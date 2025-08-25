ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εκδήλωση στις Μουρνιές: Η «κινούμενη άμμος» της Ανατολικής Μεσογείου και η παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η κινούμενη άμμος της Ανατολικής Μεσογείου και η παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου» είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στις Μουρνιές (περίβολος Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής).

Ομιλητές θα είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης, γνωστός διεθνολόγος και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και ο Μανώλης Κωστίδης, δημοσιογράφος, ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη του ΣΚΑΪ και της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Νικόλαος Παπαδάκης (Παπαδής), γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Θα προηγηθούν σύντομοι χαιρετισμοί από τους συνδιοργανωτές.

Η εκδήλωση διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, με αφορμή την επέτειο γέννησης του Βενιζέλου από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Χανίων και της Δημοτικής Κοινότητας Μουρνιών.

Οι ομιλητές θα αναλύσουν την πολύπλοκη γεωπολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον ευαίσθητο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου με βάση τις τελευταίες εξελίξεις δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, στα ανοιχτά μέτωπα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού, τον πόλεμο στη Γάζα, τον ανταγωνισμό για τους υδρογονάνθρακες, την επιρροή περιφερειακών και παγκόσμιων δυνάμεων που εμπλέκονται στις ισορροπίες ασφάλειας και ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή κ.ά.

Δήμος Γόρτυνας:Εγκαίνια Ανοικτού Θεάτρου Ρούβα, στην Γέργερη
Κίνδυνος Πυρκαγιάς πολύ υψηλός αύριο Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 στην Π.Ε. Λασιθίου και Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης
