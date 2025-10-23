Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε στην αυλή της και εκτονώθηκε σεξουαλικά!

Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι της – Εκείνη ενημέρωσε την αστυνομία.
Εφιαλτικές στιγμές έζησε χθες μία γυναίκα καθώς είδε έναν άγνωστο άνδρα να… εκτονώνεται σεξουαλικά έξω από την πόρτα του σπιτιού της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα όταν ο 32χρονος – με καταγωγή από την Αίγυπτο – άνοιξε την αυλόπορτα της ανυποψίαστης γυναίκας στη Θέρισο και βρέθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού της. Χωρίς κανέναν δισταγμό άρχισε να… εκτονώνεται σεξουαλικά. Μάλιστα, ο 32χρονος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι της με την ένοικο να ειδοποιεί την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον 32χρονο και τον οδήγησαν στα κρατητήρια.
Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε πως ο 32χρονος είναι παράνομα στη χώρα και έχει εκδοθεί απόφαση για την επιστροφή του στη χώρα του, κάτι όμως που δεν έχει γίνει ακόμα!
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ