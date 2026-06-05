Στο συρτάρι προσώρας το τουρκικό νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Η «γραφειοκρατία» πίσω από τη χρονοβόρα διαδικασία κατάθεσης και η μέριμνα της Αθήνας – Προκλητικός ο Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφία.

Η θερινή διακοπή των εργασιών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μεταθέτει τις εξελίξεις αναφορικά με το κυοφορούμενο νομοσχέδιο σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο χωρίς να αλλάζει τις στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας.

Σε αναμονή μέχρι το φθινόπωρο φαίνεται να τίθεται το τουρκικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», ενός σχεδίου που η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί κομβικό για τη θεσμική κατοχύρωση των τουρκικών διεκδικήσεων στις θαλάσσιες ζώνες της ευρύτερης περιοχής.

Παρότι το νομοσχέδιο δεν έχει αποσυρθεί και παραμένει στις προτεραιότητες του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), η θερινή διακοπή των εργασιών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης καθιστά δύσκολη την προώθησή του πριν από την έναρξη του νέου νομοθετικού έτους, την 1η Οκτωβρίου.

Τι προβλέπει το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Το λεγόμενο «Mavi Vatan Kanunu», κατά το CNN Turk , επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο τις πάγιες τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στον τουρκικό Τύπο, το νομοσχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν τα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα, τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ), αλλά και περιοχές που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως «γκρίζες ζώνες».

Η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει να προσδώσει θεσμική και νομική υπόσταση σε θέσεις που εδώ και χρόνια αποτελούν βασικό στοιχείο της εξωτερικής της πολιτικής χωρίς ωστόσο όπως έχουν σημειώσει πηγές της γείτονος να συμπεριλαμβάνονται χάρτες και συντεταγμένες.

Για την Τουρκία, το εγχείρημα παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια προστασίας των συμφερόντων της. Για την Ελλάδα, ωστόσο, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου αναθεωρητικών διεκδικήσεων που επηρεάζουν άμεσα την ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να μεταφερθεί αυτομάτως στην ατζέντα του φθινοπώρου, εκτός και αν υπάρξει ειδική πολιτική απόφαση για παράταση των εργασιών ή ενεργοποίηση έκτακτων διαδικασιών.

Η προσεκτική στάση της Αθήνας

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αποφεύγοντας προς το παρόν δημόσιες τοποθετήσεις, καθώς δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη επίσημο κείμενο από την τουρκική πλευρά.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες προέρχονται αποκλειστικά από δημοσιεύματα και ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε πιθανό σενάριο. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ανοιχτοί, παρά το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει πρόσφατη επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει τη σταθερότητα και να αποφύγει την πρόωρη κλιμάκωση, χωρίς ωστόσο να υποτιμά τη σημασία μιας πιθανής θεσμοθέτησης των τουρκικών διεκδικήσεων.

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα εμφανίζεται να παρακολουθεί στενά τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε ότι η Τουρκία αξιολογεί με προσοχή τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες Αθήνας και Λευκωσίας, επαναλαμβάνοντας ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας και της ΤΔΒΚ (όπως αποκαλεί η Τουρκία τα κατεχόμενα στην Κύπρο), ανέφερε προσθέτοντας πώς «αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών και ενέργειες που θα αυξήσουν την ένταση».

Παράλληλα, η άσκηση «Denizkurdu-II», δηλαδή «Θαλασσόλυκος»,η οποία διεξάγεται στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή 125 πλοίων και 60 αεροσκαφών και μη επανδρωμένων μέσων, λειτουργεί ως επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα από τη Σύνοδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στην οποία συμμετείχε και η Τουρκία , επισημαίνοντας ότι « η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας. Δοκιμάζουν το Διεθνές Δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής διά της ισχύος».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ