Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα αύξηση δημοτικών τελών! Όλοι και όλες την Δευτέρα 24/11 στις 6μμ στην Λότζια!

ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ!

ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΛΛΟ Ο ΛΑΟΣ!

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11 6μμ ΛΟΤΖΙΑ

Για μία ακόμα φορά η δημοτική Αρχή επιδιώκει να περάσει το χαράτσωμα του Ηρακλειώτη φέρνοντας αυξήσεις κατά 40-50% στα δημοτικά τέλη μετά τις αυξήσεις των δυο προηγούμενων χρόνων και σε άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες!

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών – Παράρτημα Ηρακλείου ανταποκρίνεται στο κάλεσμα σωματείων και φορέων και θα είμαστε όλοι τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο να βροντοφωνάξουμε: Φτάνει πια με τα χαράτσια και τους φόρους, έχουμε πληρώσει αρκετά δεν θα πληρώσουμε περισσότερα! Να πληρώσουν αυτοί που έχουν!

Είναι πρόκληση εκ μέρους της δημοτικής αρχής Ηρακλείου, την ίδια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, που ο λαός μας κόβει και από τα βασικά γιατί ο μισθός του φτάνει οριακά για το πρώτο 20ημερο του μήνα και πληρώνει το 95% της κρατικής φορολογίας, να του ζητάει να βάλει ακόμη πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να διπλοπληρώνει τις υποβαθμισμένες δημοτικές υπηρεσίες και την είσοδο των ιδιωτών σε μια σειρά υπηρεσίες όπως η καθαριότητα.

Η αλήθεια είναι πως, η δημοτική Αρχή παίρνοντας την σκυτάλη από την προηγούμενη φέρνει αυξήσεις μαζί με τις παλιές διπλασιάζουν τους συντελεστές στα τέλη για οικίες (από 0.81 σε 1.50) και επαγγελματικούς χώρους (από 2.7 σε 5.4) από το 2022 μέχρι το 2026.

Την ίδια περίοδο που κατατίθεται και ο κρατικός προϋπολογισμός που προβλέπει αύξηση της φοροληστείας και τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα που θα μαζευτούν από την τσέπη των εργαζομένων.

Η σημερινή δημοτική διοίκηση, όπως και όλες οι προηγούμενες και τα στελέχη τους που βρίσκονται και σήμερα στο τιμόνι του Δήμου, υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική της ανταποδοτικότητας και της αποδοχής της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης στους δήμους και των επιπλέον χαρατσιών σε εργατικές λαϊκές οικογένειες και μικρούς επαγγελματίες. Την πολιτική της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών φορτώνοντας τα βάρη στον Ηρακλειώτη για να βγαίνουν κερδισμένοι οι μεγαλοεργολάβοι.

Οι άνθρωποι του μεροκάματου που κατοικούμε και εργαζόμαστε στο Δήμο Ηρακλείου, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι έχουμε ήδη φορολογηθεί μια και δυο φορές. Δεν έχουμε να πληρώσουμε για μια ακόμα φορά. Έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε ποιοτικές υπηρεσίες, χωρίς να επιβαρυνόμαστε.

Δεν πάει άλλο με την ακρίβεια και με τα χαράτσια, με τους χαμηλούς μισθούς και τα εξαντλητικά ωράρια, με την ιδιωτικοποίηση και συρρίκνωση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα οι ελάχιστες θέσεις για τα παιδιά μας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς!

Διεκδικούμε:

– Καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αύξηση των δημοτικών τελών σε νοικοκυριά και μικρούς επαγγελματίες. Να παρθεί πίσω η πρόταση της δημοτικής αρχής.

– Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες, τους επαγγελματίες. Κατάργησή τους για ανέργους, συνταξιούχους, μισθωτούς και επαγγελματίες με εισόδημα έως 12.000€.

– Γενναία αύξηση δημοτικών τελών στις μεγάλες επιχειρήσεις, π.χ. τράπεζες, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, εργοστάσια κλπ.

– Να σταματήσει τώρα η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και των υπόλοιπων υπηρεσιών του Δήμου με άμεση χρηματοδότηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό.