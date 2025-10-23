ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σεμινάριο Παρασκευή παραδοσιακής κεραλοιφής και εκχυλισμάτων βοτάνων από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σεμινάριο: Παρασκευή παραδοσιακής κεραλοιφής και εκχυλισμάτων βοτάνων. Έναρξη: 03/11/2025

Νέο τμήμα για την παρασκευή παραδοσιακής κεραλοιφής και εκχυλισμάτων βοτάνων διοργανώνει το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να το παρακολουθήσουν δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να φτιάχνουν τη δική τους κεραλοιφή και να επεξεργάζονται μελισσοκομικά προϊόντα. Επίσης, θα μάθουν να φτιάχνουν τα δικά τους εκχυλίσματα βοτάνων και τις χρήσεις τους.

Ενότητες Σεμιναρίου:

• Έλαια βάσης και ιδιότητες
• Μελισσοκομικά προϊόντα στην κεραλοιφή
• Αιθέρια έλαια και ιδιότητες

• Οδηγίες ασφαλούς χρήσης αιθέριων ελαίων
• Βότανα και ιδιότητες

• Βοτανόλαδα-βάμματα-ανθόνερα.
• Φτιάχνουμε το δικό μας βοτανόλαδο.

• Εξοπλισμός παρασκευής κεραλοιφής- Οδηγίες παρασκευής κεραλοιφής
• Συνταγή κεραλοιφής- Πρακτική εξάσκηση.
Το κόστος του προγράμματος είναι 130€ ανά συμμετοχή.

Διάρκεια: 15 ώρες
Χρόνος Διεξαγωγής: Δευτέρα 03/11, Τετάρτη 05/11 και Δευτέρα 10/11.
Ώρες: 17.00μμ έως 21.15μμ.

Εισηγήτρια: Μαρία Δρούλου. Πτυχιούχος εν ενεργεία εκπαιδευτικός. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μελισσοκομίας, παραγωγής σαπουνιού και παραγωγής φυτικών καλλυντικών. Από το 2012 εργάζεται παράλληλα ως επαγγελματίας μελισσοκόμος και Σαπουνοποιός. Συνεργάζεται με συλλόγους και σχολεία σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810302600 και 2810302606 & info@katartisi.gr από 09.00πμ έως 14.30μμ. Αιτήσεις: www.katartisi.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη...

0
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε...

0
Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι...

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη...

0
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε...

0
Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΥΠΠΟ: Υπογραφή Προγραμματικής με Περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου για την ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων
Επόμενο άρθρο
“Κλείδωσε” το Πανελλαδικό αγροτικό και κτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου- Στους δρόμους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:«Η Αναπηρία στη Βιτρίνα» ‒ Η πόλη κοιτάζει αλλιώς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για δύο εβδομάδες, το Ηράκλειο αλλάζει πρόσωπο. Η δράση «Η...

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες με πιστωτικές κάρτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Πώς κινήθηκαν οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με...

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Μέχρι 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας

ΠΚ team ΠΚ team -
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο δικαιούχοι αναμένεται να ενισχυθούν, σε...

Εφιαλτικές στιγμές για μία γυναίκα: 32χρονος μπήκε στην αυλή της και εκτονώθηκε σεξουαλικά!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 32χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να μπει και στο σπίτι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST