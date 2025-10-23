Ηράκλειο:Σεμινάριο Παρασκευή παραδοσιακής κεραλοιφής και εκχυλισμάτων βοτάνων από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου

Σεμινάριο: Παρασκευή παραδοσιακής κεραλοιφής και εκχυλισμάτων βοτάνων. Έναρξη: 03/11/2025

Νέο τμήμα για την παρασκευή παραδοσιακής κεραλοιφής και εκχυλισμάτων βοτάνων διοργανώνει το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να το παρακολουθήσουν δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως, μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να φτιάχνουν τη δική τους κεραλοιφή και να επεξεργάζονται μελισσοκομικά προϊόντα. Επίσης, θα μάθουν να φτιάχνουν τα δικά τους εκχυλίσματα βοτάνων και τις χρήσεις τους.

Ενότητες Σεμιναρίου:

• Έλαια βάσης και ιδιότητες

• Μελισσοκομικά προϊόντα στην κεραλοιφή

• Αιθέρια έλαια και ιδιότητες

• Οδηγίες ασφαλούς χρήσης αιθέριων ελαίων

• Βότανα και ιδιότητες

• Βοτανόλαδα-βάμματα-ανθόνερα.

• Φτιάχνουμε το δικό μας βοτανόλαδο.

• Εξοπλισμός παρασκευής κεραλοιφής- Οδηγίες παρασκευής κεραλοιφής

• Συνταγή κεραλοιφής- Πρακτική εξάσκηση.

Το κόστος του προγράμματος είναι 130€ ανά συμμετοχή.

Διάρκεια: 15 ώρες

Χρόνος Διεξαγωγής: Δευτέρα 03/11, Τετάρτη 05/11 και Δευτέρα 10/11.

Ώρες: 17.00μμ έως 21.15μμ.

Εισηγήτρια: Μαρία Δρούλου. Πτυχιούχος εν ενεργεία εκπαιδευτικός. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μελισσοκομίας, παραγωγής σαπουνιού και παραγωγής φυτικών καλλυντικών. Από το 2012 εργάζεται παράλληλα ως επαγγελματίας μελισσοκόμος και Σαπουνοποιός. Συνεργάζεται με συλλόγους και σχολεία σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810302600 και 2810302606 & info@katartisi.gr από 09.00πμ έως 14.30μμ. Αιτήσεις: www.katartisi.gr