Εισαγγελική έρευνα για κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα για κακουργηματικές πράξεις, μετά την κοπή καλωδίων που έθεσε εκτός λειτουργίας το σύστημα σηματοδότησης της κεντρικής γραμμής στο σιδηρόδρομο.

Προκαταρκτική έρευνα, μετά την αποκάλυψη ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στην κεντρική σιδηροδρομική σιδηρόδρομος γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, δύο ημέρες πριν την μαύρη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Αυτεπάγγελτη έρευνα

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.

«Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη», κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης,

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
