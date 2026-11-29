Street Food από τον Σεφ Βασίλη Καλλίδη…για την στήριξη του «Ορίζοντα»!

Street Food από τον Σεφ Βασίλη Καλλίδη…για την στήριξη του «Ορίζοντα»!

Ο αγαπημένος σεφ Βασίλης Καλλίδης επιστρέφει για μία ακόμη φορά στα Χανιά και δίνει ραντεβού με όλους μας στον Πολυχώρο Δράσεων του Συλλόγου «Ορίζοντας», στον πεζόδρομο της Τσουδερών, έξω από το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αγάπης, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, από τις 12:00 το μεσημέρι.

Με τη γνωστή δημιουργικότητα και διάθεση, ο σεφ θα ετοιμάσει λαχταριστές μακαρονάδες, νηστίσιμες και μη, προσκαλώντας μας να απολαύσουμε μοναδικές street food γεύσεις και να γίνουμε όλοι μέρος μιας όμορφης γιορτής προσφοράς!

Τη μουσική επιμέλεια του event αναλαμβάνει ο DJ Αριστοτέλης Μανουδάκης, δημιουργώντας την κατάλληλη γιορτινή ατμόσφαιρα για ένα μεσημέρι γεμάτο γεύση, μουσική και καλή παρέα.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας έχουν ξεχωριστή αξία, καθώς η δράση πραγματοποιείται με σκοπό την ενίσχυση του έργου του «Ορίζοντα» και τη στήριξη παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε ένα διαφορετικό μεσημέρι, όπου η γεύση συναντά την προσφορά!



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“Ορίζοντας”

Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης

Μανουσογιαννάκηδων 17, τ.κ.73100 Χανιά

Τηλ : 2821079650 – 6982666650