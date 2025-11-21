Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στο «5ο Forum Ποδηλατικού Τουρισμού» στο πλαίσιο της 40ής Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia 2025»

Ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, συμμετείχε ως «Bike Friendly Destination», στο πάνελ συζήτησης του 5ου Forum Ποδηλατικού Τουρισμού, το οποίο διοργάνωσε η εταιρεία NATTOUR το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» της Δ.Ε.Θ., στο πλαίσιο της 40ής Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia 2025».

Ο Δήμος Ρεθύμνης πιστοποιήθηκε ως “Bike Friendly Destination” (Φιλικός Προορισμός για Ποδηλάτες) από την εταιρεία NatTour σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, το 2021.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) Αγγελική Βαρελά, η οποία στον χαιρετισμό της ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού, τη συμβολή του στην αειφορία και τη δυναμική που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τον Δήμο Ρεθύμνης εκπροσώπησε το στέλεχος του Τμήματος Τουρισμού, Μάρθα Παπαδομιχελάκη.

Στο πλαίσιο του Forum, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν στρατηγικές, καλές πρακτικές και εμπειρίες από την εφαρμογή λύσεων που ενισχύουν τον ποδηλατικό τουρισμό, τη μικροκινητικότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Η εκπρόσωπος του Δήμου Ρεθύμνης, κατά την παρουσίασή της, αναφέρθηκε στη συνολική στρατηγική και τις πρωτοβουλίες του Δήμου για την ανάπτυξη της ποδηλατικής κουλτούρας και του Ποδηλατικού Τουρισμού.

Τόνισε ότι το Ρέθυμνο προσφέρει σήμερα μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία για δημότες και επισκέπτες, μέσα από εκτεταμένες υποδομές όπως χάρτες, κιόσκια, σταθμούς ποδηλάτων, σηματοδοτημένες διαδρομές και δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο Δήμος, ως πιστοποιημένος «Bike Friendly Destination»,

έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα σύγχρονο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων αποτελούμενο από 44 ποδήλατα και 6 σταθμούς, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις και ενισχύοντας τη σύνδεση των τοπικών κοινοτήτων με βιώσιμο τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποδηλατική κουλτούρα που έχει αναπτύξει η πόλη του Ρεθύμνου και το πως αυτή οδηγεί όχι μόνον στη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης μέσα από την μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης του κέντρου και τον περιορισμό των ρύπων αλλά και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας πέρα από τον παραδοσιακό τουριστικό πυρήνα.

Όπως τονίσθηκε χαρακτηριστικά, «Ο ποδηλάτης απολαμβάνει μια αίσθηση ελευθερίας, ευεξίας και άμεσης επαφής με τον δημόσιο χώρο, το φυσικό περιβάλλον ενώ συνδέεται με τον πολιτισμό, την παράδοση και τις τοπικές κοινότητες, βιώνοντας αξέχαστες εμπειρίες».

Επίσης η κα Παπαδομιχελάκη επισήμανε στον κρίσιμο ρόλο του ποδηλατικού τουρισμού ως μέσου επέκτασης της τουριστικής περιόδου, προσελκύοντας επισκέπτες κυρίως σε περιόδους χαμηλής τουριστικής κίνησης και συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος του προορισμού Ρέθυμνο.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ρεθύμνης αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία του Ρεθύμνου, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά μέσω της συμμετοχής του στην Διεθνή έκθεση EUROBIKE 2025 στη Φρανκφούρτη, όπου παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα του προορισμού ως φιλικού στους ποδηλάτες.

Στο υποστηρικτικό πλαίσιο αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού ανήκει επίσης και η συμμετοχή στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μέλους με εξειδίκευση στον Ποδηλατικό Τουρισμό καθώς και η θεσμοθέτηση του BIKE AMBASSADOR του Δήμου, ώστε να μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του Ποδηλατικού Τουρισμού

Η ανάπτυξη του Ποδηλατικού Τουρισμού εναρμονίζεται με τα κριτήρια βιωσιμότητας και την ανάπτυξη ενός φιλικού, ανθρώπινου και ποιοτικού προορισμού, στο πλαίσιο του οποίου το ποδήλατο εξελίσσεται σε βασικό στοιχείο της καθημερινότητας και της τουριστικής εμπειρίας.