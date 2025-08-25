Γυρίσματα στα Χανιά για τη νέα ταινία του Θ. Παπαδουλάκη

Μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.
Με σπουδαία ονόματα του κινηματογράφου θα ξεκινήσουν στα Χανιά στις 20 Οκτωβρίου τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη “Recrucified”, μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.
Τους βασικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν η Ιταλίδα ηθοποιός Φωτεινή Πελούζο και ο Βαγγέλης Μουρικής, η Κίκα Γεωργίου και άλλοι γνω- στοί ηθοποιοί, ενώ ήδη έχουν επιλεχθεί και πολλοί Χανιώτες για να ερμηνεύσουν ρόλους στην ταινία.
«Πόσο διατεθειμένος – ή απρόθυμος – είναι ο καθένας από εμάς να θυσιάσει το συμφέρον και τη βόλεψή του για το κοινό καλό;» είναι το θέμα που πραγματεύεται η ταινία που σύμφωνα με τους δημιουργούς «αποτελεί ένα ηχηρό και επίκαιρο σχόλιο πάνω στο διαχρονικό αδερ- φοφάγωμα του ελληνικού έθνους και τη βολεμένη υποτέλειά του στον εκάστοτε κατακτητή».
Σημειώνεται πως η ταινία θα ενισχυθεί χρηματοδοτητικά από το Film Fund Luxembourg, τη σκηνοθεσία θα έχει ο Θοδωρής Παπαδουλάκης σε συμπαραγωγή με την AMOUR FOU Luxembourg στο Λουξεμβούργο, την The Piranesi Experience στην Ιταλία και την Boycott Films.
