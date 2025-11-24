ΚΡΗΤΗ

Δύο νέες «καραβιές» με μετανάστες στην Κρήτη – Ξεπέρασαν τις 17.600 οι αφίξεις φέτος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Κυριακή σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό για αφίξεις σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες
Δύο νέες αφίξεις σκαφών με μετανάστες καταγράφηκαν σήμερα Κυριακή (23/11) στην Κρήτη, η οποία φέτος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ υποδοχής.

Συγκεκριμένα, η μία άφιξη καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ιεράπετρα και η δεύτερη στις 19:30, όπου χτύπησε συναγερμός στο Λιμενικό για αλλοδαπούς στα νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε μία λέμβος με 76 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες, καθώς έπλεαν περίπου 56 ναυτικά μίλια ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Ειδοποιήθηκε άμεσα παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό σημαία Μάλτας το οποίο περισυνέλλεξε τους μετανάστες και τους μετέφερε κοντά στην ακτή, από όπου με την συνδρομή του Λιμενικού αποβιβάστηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη από την αρχή του έτους έχουν αφιχθεί 17.650 μετανάστες, έναντι 5.050 που είχαν αφιχθεί το 2024.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η αλματώδης εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής «στεγνώνει»...

0
ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ, ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ...

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα...

0
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΛΛΟ Ο...

Η αλματώδης εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής «στεγνώνει»...

0
ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ, ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ...

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα...

0
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΛΛΟ Ο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα αύξηση δημοτικών τελών! Όλοι και όλες την Δευτέρα 24/11 στις 6μμ στην Λότζια!
Επόμενο άρθρο
Η αλματώδης εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής «στεγνώνει» την Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Ντουμάνι» το νέο τραγούδι του Μανώλη Κονταρού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Φίλοι μου, με μεγάλη αγάπη σας παρουσιάζω το νέο μου...

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας Milano Cortina 2026 θα πραγματοποιηθεί στον εσωτερικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την...

Η αλματώδης εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής «στεγνώνει» την Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ, ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ...

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα αύξηση δημοτικών τελών! Όλοι και όλες την Δευτέρα 24/11 στις 6μμ στην Λότζια!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΛΛΟ Ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST