ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε στην αυλή της και εκτονώθηκε σεξουαλικά!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι της – Εκείνη ενημέρωσε την αστυνομία.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε χθες μία γυναίκα καθώς είδε έναν άγνωστο άνδρα να… εκτονώνεται σεξουαλικά έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα όταν ο 32χρονος – με καταγωγή από την Αίγυπτο – άνοιξε την αυλόπορτα της ανυποψίαστης γυναίκας στη Θέρισο και βρέθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Χωρίς κανέναν δισταγμό άρχισε να… εκτονώνεται σεξουαλικά. Μάλιστα, ο 32χρονος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι της με την ένοικο να ειδοποιεί την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο και τον οδήγησαν στα κρατητήρια.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε πως ο 32χρονος είναι παράνομα στη χώρα και έχει εκδοθεί απόφαση για την επιστροφή του στη χώρα του, κάτι όμως που δεν έχει γίνει ακόμα!

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη...

0
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκε το...

0
Τον απεγκλώβισαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ και ο άτυχος...

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη...

0
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκε το...

0
Τον απεγκλώβισαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ και ο άτυχος...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκε το χέρι του σε μηχάνημα
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη κοιτάζει αλλιώς
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη κοιτάζει αλλιώς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες με πιστωτικές κάρτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς κινήθηκαν οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με...

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Μέχρι 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας

ΠΚ team ΠΚ team -
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο δικαιούχοι αναμένεται να ενισχυθούν, σε...

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκε το χέρι του σε μηχάνημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον απεγκλώβισαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ και ο άτυχος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST