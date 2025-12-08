Εκδήλωση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων,

ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ – ΝΕΠΑΛ, Το ρετιρέ του κόσμου!!!
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 20:30, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 20:30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, διάρκειας περίπου 1 1/2 ώρας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εκδήλωση, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνει ομιλία με προβολή εικόνων και διαφανειών, στην οποία θα παρουσιαστεί η πρόσφατη ορειβατική εξόρμηση, δωδεκαμελούς ομάδας του Συλλόγου, στο μεγάλο ορεινό συγκρότημα των Ιμαλαϊων στο Νεπάλ, όπου πραγματοποίησε με επιτυχία ανάβαση στο Base Camp του Everest (υψ. 5.364 μ.)

Ο Ε.Ο.Σ. Χανίων με την εκδήλωση αυτή γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Βουνών, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Δεκεμβρίου. Καθιερώθηκε το 2003 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των βουνών στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στην διεθνή κοινότητα την ανάγκη προστασίας τους από απειλές όπως η κλιματική αλλαγή.

Η ημέρα αυτή στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των βουνών ως πηγής νερού, τροφής, ενέργειας και βιοποικιλότητας και τονίζει την σημασία της προστασίας των βουνών από απειλές όπως η αποδάσωση και η κλιματική αλλαγή.

Ρέθυμνο: 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από οξεία μέθη σε γάμο
