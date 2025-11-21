ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Καστέλλι : «Η ανατίναξη του Γοργοπόταμου και ο Στέργιος Βούλγαρης

τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 καις τις 6:00 το απόγευμα, τα Δημοτικά Σχολεία Καστελλίου και Θραψανού, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Καστελλίου και Θραψανού, οι Σύλλογοι Γονέων των σχολείων Καστελλίου και Θραψανού καθώς και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστελλίου,

διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την ημέρα του Πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης (νόμος 1582/1982) και την 83η επέτειο της ανατίναξης του Γοργοπόταμου που πραγματοποιήθηκε στις 25/26 Νοεμβρίου 1942.

Η εκδήλωση με τίτλο, “Η ανατίναξη του Γοργοπόταμου και ο Στέργιος Βούλγαρης”, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου. Είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ιστορικό γεγονός της ανατίναξης του Γοργοπόταμου από τους άντρες της ενωμένης Εθνικής Αντίστασης των Οργανώσεων του ΕΛΑΣ (Άρης Βελουχιώτης) και του ΕΔΕΣ (Ναπολέοντας Ζέρβας) και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στην εκδήλωση θα γίνει αναφορά στον Ηπειρώτη αντάρτη του ΕΔΕΣ Στέργιο Βούλγαρη από το χωριό Πηγές Άρτας, τη σχέση του με την Κρήτη και ειδικά με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Στα πλαίσια της προσέγγισης της τοπικής Ιστορίας από τους μαθητές των σχολείων, θα γίνει αναφορά και στους πέντε Κρητικούς αντάρτες που πήραν μέρος στην ανατίναξη του Γοργοπόταμου, και πιο συγκεκριμένα στον Μιχάλη Μυριδάκη (Εμπρόσνερος Αποκορώνου), τον Παντελή Κωτσάκη (Αγία Ειρήνη Σελίνου), τον Γιάννη Παπαδάκη, (Κουρνάς Χανίων), τον Λευτέρη Γαυγιωτάκη, (Αποκόρωνας Χανίων) και Χριστόφορο Δερμιτζάκη (Σητεία).

