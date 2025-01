Εικόνες Αποκάλυψης στην Καλιφόρνια – Σοκαριστικά βίντεο, χάρτες με τα πύρινα μέτωπα

Σφοδρές πυρκαγιές μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους της Santa Ana, στέλνοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα από τις φλόγες, άγριους ανέμους και πανύψηλα σύννεφα καπνού. Χιλιάδες πυροσβέστες έδιναν μάχη με τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές πυρκαγιές, από την ακτή του Ειρηνικού στην ενδοχώρα μέχρι την Πασαντίνα.

Οι άνεμοι της Santa Ana είναι ξηροί, θερμοί και θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν από το εσωτερικό της Νότιας Καλιφόρνιας προς την ακτή και τα ανοιχτά, κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση της κανονικής χερσαίας ροής που μεταφέρει υγρό αέρα από τον Ειρηνικό στην περιοχή. Αυτό σημαίνει πως αφυδατώνουν την βλάστηση, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μείγμα για πυρκαγιά όπου αρκεί μια σπίθα για να αρχίσει το κακό.

Την δεδομένη στιγμή υπάρχουν 3 μεγάλες φωτιές και μια μικρή εν τη γεννέσει της. Οι πυρκαγιές των Πάλισέιντς, του Ίτον και του Χαρστ με την μικρότερη του Γούντλεϊ να είναι και αυτή εκτός ελέγχου. Έχουν κάψει 2,925, 2,227, 505 και 30 acres αντίστοιχα όπου η αναλογία acre προς στρέμμα είναι 1 προς 4. Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 1.000 κτίσματα (από επιχειρήσεις έως κατοικίες και δημόσιες υπηρεσίες), μόνο στην περιοχή Πάλισέιντς.

Περίπου 70.000 άνθρωποι έχουν πάρει διαταγή εκκένωσης ενώ σε όσα σημεία των χαρτών έχουν σηματοδοτηθεί με κίτρινο χρώμα, σημαίνει πως έχουν πάρει εντολή προετοιμασίας για εκκένωση. Τουλάχιστον 66 τομείς, οι σηματοδοτημένοι με κόκκινο, είναι αυτοί που έχουν λάβει εντολή εκκένωσης.

Η πυροσβεστική της κομητείας του Λος Άντζελες δηλώνει υποστελεχωμένη για τέσσερις πυρκαγιές

Η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες «ήταν προετοιμασμένη για μία ή δύο μεγάλες πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση, αλλά όχι για τέσσερις», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό της κομητείας για να χειριστεί όλες τις πυρκαγιές, πρόσθεσε.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες πυρκαγιάς και οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιδεινωθούν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όλοι οι κάτοικοι της κομητείας του Λος Άντζελες. Περίπου 15.000 κτίσματα κινδυνεύουν από τις φλόγες. Στις ΗΠΑ δεν γίνεται διαχωρισμός σε κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές ή χώρους εργασίας, οπότε ο αριθμός 15,000 αφορά τα πάντα.

Ριπές ανέμου πιάνουν έως και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που αποτελεί τις πιο δυσμενείς συνθήκες από ανέμους Santa Ana που έχει αντιμετωπίσει η πυροσβεστική της κομητείας από το 2011.

Την δεδομένη στιγμή 400.000 οικίες είναι χωρίς ρεύμα, ρεκόρ αντίστοιχο του 2011, με την διαφορά πως αυτό ήταν το αποκορύφωμα της πυρκαγιάς, ενώ οι τωρινές δασικές πυρκαγιές δεν αναμένεται να τεθούν άμεσα υπό έλεγχο, παρά την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες όμως οι πυροσβέστες δεν επαρκούν

Οι πυροσβεστικοί πόροι ήταν ήδη περιορισμένοι με τη μαζική ανταπόκριση στην πυρκαγιά Πάλισέιντς, γεγονός που ώθησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να ζητήσει από όλους τους πυροσβέστες εκτός υπηρεσίας να επικοινωνήσουν μαζί τους και να αναφέρουν αν είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν στην πυρκαγιά.

Η υπεύθυνη δημοσίων πληροφοριών του LAFD, Margaret Stewart, αναφέρει ότι είναι η πρώτη φορά που το τμήμα χρειάστηκε να υποβάλει τέτοιο αίτημα τα τελευταία 19 χρόνια.

Με τους ισχυρούς ανέμους να εξακολουθούν να πλήττουν την περιοχή, όλα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη διατάχθηκαν να προσγειωθούν το βράδυ της Τρίτης λόγω των επικίνδυνων συνθηκών. Η επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης του Λος Άντζελες, Kristin Crowley, ενημέρωσε το πρωί της Τετάρτης, ότι τα αεροσκάφη που ρίχνουν νερό θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις. Συνήθως τα αεροσκάφη που ρίχνουν νερό είναι το κλειδί για την υποβοήθηση των επίγειων μονάδων, ενώ εργάζονται για τη μάχη με τις πυρκαγιές.

Oι πυροσβέστες της Καλιφόρνια ετοιμάζονται για βάρδιες μέχρι εξάντλησης

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο πρόεδρος των επαγγελματιών πυροσβεστών της Καλιφόρνια δήλωσε ότι ορισμένοι πυροσβέστες εργάζονται ήδη σε 36ωρες και 48ωρες βάρδιες για να καταπολεμήσουν τις αυξανόμενες πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. «Είμαι η ζωντανή απόδειξη ότι μπορείς να μείνεις ξύπνιος για 96 ώρες», δήλωσε στο CNN. «Δεν το συνιστώ αυτό σε κανέναν» είπε ο Τζο Τεν Έικ.

Πλέον συντονιστής προγραμμάτων πυρκαγιών για τις πυρκαγιές σε δασικές/αστικές περιοχές για τη Διεθνή Ένωση Πυροσβεστών, ο Τεν Έικ δήλωσε ότι οι πυροσβέστες συχνά εργάζονται σε βάρδιες 24 ωρών και στη συνέχεια 24 ωρών ρεπό. Αλλά όταν οι πυρκαγιές όπως αυτές στη Νότια Καλιφόρνια αυξάνονται τόσο γρήγορα και δεν υπάρχει καμία εφεδρική μονάδα να τους αλλάξει, αυτές οι βάρδιες μπορούν εύκολα να παραταθούν για άλλες 12 ή 24 ώρες.

«Έχει συμβεί περισσότερες φορές από όσες μπορώ να θυμηθώ κατά τη διάρκεια της καριέρας μου», είπε. «Φτάνουμε στο σημείο όπου η αποτελεσματικότητά σας αρχίζει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου», είπε. «Κανείς που μένει ξύπνιος για 24, 36 ή 48 ώρες δεν είναι 100%συγκεντρωμένος όπως κάποιος που μόλις ξεκινάει».

«Απλά χάνεις την αίσθηση του χρόνου», είπε. «Έφτασα στο σημείο να με απομακρύνουν σωματικά από το περιστατικό» μετά από 96 ώρες στο πεδίο, είπε ο πυροσβέστης στο CNN.

