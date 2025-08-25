ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΧΑΝΙΑ

Γυρίσματα στα Χανιά για τη νέα ταινία του Θ. Παπαδουλάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.

Με σπουδαία ονόματα του κινηματογράφου θα ξεκινήσουν στα Χανιά στις 20 Οκτωβρίου τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη “Recrucified”, μια σύγχρονη κινηματογραφική διασκευή στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται”.

Τους βασικούς ρόλους θα ερμηνεύσουν η Ιταλίδα ηθοποιός Φωτεινή Πελούζο και ο Βαγγέλης Μουρικής, η Κίκα Γεωργίου και άλλοι γνω- στοί ηθοποιοί, ενώ ήδη έχουν επιλεχθεί και πολλοί Χανιώτες για να ερμηνεύσουν ρόλους στην ταινία.

«Πόσο διατεθειμένος – ή απρόθυμος – είναι ο καθένας από εμάς να θυσιάσει το συμφέρον και τη βόλεψή του για το κοινό καλό;» είναι το θέμα που πραγματεύεται η ταινία που σύμφωνα με τους δημιουργούς «αποτελεί ένα ηχηρό και επίκαιρο σχόλιο πάνω στο διαχρονικό αδερ- φοφάγωμα του ελληνικού έθνους και τη βολεμένη υποτέλειά του στον εκάστοτε κατακτητή».

Σημειώνεται πως η ταινία θα ενισχυθεί χρηματοδοτητικά από το Film Fund Luxembourg, τη σκηνοθεσία θα έχει ο Θοδωρής Παπαδουλάκης σε συμπαραγωγή με την AMOUR FOU Luxembourg στο Λουξεμβούργο, την The Piranesi Experience στην Ιταλία και την Boycott Films.

 

ΠΗΓΗ: https://www.haniotika-nea.gr/

 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η...

0
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής τέθηκε σε συνεχή λειτουργία μετά...

Κρήτη: Αλλαγές στα σχολεία με συγχωνεύσεις και...

0
Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναδιοργανώνεται η...

Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η...

0
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής τέθηκε σε συνεχή λειτουργία μετά...

Κρήτη: Αλλαγές στα σχολεία με συγχωνεύσεις και...

0
Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναδιοργανώνεται η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η διασύνδεση Κρήτης–Αττικής – Διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια και μπαίνει τέλος στις ρυπογόνες μονάδες
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τέλος η σύνταξη στα 62: Οι σημερινοί 55άρηδες στο «στόχαστρο»

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αλλαγές θα γίνουν με βάση τη μελέτη της...

Στην τελική ευθεία για εμπορική λειτουργία η διασύνδεση Κρήτης–Αττικής – Διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια και μπαίνει τέλος στις ρυπογόνες μονάδες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής τέθηκε σε συνεχή λειτουργία μετά...

Κρήτη: Αλλαγές στα σχολεία με συγχωνεύσεις και χωρίς κλείσιμο

ΠΚ team ΠΚ team -
Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναδιοργανώνεται η...

Αμμουδάρα: Μεταφέρεται στο Θριάσιο ο 40χρονος Νίκος – Έκκληση για αίμα για τη 36χρονη Μαρία

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 40χρονος εγκαυματίας που...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST