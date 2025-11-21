Ένα γκολ για την ελπίδα, πέντε νίκες για την αλληλεγγύη : Η Βουλή, η Κρήτη και το «Kick for Hope» σε κοινό αγώνα

Σημεία συνέντευξης του πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι Ένα 90.4 FM με τον Χάρη Παυλίδη

• Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., το Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού (Γήπεδο Ηροδότου) μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης του αθλητισμού, της κοινωνικής ευαισθησίας και της προσφοράς.

• Η μεγάλη δράση «Kick for Hope – powered by AEGEAN», που τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, φέρνει μαζί πολιτικούς, δημοσιογράφους, παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και αυτοδιοικητικούς του Ν. Ηρακλείου σε έναν κοινό αγώνα για καλό σκοπό.

• Τον συντονισμό αναλάβαμε μαζί με το συνάδελφο βουλευτή Ν. Πιερίας & συντονιστή της ποδοσφαιρικής ομάδας των Βουλευτών, Σπύρο Κουλκουδίνα, που έχει ήδη υλοποιήσει ανάλογες δράσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

• Η Βουλή δεν είναι μόνο θεσμός ευθύνης, αλλά και θεσμός ανθρωπιάς. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουμε ότι η πολιτική μπορεί να έχει πρόσωπο – το πρόσωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όλοι μαζί διεκδικούμε το Κύπελλο της Προσφοράς.

Οι ομάδες που συμμετέχουν

• Ποδοσφαιρική Ομάδα Βουλευτών

• Ομάδα ΕΣΗΕΑ & ΠΣΑΕ ΜΜΕ

• Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές Ηρακλείου

• Αυτοδιοικητικοί Ν. Ηρακλείου

• Η διοργάνωση έχει τη μεγάλη στήριξη της Aegean Airlines, του Lyttos Beach Resort, του Α.Σ.Ν.Α. Νέος Ηρόδοτος, του Κρητικού Φούρνου και του ΖΑΡΟΣ Φυσικό Μεταλλικό Νερό.

Πέντε δομές, ένα μήνυμα – Κανείς μόνος του

• Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση πέντε φορέων που καθημερινά προσφέρουν στήριξη σε συνανθρώπους μας.

 Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

Προστασία κακοποιημένων γυναικών και παιδιών – προώθηση ισότητας των φύλων.

ΙΒΑΝ: GR9606900200000000114783001 (Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων)

 Αλληλεγγύη – Εταιρία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης

Στήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια, βελτίωση ποιότητας ζωής.

ΙΒΑΝ: GR3608700030000000000937540 (Credia Bank)

 Ηλιαχτίδα – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία

Στήριξη παιδιών με νεοπλασία και των οικογενειών τους.

ΙΒΑΝ: GR8301727530005753007961088 (Τράπεζα Πειραιώς)

 Παιδικά Χωριά SOS

Παροχή οικογενειακής θαλπωρής και προοπτικής σε παιδιά χωρίς γονική φροντίδα.

ΙΒΑΝ: GR6901101040000010448022763 (Εθνική Τράπεζα)

 Ζωοδόχος Πηγή – Κέντρο Ειδικών Παιδιών

Εκπαίδευση, στήριξη και κοινωνική ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση.

ΙΒΑΝ: GR4601600940000000180012869 (Credia Bank)

«Η Κρήτη δεν στοχοποιείται – Προχωρά με αξιοπρέπεια»

• Η Κρήτη δεν είναι το νησί των σκανδάλων, αλλά των τίμιων, παραγωγικών και δημιουργικών ανθρώπων. Είναι ένας τόπος που πρωτεύει στην επιχειρηματικότητα, στον πολιτισμό και στην κοινωνική συνοχή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την εργαλειοποιεί για μικροπολιτικά οφέλη.

ΟΠΕΚΕΠΕ – Θεσμική συνέχεια και διαφάνεια

• Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια, αλλά έχει βαθιές ρίζες, που διαπερνούν όλες τις διοικήσεις του οργανισμού.

• Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και οι συνάδελφοι βουλευτές στην πλειοψηφία τους, κάνουν εξαιρετική δουλειά στην ανάδειξη των παθογενειών και στη θεσμική θωράκιση του οργανισμού.

• Το πρώτο πλάνο διορθώσεων είχε εγκριθεί επί των ημερών μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνέχισε επί των ημερών του κ. Τσιάρα, οδηγώντας σήμερα σε μία ολοκληρωμένη ανασυγκρότηση.

• Μέχρι τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να δρομολογηθούν οι πληρωμές, με στόχο την πλήρη εξόφληση των δικαιούχων έως το τέλος του έτους.

• Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετατρέπεται σε οργανισμό διαφανή, οργανωμένο και διασυνδεδεμένο με την ΑΑΔΕ. Μέσα από την εξεταστική διαδικασία, δίνεται ευκαιρία στους πολίτες να μάθουν τι πραγματικά συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια.