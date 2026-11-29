Εκδήλωση Συλλόγου ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ: «Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε Σταυροδρόμι» (Πέμπτη 3/12, 18.00, Αίθουσα Καστελλάκη, Επιμελητήριο Ηρακλείου)

Εισερχόμενα

Ο Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00, στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9) και παράλληλη ζωντανή μετάδοση από το κανάλι του ΕΛΜΕΠΑ στο YouTube (https://www.youtube.com/@elmepa) με θέμα:

«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ: Ιδιωτικά ΑΕΙ, Συνταγματική Αναθεώρηση, Περιφερειακά Ιδρύματα, Σύγχρονες Προκλήσεις»

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Παναγιώτης Λαζαράτος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (διαδικτυακή συμμετοχή) — «Άδειες και προγράμματα ΝΠΠΕ ενώπιον του ΣτΕ»

Νίκος Κατσαράκης, Πρώην Πρύτανης ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητής ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ — «Περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια υπό πίεση: Οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας»

Αλέξανδρος Κεσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης — «Το άρθρο 16 ως θεσμικό όριο απέναντι στην πολιτική και την οικονομική εξουσία»

Παρεμβαίνει: Μιχάλης Σπηλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΔΕΠ Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ

Συντονίζει: Μάνια Μαρκάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γραμματέας Συλλόγου ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ

Η εκδήλωση ανοίγει τη συζήτηση για τον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου, τα ιδιωτικά ΑΕΙ, το άρθρο 16 αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά ιδρύματα σε μια περίοδο βαθιών θεσμικών ανατροπών. Η δημόσια κάλυψη και προβολή της συζήτησης θα βοηθήσει να αναδειχθεί ένα ζήτημα που αφορά άμεσα το νησί μας και την κοινωνία της Κρήτης.