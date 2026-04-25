ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: Διατήρηση αξιολόγησης της Ελλάδας στο BBB – Σταθερό outlook εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η S&P κράτησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, επιλέγοντας προσεκτική στάση λόγω διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων
Χωρίς μεταβολές στην πιστοληπτική της εικόνα παραμένει η Ελλάδα, καθώς η S&P Global Ratings επέλεξε να μην προχωρήσει σε αναθεώρηση στην πρώτη της αξιολόγηση για το 2026. Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακών πιέσεων, που επηρεάζουν συνολικά το οικονομικό περιβάλλον.

Ο αμερικανικός οίκος διατήρησε τη βαθμολογία της χώρας στο επίπεδο «BBB», συνοδευόμενη από σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την υφιστάμενη εικόνα της ελληνικής οικονομίας χωρίς να στείλει, προς το παρόν, σήμα αναβάθμισης.

Η στάση αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη για τις αγορές, καθώς αντίστοιχη προσέγγιση έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα και άλλοι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης. Στις αρχές Μαρτίου, η Morningstar DBRS κράτησε επίσης την Ελλάδα στο «BBB» με σταθερό outlook, ενώ λίγο αργότερα τόσο η Moody’s όσο και η Scope Ratings κινήθηκαν στην ίδια κατεύθυνση. Το επόμενο ορόσημο αναμένεται στις 8 Μαΐου, όταν θα ανακοινώσει τη δική της εκτίμηση η Fitch Ratings.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι η πρώτη μετά από περίπου δύο μήνες έντονων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που έχουν επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία όπου έχουν ήδη καταγραφεί τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2025, συμπεριλαμβανομένου του υπερπλεονάσματος, τα οποία αποτελούν βασικό παράγοντα για τη μελλοντική πορεία του αξιόχρεου.

Το βλέμμα πλέον στρέφεται στην επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της S&P τον Οκτώβριο. Τότε, η αποτίμηση της δημοσιονομικής πορείας και της μείωσης του δημόσιου χρέους ενδέχεται να δημιουργήσει προϋποθέσεις για πιθανή αναβάθμιση, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ιταλική εφημερίδα αποθεώνει την Ελλάδα -«Τα δημοσιονομικά...

0
Η εφημερίδα της Ρώμης ολοκληρώνει την αναφορά στη χώρα...

Δεσμεύσεις ως 500 εκ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:...

0
Τι αποκάλυψε ο κ. Βουρλιώτης για «εξαιρετικά δυναμικό κατάλογο»...

Ιταλική εφημερίδα αποθεώνει την Ελλάδα -«Τα δημοσιονομικά πάνε καλύτερα από τις προβλέψεις, το ΑΕΠ αυξάνεται, το χρέος πέφτει»
Team Πολ. Κρήτης
Διήμερο Εορταστικών Εκδηλώσεων για τα 50 Χρόνια του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ...

ΟΦΗ:Πάμε να φέρουμε το Kύπελλο στην Κρήτη- Πάμε να γράψουμε ιστορία!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Κρητικοί πάνε να γράψουν μια ακόμα "χρυσή" σελίδα...

Πρωτομαγιά 1944 – Ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τους 200 της Καισαριανής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τίτλο «Πρωτομαγιά 1944», η ΚΝΕ παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ...

2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ:«Σύμπραξη Θεατρικής Ομάδας και Χορωδίας ΕΛΜΕΠΑ με τίτλο «Επέστρεφε»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συνεχίζει το πλούσιο πρόγραμμα...

