Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Εγκαίνια ατομικής έκθεσης της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα»

«Γη-Γυναίκα», είναι ο τίτλος της ατομικής έκθεσης της Βίκυς Καμένου, που θα παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου στην οδό Χρυσοστόμου 8 από τις 24/10/202 έως τις 14/11/2025 στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η ιστορικός τέχνης Ελένη Σαπουντζή. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18.00.

Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00 Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Έκθεση ζωγραφικής «Η Γενιά του Πολέμου»

Ο Παγκρήτιος Ουκρανικός Σύλλογος «ΛΕΛΕΚΙ», σε συνεργασία με τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου και με την υποστήριξη της Ένωσης για την Ανάπτυξη

Διεθνών Σχέσεων (ADRUM), του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας και του

Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Η Γενιά του Πολέμου», με έργα Ουκρανών καλλιτεχνών όλων των

ηλικιών, που αποτυπώνουν τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και τη

μεταμόρφωση του πόνου σε δημιουργία.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) : Ώρα εγκαινίων: Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 12:00. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες 2810301137

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Εσπερίδα ενημέρωσης πληθυσμού «Καρκίνος Μαστού ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Επιστημονικές ομιλίες ενημέρωσης κοινού για τον Καρκίνο του Μαστού-Οκτώβριος μήνας αφιερωμένος στο θέμα Συντελεστές: Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Παράρτημα Ηρακλείου, Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών .

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρες Διεξαγωγής Εκδήλωσης 18:00-21:00 Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες 2810301137

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Παρουσίαση βιβλίου: «Ο Γολγοθάς της 5ης Μεραρχίας Κρητών 1940–1941»

Πρόκειται για το βιβλίο του Γιώργο Σταράκη που αναδεικνύει με συγκλονιστικό

τρόπο μια από τις πιο ηρωικές και δραματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής

ιστορίας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ, και ο Αντώνης Χρηστάκης, αντισμήναρχος ε.α. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαχίνης, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το σχήμα «Κόκκινο – Μαύρο» με τους Νεκτάριο Μαρίνο και Στέλιο

Περογιαννάκη.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες 2810301137

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Παρουσίαση βιβλίου «Και Πατέρας και Μύθος – Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005»

Οι εκδόσεις Όγδοο, η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση, και το βιβλιοπωλείο «Πολύγραφος» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Και Πατέρας και Μύθος – Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» .Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Αριστέα Πλεύρη (τέως δικηγόρος και Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Εθελοντισμού και Μνημείων

Δήμου Ηρακλείου), Μαρία Φραγκιαδάκη (Φιλόλογος, πρώην Πρόεδρος Ένωσης

Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου), Άννα Μπιθικώτση . Την παρουσίαση θα

πλαισιώσουν μουσικά οι: Σωτήρης Δογάνης (ερμηνευτής), Δημήτρης Παπαμήτσος (πιάνο), Τηλέμαχος Αθανασιάδης (μπουζούκι). Συντονίζει η δημοσιογράφος Ειρήνη Τσάκα

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4): Ώρα έναρξης 18:30. Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες 2810301137

Συνεχίζονται …

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Έκθεση ζωγραφικής: Αριστόδημος Παπαδάκης

Έργα ζωγραφικής του Αριστόδημου θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Τρίτη 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα «Μάταλα», έργο του 1970, ως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» του 2023 και τα «Σπίτια στην Κρήτη» η έκθεση αυτή αποτυπώνει με ενάργεια την καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου, που τον έχει καταξιώσει πανελλαδικά και διεθνώς.

Λάτρης της λαϊκής σοφίας και των παραδόσεων του τόπου μας, συνδιαλεγόμενος με τον δάσκαλό του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Νίκο Νικολάου, κι άλλους καλλιτέχνες, στη «Δεξαμενή» της Αίγινας έχει πετύχει να συνδυάσει μοναδικά στοιχεία της παράδοσής μας με την απόλυτη έκφραση του σπουδαγμένου καλλιτέχνη.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης. Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 .Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου .

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 – Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

