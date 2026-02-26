Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ - ΚΟΣΜΟΣ

Η σκιά Έπστιν πάνω από τους Κλίντον – Καταθέτουν ενόρκως ενώπιον του Κογκρέσου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με τις συνεδριάσεις να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος διατηρούσε επί χρόνια δίκτυο κακοποίησης και ισχυρές διασυνδέσεις στην αμερικανική ελίτ.

Ηπρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η 78χρονη Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να καταθέσει ενόρκως σήμερα, πριν από το σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις τους και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης. Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, έτσι δεν είναι σαφές πόσες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν.

Ποια είναι η στάση των Κλίντον και γιατί δεν κατέθεταν

Η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Έπστιν.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Τζέιμς Κόμερ, ότι διεξάγει μια πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το γεγονός ότι στις αρχές Φεβρουαρίου οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν, έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να ακυρώσουν ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας σε βάρος τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ο πρώην πρόεδρος θα κληθεί να απαντήσει για τις σχέσεις του με τον Έπστιν

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες σχετικά με τον Έπστιν. Εντούτοις η αναφορά και μόνο του ονόματος δεν σημαίνει κάτι. Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Έπστιν.

Ο Έπστιν διατηρούσε για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο νεοϋορκέζος χρηματιστής είχε εξαιρετικές διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ. Άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η κλιματική αλλαγή εξαφανίζει τα έντομα, άρα...

0
Παρότι τα τροπικά κλίματα θεωρούνταν σχετικά σταθερά, μικρές αυξήσεις...

Μελέτη για το εμβόλιο Covid: Βρήκαν τι...

0
Πρωτοποριακή μελέτη εξηγεί γιατί κάποια εμβόλια COVID-19 προκάλεσαν επικίνδυνες...

Η κλιματική αλλαγή εξαφανίζει τα έντομα, άρα...

0
Παρότι τα τροπικά κλίματα θεωρούνταν σχετικά σταθερά, μικρές αυξήσεις...

Μελέτη για το εμβόλιο Covid: Βρήκαν τι...

0
Πρωτοποριακή μελέτη εξηγεί γιατί κάποια εμβόλια COVID-19 προκάλεσαν επικίνδυνες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μελέτη για το εμβόλιο Covid: Βρήκαν τι προκάλεσε θανάτους και σοβαρές παρενέργειες
Επόμενο άρθρο
Η κλιματική αλλαγή εξαφανίζει τα έντομα, άρα και τα πουλιά στον Αμαζόνιο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η κλιματική αλλαγή εξαφανίζει τα έντομα, άρα και τα πουλιά στον Αμαζόνιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρότι τα τροπικά κλίματα θεωρούνταν σχετικά σταθερά, μικρές αυξήσεις...

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τουρισμό στην Κρήτη και το 2026

ΠΚ team ΠΚ team -
Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς εκτιμάται ότι μπορεί να...

Εισαγγελική έρευνα για κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST