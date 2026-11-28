Οι αφίξεις συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση για επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή στην Κρήτη.

Σε κατάσταση ασφυκτικής πίεσης βρίσκεται η Κρήτη, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών αφίξεων βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11), με τις λιμενικές και δημοτικές Αρχές να αδυνατούν πλέον να διαχειριστούν τον όγκο των ανθρώπων που φτάνουν στις νότιες ακτές του νησιού και στη Γαύδο.

Περισσότερες από 30 λέμβοι έχουν εντοπιστεί, ενώ πάνω από 1.500 μετανάστες βρίσκονται συνολικά στο Ηράκλειο και την Ιεράπετρα. Οι διαθέσιμοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας έχουν γεμίσει, με εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά, να παραμένουν σε υπαίθριους χώρους, χωρίς επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, οι αφίξεις συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόγνωση για επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή. Η δραματική κατάσταση συνοδεύεται και από τραγικό απολογισμό στη Γαύδο, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν λέμβος προσέκρουσε σε βράχια.

Πάνω από 1.500 άνθρωποι στο λιμάνι του Ηρακλείου

Η εικόνα στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στον χώρο του πρώην Ψυγείου, αλλά και στο παρακείμενο πάρκινγκ του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.

Οι εγκαταστάσεις έχουν πλέον υπερκορεστεί, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να βρίσκονται εκτός του κτιρίου, καθισμένοι ή ξαπλωμένοι στο έδαφος. Οι υπάρχουσες υποδομές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τους, ενώ οι συνεχείς μεταφορές από τα νότια παράλια επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε με έξι λέμβοι βρίσκονταν στα ανοιχτά, με τουλάχιστον 50 επιβαίνοντες στην καθεμία, ενώ υπήρχαν εκτιμήσεις ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα συγκεντρώνονταν στο Ηράκλειο θα μπορούσε να αγγίξει τους 2.000 μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Οι επιχειρήσεις περισυλλογής και μεταφοράς συνεχίζονται αδιάκοπα. Λεωφορεία εκτελούν διαρκώς δρομολόγια από τους Καλούς Λιμένες, το Μεσοχωριό και άλλες περιοχές της νότιας Κρήτης προς το λιμάνι, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 18:30 αναχώρησαν λεωφορεία από το Μεσοχωριό με προορισμό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, υπό τη συνοδεία αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων.

Τρεις νέες λέμβοι με 129 μετανάστες μετά τις 19:00

Οι αφίξεις δεν σταμάτησαν ούτε τις βραδινές ώρες. Μετά τις 19:00 εντοπίστηκαν τρεις ακόμη λέμβοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περιστατικών που έχουν καταγραφεί από το πρωί σε τουλάχιστον 31.

Ειδικότερα, στην 29η λέμβο επέβαιναν 47 άνθρωποι, στην 30ή 37 και στην 31η 45. Συνολικά, από τα τρία νέα περιστατικά καταγράφηκαν 129 μετανάστες.

Οι λιμενικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση, καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού, διάσωσης και μεταφοράς εξελίσσονται σε διαφορετικά σημεία του νότιου παραλιακού μετώπου.

Ιεράπετρα: Πάνω από 500 μετανάστες στην παραλιακή πλατεία

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ιεράπετρα, όπου περισσότεροι από 500 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στην κεντρική παραλιακή πλατεία, μετά τις αλλεπάλληλες αφίξεις από τις θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της πόλης και της Χρυσής.

Η δημοτική Αρχή δεν διαθέτει κατάλληλο στεγασμένο χώρο για τη φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων και, ενόψει της αναμενόμενης κακοκαιρίας, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε μια αυτοσχέδια λύση, καλύπτοντας υπαίθρια στέγαστρα με πανιά, προκειμένου να δημιουργηθούν στοιχειώδεις χώροι προστασίας.

Οι δυνατότητες του δήμου έχουν περιοριστεί στην παροχή βασικών ειδών, όπως φαγητό και κουβέρτες, χωρίς να μπορεί να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής και ασφαλής προσωρινή διαμονή για όλους.

Την αγωνία της δημοτικής Αρχής περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Κουγιουμουτζάκης, μιλώντας στο neakriti.gr και την ΚΡΗΤΗ TV.

«Είναι μια εικόνα που είναι υγειονομικά επικίνδυνη, έχουμε φτάσει στα όριά μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο δήμος δεν μπορεί να καλύψει παρά μόνο τις στοιχειώδεις ανάγκες των ανθρώπων.

«Εκπέμπουμε SOS, δεν αντέχουμε άλλο, ο χώρος είναι υπαίθριος, μιας και ο καιρός προβλέπεται να χαλάσει από αύριο και καλούμε το υπουργείο να έρθει και να φέρει λύσεις», τόνισε, ζητώντας άμεση παρέμβαση του αρμόδιου υπουργείου.

Στο επίκεντρο η δομή φιλοξενίας στους Αθανάτους για την αποσυμφόρηση του Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, στον χώρο του πρώην Ψυγείου και στο πάρκινγκ του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου η παραμονή των μεταναστών γίνεται υπό καθεστώς ανοχής, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη διαθέσιμη λύση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΟΛΗ, οι εμπλεκόμενες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία για την εξεύρεση εναλλακτικού χώρου, με τη δομή προσωρινής φιλοξενίας στην περιοχή των Αθανάτων να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η αξιοποίησή της εξετάζεται ως πιθανή διέξοδος για την αποσυμφόρηση του λιμανιού μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

Δύο νεκροί στη Γαύδο μετά την πρόσκρουση λέμβου σε βράχια

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στη Γαύδο, όπου λέμβος που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια.

Από το συμβάν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ενώ τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται, καθώς συγκεντρώνονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του ναυαγίου και τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων. Παραμένει, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν αγνοούμενοι.

Η κακοκαιρία δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση

Η επικείμενη επιδείνωση του καιρού προσθέτει έναν ακόμη σοβαρό παράγοντα ανησυχίας, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν σε υπαίθριους χώρους, χωρίς κατάλληλα καταλύματα και επαρκή προστασία από τη βροχή και την πτώση της θερμοκρασίας.

Στο Ηράκλειο οι διαθέσιμοι χώροι έχουν γεμίσει, στην Ιεράπετρα επιστρατεύονται αυτοσχέδιες λύσεις, ενώ οι λιμενικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στα νότια παράλια για τον εντοπισμό και τη διάσωση νέων ομάδων μεταναστών.

Οι δημοτικές και λιμενικές Αρχές καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση που μεταβάλλεται διαρκώς, με την ανάγκη εξεύρεσης άμεσων λύσεων από την κεντρική διοίκηση να γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.