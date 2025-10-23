“Κλείδωσε” το Πανελλαδικό αγροτικό και κτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου- Στους δρόμους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχαν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι Αγροτικοί και Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι και όλους τους φορείς που εκπροσωπούν τους αγρότες, που διοργάνωσε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).
Η απόφαση που πάρθηκε είναι να πραγματοποιηθεί δυναμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου, στο οποίο θα συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την χώρα. Δυναμική παρουσία στην συνάντηση είχαν οι οργανώσεις της Θεσσαλίας και της Κρήτης. Oι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης συμμετέχουν στις Πανελλαδικές κινητοποιήσεις ενώ στα τέλη Οκτωβρίου προγραμματίζονται παγκρήτιες κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο.
Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τον αγροδιατροφικό τομέα και υπήρξαν παρεμβάσεις και συζητήθηκαν λύσεις που θα στηρίξουν τα συμφέροντα των γεωργών και των κτηνοτρόφων.
Στις τοποθετήσεις που έγιναν αναφέρθηκαν στην μείωση του αγροτικού εισοδήματος και στην έλλειψη συμμετοχής των αγροτικών οργανώσεων στην αγροτική πολιτική που χαράζει το ΥπΑΑΤ.
Μεγάλο μέρος των ομιλιών αφορούσε τους κτηνοτρόφους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της ευλογιάς.
Η κτηνοτροφία στη χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις:
Μαζικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου (πανώλη – ευλογιά) και οικογενειακών εισοδημάτων.
Έλλειψη ουσιαστικής στήριξης στους πληγέντες συναδέλφους.
Οικονομική ασφυξία από κλειστά σφαγεία, καθυστερήσεις στις πληρωμές και ελλιπή μέτρα προστασίας.
Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα οικονομική στήριξη για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω των μέτρων για την ευλογιά.
Αποφασίστηκε ακόμη να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή, που να έρθει σε επικοινωνία με τις υπόλοιπες αγροτικές οργανώσεις στην χώρα για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο κινητοποιήσεων.
ΠΗΓΗ: GOODNET