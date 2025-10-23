Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκε το χέρι του σε μηχάνημα

Τον απεγκλώβισαν οι άνδρες της ΕΜΑΚ και ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με το σίδερο στο νοσοκομείο.
Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο με θύμα έναν εργαζόμενο, το χέρι του οποίου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι όταν ο 52χρονος άνδρας την ώρα που εργαζόταν σε επιχείρηση στην περιοχή του Άη Γιάννη στον Χωστό – άγνωστο πώς – το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, του καρφώθηκε ένα σίδερο με αποτέλεσμα να σημάνει «συναγερμός».
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, μεταξύ των οποίων και ΕΜΑΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν την διαδικασία του απεγκλωβισμού του άτυχου εργαζομένου.
Οι άνδρες της ΕΜΑΚ με ειδικά εργαλεία έκοψαν το σίδερο από το μηχάνημα και απεγκλώβισαν τον 52χρονο. Στη συνέχεια οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και αναμένεται να εισαχθεί στο χειρουργείο για να του αφαιρεθεί το κομμάτι σίδερου.
Αξίζει να σημειωθεί πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ