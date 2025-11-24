ΚΡΗΤΗ

Νέο θερμό τετ-α-τετ στα Βορίζια: Απειλές στο νεκροταφείο και αναστάτωση

Η κοινή παρουσία των δύο οικογενειών στο νεκροταφείο άναψε τα αίματα το πρωί της Κυριακής.
«Μπαρούτι» μυρίζουν ακόμα τα Βορίζια, τρεις εβδομάδες μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπους.

Ενώ οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό, προκειμένου να αποφευχθούν νέες εντάσεις, αλλά και τα επεισόδια συνεχίζονται.

Ένταση στο νεκροταφείο
Το πρωί της Κυριακής 23 Νοεμβρίου έλαβε χώρα ένα ακόμα συμβάν έντασης στο ορεινό χωριό του Δήμου Φαιστού, με τις γυναίκες των δύο οικογενειών να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτή τη φορά ο χώρος που σημειώθηκε το επεισόδιο ήταν το νεκροταφείο του χωριού, εκεί όπου μέλη των οικογενειών του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, βρέθηκαν για να φροντίσουν τους τάφους τους.

Όπως κατήγγειλε η η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του διπλού φονικού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Πλέον, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επαγρύπνηση, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο σοβαρό επεισόδιο, καθώς οι στιγμές που μέλη των δύο οικογενειών συναντιούνται θα συνεχιστούν, μιας και κάθε Κυριακή θα πηγαίνουν στην εκκλησία και στο νεκροταφείο.

Απόφαση ΦΣ Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης : Όχι στην Υγεία-εμπόρευμα, δικαίωμα του λαού η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη!
