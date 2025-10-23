ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκε το χέρι του σε μηχάνημα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τον απεγκλώβισαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με το σίδερο στο νοσοκομείο.

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα έναν εργαζόμενο, το χέρι του οποίου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι όταν ο 52χρονος άνδρας την ώρα που εργαζόταν σε επιχείρηση στην περιοχή του Άη Γιάννη στον Χωστό – άγνωστο πώς – το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, του καρφώθηκε ένα σίδερο με αποτέλεσμα να σημάνει «συναγερμός».

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, μεταξύ των οποίων και ΕΜΑΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν την διαδικασία του απεγκλωβισμού του άτυχου εργαζομένου.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικά εργαλεία έκοψαν το σίδερο από το μηχάνημα και απεγκλώβισαν τον 52χρονο. Στη συνέχεια οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και αναμένεται να εισαχθεί στο χειρουργείο για να του αφαιρεθεί το κομμάτι σίδερου.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη...

0
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε...

0
Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι...

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη...

0
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε...

0
Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε στην αυλή της και εκτονώθηκε σεξουαλικά!
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη κοιτάζει αλλιώς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες με πιστωτικές κάρτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς κινήθηκαν οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με...

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Μέχρι 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας

ΠΚ team ΠΚ team -
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο δικαιούχοι αναμένεται να ενισχυθούν, σε...

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε στην αυλή της και εκτονώθηκε σεξουαλικά!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST