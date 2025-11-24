ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Θρήνος στην Τύλισο: Νεκρό κοριτσάκι 2 ετών μετά από αιφνίδια αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο. Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, θρηνεί την ασύλληπτη απώλεια
Βαριά θλίψη επικρατεί στην Τύλισο, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε αιφνίδια τη ζωή του το απόγευμα, γεγονός που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της, σύμφωνα με τον malevizioti.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.https://www.neakriti.gr/

Η αλματώδης εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής «στεγνώνει»...

0
ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ, ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ...

Δύο νέες «καραβιές» με μετανάστες στην Κρήτη...

0
Την Κυριακή σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό για αφίξεις σε...

Η αλματώδης εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής «στεγνώνει»...

0
ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ, ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ...

Δύο νέες «καραβιές» με μετανάστες στην Κρήτη...

0
Την Κυριακή σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό για αφίξεις σε...
Προηγούμενο άρθρο
Νέο θερμό τετ-α-τετ στα Βορίζια: Απειλές στο νεκροταφείο και αναστάτωση
Επόμενο άρθρο
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών : Όχι στην νέα αύξηση δημοτικών τελών! Όλοι και όλες την Δευτέρα 24/11 στις 6μμ στην Λότζια!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
