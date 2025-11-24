Απόφαση ΦΣ Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

Όχι στην Υγεία-εμπόρευμα, δικαίωμα του λαού η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη!

Το εθνικό σύστημα υγείας (ΕΣΥ) εκπέμπει SOS! Ήδη από την αρχή της χρονιάς οι υγειονομικοί βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό λόγω των τραγικών ελλείψεων σε χρηματοδότηση, προσωπικό και υποδομές που αντιμετωπίζουν!

Συγκεκριμένα στο νομό Χανίων, το ΓΝΧ έχει οδηγηθεί σε συγχωνεύσεις ολόκληρων πτερυγών (πνευμονολογική με Α παθολογική), συρρικνώσεις στις χειρουργικές κλίνες, αναθέσεις σε ιδιώτες λόγω της πολιτικής που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος.

Αντίστοιχα υποστελεχωμένη είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), με όλο το φόρτο να μεταφέρεται στα υπο κατάρρευση νοσοκομεία, με τραγικά αποτελέσματα όπως ο θάνατος συμπολίτισσάς μας, γιατί δεν λειτουργεί το Κέντρο Υγείας στην Παλαιόχωρα όλο το 24ωρο.

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά σε όλη την Κρήτη. Πάνω από το 25% των κλίνων ΜΕΘ είναι κλειστές, λόγω των ελλείψεων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 1 παιδοχειρούργος καλύπτει όλη την Δυτική Κρήτη, ενώ μόνο 1 παιδοψυχίατρος ΕΣΥ στο νησί καλύπτει 2500 παιδιά.

Εργάζοντας σε αυτά τα πλαίσια, το υγειονομικό προσωπικό είναι στα όριά του, με το φαινόμενο των παραιτήσεων να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Ο νέος υγειονομικός χάρτης που διαμορφώνει η κυβέρνηση, πατώντας στα χνάρια των προηγούμενων, αντιμετωπίζει τα νοσοκομεία ως αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, με έσοδα από την οικονομική «αφαίμαξη» των ασθενών από ιδιώτες που έχουν «εισβάλλει» στα δημόσια νοσοκομεία, μιας και η κρατική χρηματοδότηση θα κατευθύνεται σε άλλες υποχρεώσεις, όπως τις πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες του λαού.

Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Η πολιτική των κυβερνήσεων στην υγεία, την οποία η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ απογειώνει, δεν αποτυπώνεται μόνο στα τωρινά χάλια του ΕΣΥ. Αντανακλάται στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής που θεωρεί το κοινωνικό αγαθό της υγείας, πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα αλλά κοινωνικό αγαθό.

Παράλληλα σε πανεπιστήμια όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ, χώροι στους οποίους βρίσκονται εκατοντάδες φοιτητές και εργαζόμενοι καθημερινά, χρειάζεται να επανδρωθούν κλιμάκια με ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό, ωστέ να μπορούν άμεσα να αντιμετωπίζουν το εκάστοτε ιατρικό περιστατικό!

Τον 21ο αιώνα, με τη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχουν οι δυνατότητες για μείωση του εργάσιμου χρόνου αλλά και καθολική ικανοποίηση των αναγκών σε σύγχρονες δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Είναι μονόδρομος ο αγώνας ενάντια στην πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία, τις σπουδές, συνολικά τη ζωή μας ως κόστος! Παλεύουμε στο πλευρό των υγειονομικών για ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας-πρόνοιας για όλους.

Στηρίζουμε τα αιτήματα των υγειονομικών και παράλληλα διεκδικούμε:

 Κρατικά κονδύλια για την επάνδρωση ιατρείων σε Πολυτεχνείο Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ Χανίων. Με κρατική ευθύνη να προσληφθεί το μόνιμο προσωπικό, να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη διαμόρφωση χώρων και την αγορά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού.

 Δωρεάν ετήσιες αιματολογικές εξετάσεις για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα δημόσια νοσοκομεία.

 Δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία με ευθύνη των ΑΕΙ για όλες τις φοιτήτριες.

 Συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους του πανεπιστημίου με την πρόσληψη του αντίστοιχου μόνιμου προσωπικού.

Συμμετέχουμε στα παγκρήτια υγειονομικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 27 Νοέμβρη, για την υπεράσπιση της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν υγείας!