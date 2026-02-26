ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Βόλο κέρδισε 12,937.24 ευρώ.

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 17 έως τις 23 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Βόλο, επέλεξε τα στοιχήματα «Ημίχρονο/Τελικό Αποτέλεσμα» και «Ακριβές Σκορ» σε έξι αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Δανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, και παίζοντας σύστημα 1-2-3-4-5-6 κέρδισε 12,937.24 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στο ΓΚΑΝΙΑΝ της 3ης ιπποδρομίας από το Gulfstream Park, ένας νικητής κέρδισε 2.730 ευρώ.

Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σε αριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουν αριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια (ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιομηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο.

Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.allwyn.gr