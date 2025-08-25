Το «νέο» ΕΣΥ άφησε έναν παιδοψυχίατρο για ολόκληρη την Κρήτη

“Έτσι έγινε η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στο νησί” αναφέρει η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου , που διερωτάται τι μπορεί να κάνει για χιλιάδες παιδιά ένας γιατρός.
Με μόλις έναν παιδοψυχίατρο, μένει ολόκληρη η Κρήτη
και τα νησιά του Αιγαίου που υπάγονται στην 7η ΥΠΕ .
Είναι δυνατόν ένας παιδοψυχίατρος να αξιολογήσει, διαγνώσει , παρακολουθήσει, νοσηλεύσει, όλα τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια;
Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου κάνοντας λόγο για ένα “νέο ΕΣΥ κόντρα στις ανάγκες της κοινωνίας”.
Οι γιατροί,υπογραμμίζουν:Μετά την οριστικοποίηση (21/8/2025) της παραίτησης της παιδοψυχιάτρου κ. Νικολάου, πλέον ολόκληρη η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου που υπάγονται στην 7η ΥΠΕ, απομένουν με ένα μόνο δημόσιο παιδοψυχίατρο με έδρα το ΠΑΓΝΗ.
Τι να πρωτοκάνει;
ΕΝΑΝ παιδοψυχίατρο για να αξιολογήσει, διαγνώσει και παρακολουθήσει θεραπευτικά όλα τα παιδιά του νησιού.
ΕΝΑΝ παιδοψυχίατρο για να νοσηλεύσει όλα τα παιδιά του νησιού που τυχόν χρειαστούν νοσηλεία.
ΕΝΑΝ παιδοψυχίατρο για να διαχειριστεί όλες τις εισαγγελικές εντολές όλων των νομών της Κρήτης για παιδοψυχιατρική εκτίμηση και πραγματογνωμοσύνη.
ΕΝΑΝ παιδοψυχίατρο για όλα τα ανωτέρω, δηλαδή πρακτικά ΚΑΝΕΝΑΝ.
Γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο ένας ιατρός να μπορέσει να ανταποκριθεί μόνος του σε αυτές τις υποχρεώσεις.
Τα παιδιά της Κρήτης αναγκαστικά πρέπει πλέον να απευθύνονται σε ιδιώτες, αν φυσικά το αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους.
Παρά τις από ετών και δημόσιες διαμαρτυρίες και εκκλήσεις όλων μας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας στο νησί μας, τίποτα δεν έγινε.
Ή μάλλον έγινε: Η «ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Κρήτη».
Η ανακοίνωση, συνεχίζει: «Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση, εν μέσω Δεκαπενταύγουστου, επέλεξε ο υπουργός εμπορίου της Υγείας να «ολοκληρώσει» και την εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ, εκδίδοντας την εφαρμοστική που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να εκμεταλλεύονται τις υποδομές, τον εξοπλισμό, ακόμα και το προσωπικό των δημόσιων Νοσοκομείων με χρήματα που θα πληρώνουν οι ασθενείς-πελάτες, κάτι που είχε ήδη νομοθετηθεί.»
Οι ίδιοι επισημαίνουν:
«Γνωρίζει άραγε ο Υπουργός για την αντιμετώπιση ταυτόχρονα οκτώ τραυματιών από τροχαίο (21/8/25), οι έξι σοβαρά, στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου που χρειάστηκε όλο το βράδυ να επιστρατευτεί σχεδόν όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, από όλες τις χειρουργικές ειδικότητες μέχρι το ακτινολογικό τμήμα, ότι κι αν σήμαινε αυτό για τα υπόλοιπα περιστατικά;
Ένα νοσοκομείο που, κατά δική του ομολογία, «έχει πολλά προβλήματα» (αποτέλεσμα της πολιτικής βέβαια που η κυβέρνηση εφαρμόζει) και γι αυτό… θα το «διασυνδέσει» με το Πανεπιστήμιο(!) αντί να το στελεχώσει με το αναγκαίο προσωπικό; Αλλά δεν έγινε ιατρικό λάθος για να διατάξει«αυστηρή ΕΔΕ» για τους εργαζόμενους, ούτε ήταν κανένας τραυματίας πολυεκατομμυριούχος για να επαινέσει το προσωπικό. Αναδεικνύει όμως περίτρανα τις ανάγκες που καλύπτει αυτό το Νοσοκομείο και την αναγκαιότητα στελέχωσής του.
Τώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε για να υπερασπιστούμε το στοιχειώδες δικαίωμα σε δωρεάν περίθαλψη, που έχουμε ακριβοπληρώσει με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.»
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ