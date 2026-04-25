S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Η S&P κράτησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, επιλέγοντας προσεκτική στάση λόγω διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων

Χωρίς μεταβολές στην πιστοληπτική της εικόνα παραμένει η Ελλάδα, καθώς η S&P Global Ratings επέλεξε να μην προχωρήσει σε αναθεώρηση στην πρώτη της αξιολόγηση για το 2026. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακών πιέσεων, που επηρεάζουν συνολικά το οικονομικό περιβάλλον.

Ο αμερικανικός οίκος διατήρησε τη βαθμολογία της χώρας στο επίπεδο «BBB», συνοδευόμενη από σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την υφιστάμενη εικόνα της ελληνικής οικονομίας χωρίς να στείλει, προς το παρόν, σήμα αναβάθμισης.

Η στάση αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη για τις αγορές, καθώς αντίστοιχη προσέγγιση έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Στις αρχές Μαρτίου, η Morningstar DBRS κράτησε επίσης την Ελλάδα στο «BBB» με σταθερό outlook, ενώ λίγο αργότερα τόσο η Moody’s όσο και η Scope Ratings κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση. Το επόμενο ορόσημο αναμένεται στις 8 Μαΐου, όταν θα ανακοινώσει τη δική της εκτίμηση η Fitch Ratings.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι η πρώτη μετά από περίπου δύο μήνες έντονων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που έχουν επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία όπου έχουν ήδη καταγραφεί τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2025, συμπεριλαμβανομένου του υπερπλεονάσματος, τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα για τη μελλοντική πορεία του αξιόχρεου.

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στην επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της S&P τον Οκτώβριο. Τότε, η αποτίμηση της δημοσιονομικής πορείας και της μείωσης του δημόσιου χρέους ενδέχεται να δημιουργήσει προϋποθέσεις για πιθανή αναβάθμιση, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.