώ μετέφερε σίδερα και δεξαμενές από την Τουρκία στην Λιβύη. Την αρμοδιότητα για την ανέλκυση του έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας ενώ ακόμη πιο περίπλοκος είναι ο νόμος για την απομάκρυνση των εκατό και πλέον ξύλινων και φουσκωτών σκαφών που μετέφεραν μετανάστες και που έχουν μείνει διάσπαρτα σε ακτές της νότιας Κρήτης και κυρίως της Γαύδου.

neakriti.gr