Κρήτη:«16+ Ημέρες Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών», Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025 #ItStopsWithMe

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (Π.ΕΠ.ΙΣ.) Κρήτης, υλοποιεί για ακόμη μία χρονιά τις «16+ Ημέρες Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών», από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2025, σε συνεργασία με δήμους, σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, γυναικείες οργανώσεις, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς σε όλη την Κρήτη.

Η εκστρατεία εντάσσεται στο παγκόσμιο κίνημα για τον τερματισμό της έμφυλης βίας και έχει ως κεντρικό μήνυμα το #ItStopsWithMe, υπογραμμίζοντας ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι «ιδιωτική υπόθεση», αλλά υπόθεση όλων μας.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί συστημικό φαινόμενο, συνδεδεμένο με ιστορικές ανισότητες, ιεραρχικές δομές εξουσίας και παγιωμένα έμφυλα στερεότυπα. Η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδέει την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη δημόσια πολιτική, προωθώντας τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, διατομεακή συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη: «Οι 16+ Ημέρες Δράσεων αποτελούν μια συλλογική πρόσκληση για γνώση, ευαισθητοποίηση και δράση. Μέσα από τέχνη, εκπαίδευση, δημόσιο διάλογο, θεσμική κατάρτιση και κοινοτικές παρεμβάσεις, δημιουργούμε χώρους όπου η εμπειρία συναντά την επιστήμη, η φροντίδα συναντά την πολιτική και η κοινωνική ευθύνη γίνεται πράξη.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε μια κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη βία και να υπενθυμίσουμε ότι η αλλαγή αρχίζει από τη φωνή και τη στάση του καθενός και της καθεμιάς μας. Μέσα από αυτή την εκστρατεία η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας και Π.ΕΠ.ΙΣ. Κρήτης επιδιώκει όχι μόνο την ενημέρωση και την πρόληψη, αλλά και την ενδυνάμωση των πολιτών ως φορέων κοινωνικής αλλαγής, δεδομένου ότι η εξάλειψη της έμφυλης βίας απαιτεί συντονισμένη, τεκμηριωμένη και συμμετοχική προσέγγιση».

Οι δράσεις ξεκινούν στις 25 Νοέμβριου 2025, «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, με την Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης που θα πραγματοποιηθεί έξω από το Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, 11:00π.μ.- 1:00μ.μ.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

• Παρουσίαση του τραγουδιού της Εκστρατείας της Περιφέρειας Κρήτης “It Stops With Me”

Ένα τραγούδι-μήνυμα αφύπνισης και ελπίδας, που μας καλεί να σπάσουμε τον κύκλο της βίας και να βάλουμε τέλος στην κληρονομιά του φόβου και της σιωπής. Ένα κάλεσμα για δράση, αλληλεγγύη και αλλαγή, γιατί η βία σταματά εδώ. Με το μουσικό συγκρότημα Loopia, την Ίριδα Τσιγάρα και τον Αντώνη Βουμβουλάκη.

• Θεατρικό Δρώμενο “Μίλα”

Σύλλογος Γυναικών ΊΡΙΔΑ. Σκηνοθεσία και Συγγραφή: Δομήνικος Ταβερναράκης. Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών ΊΡΙΔΑ: Ρένια Δρόσου. Συντελεστές/τριες: Υβόννη Αλαφούζου, Ρένια Δρόσου, Μαρία Θωμακάκη, Μαρία Καψετάκη, Δώρα Κορνηλάκη, Ρένα Λαδουκάκη, Δώρα Μαυραντωνάκη, Χρυσή Πετσαλάκη, Κατερίνα Ταμπακάκη, Άννα Τζαγάκη, Ρένα Χατζάκη.

• “Τραγουδάμε για τις Γυναίκες και την Ισότητα”

Από τη Δημοτική Χορωδία Δήμου Χερσονήσου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου. Στο πιάνο: Νίκος Κοκκίνης.

Ένα μουσικό αφιέρωμα στις γυναίκες που εμπνέουν, αγωνίζονται και δημιουργούν.

• Προβολή της Ταινίας “Το λιμάνι μέσα μου/Inner Harbour”

Σκηνοθεσία: Γιώτα Σαμιώτη (Women in Art-WinArt).

Πρωταγωνιστεί: Φαίδρα Γαλανάκη.

Μια ποιητική κινηματογραφική αφήγηση για τη ζωή μετά τη βία, για την πορεία προς την εσωτερική ισορροπία, την ανθεκτικότητα και την ανάκτηση της δύναμης.

Η ταινία θα προλογιστεί από τη σκηνοθέτρια Γιώτα Σαμιώτη, η οποία θα αναδείξει τη σύνδεσή της με την Παγκόσμια Ημέρα και τον ρόλο της τέχνης ως χώρου ίασης και ενδυνάμωσης. Women in Art (WinArt).

• Βιωματική δράση με το κοινό “Ίδιες/ίδιοι σε διαφορετικά παπούτσια…”

Μια διαδραστική δράση που καλεί το κοινό να αναστοχαστεί πάνω σε ζητήματα ταυτότητας, διαφορετικότητας και αποδοχής, αναδεικνύοντας τις αξίες της ενσυναίσθησης, του σεβασμού και της ισότητας. Μέσα από βιωματική συμμετοχή οι συμμετέχοντες/ουσες διερευνούν όσα μοιραζόμαστε ως άτομα πέρα από κοινωνικούς ή πολιτισμικούς διαχωρισμούς, φωτίζοντας τη δύναμη της σύνδεσης και της αλληλεγγύης.

Η δράση υλοποιείται από τις φοιτήτριες Στέλλα Ηλιάδου και Μαρία Ειρήνη Δελατόλλα (Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛΜΕΠΑ) και τη Γεωργία Χατζημηνά (Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Πολιτικής, Γλώσσας και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο), στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στο Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με το τραγούδι “Αξία στη Ζωή”, από τη μαθήτρια Μαριάννα Κυπράκη, σε στίχους του μαθητή Χαράλαμπου Παγωμένου. 3ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Μια αυθεντική δημιουργία των παιδιών, που εκφράζει με ειλικρίνεια και ευαισθησία το μήνυμα της ισότητας, του σεβασμού και της αξίας της ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλες Δράσεις:

“Η γυναίκα με το κόκκινο φουστάνι”:

Καλλιτεχνική δράση του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου, σε επιμέλεια των εκπαιδευτικών Βικτορίας Καμένου (Εικαστικός) και Ευαγγελίας Λενακάκη (Φιλόλογος).

Στον χώρο της εκδήλωσης θα τοποθετηθεί ένα εικαστικό έργο που απεικονίζει μια γυναίκα, ανοιχτό στη συμμετοχή του κοινού. Οι περαστικοί και οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να γράψουν το δικό τους μήνυμα, σκέψη ή ευχή ενάντια στην έμφυλη βία. Κάθε μήνυμα θα ενσωματώνεται στο έργο, σχηματίζοντας σταδιακά το “κόκκινο φόρεμα” της γυναίκας, ένα συλλογικό σύμβολο αντίστασης, ενδυνάμωσης και ελπίδας.

Η δράση εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η μαθητική καλλιτεχνική δημιουργία συναντά τη σύγχρονη τέχνη», μέσα από το οποίο μαθητές και μαθήτριες του σχολείου συμμετείχαν διαδραστικά σε εικαστικά έργα που θίγουν κοινωνικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές/τριες δημιούργησαν ένα κόκκινο φόρεμα αποτελούμενο από μικρά κόκκινα γραπτά και ανώνυμα σημειώματα κατά της έμφυλης βίας. Μέσα από αυτή τη συλλογική διαδικασία μοιράστηκαν σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες, αναγνωρίζοντας τις ορατές και αόρατες πληγές που προκαλεί η βία στις ζωές των ανθρώπων.

Η “Γυναίκα με το κόκκινο φουστάνι” αποτελεί ένα ζωντανό έργο τέχνης και μια υπενθύμιση ότι η τέχνη μπορεί να ενώσει, να θεραπεύσει και να αφυπνίσει.

Ψηφιακός Τοίχος Μηνυμάτων: “Ονειρευόμαστε έναν κόσμο χωρίς βία και κακοποίηση”. Διαδραστική εγκατάσταση με μηνύματα, σκέψεις και συναισθήματα πολιτών, που θα προβάλλεται σε οθόνη στην Πλατεία Ελευθερίας. Δημιουργία της Επιτροπής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Σταθμός Ενημέρωσης από τα στελέχη του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Κέντρου Συμβουλευτικής Ηρακλείου του ΚΕΘΙ και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου και από τα στελέχη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και του Χαμόγελου του Παιδιού και εκπροσώπους άλλων φορέων και γυναικείων οργανώσεων.

Φιλική προσφορά: Τα κεράσματα της εκδήλωσης είναι ευγενική προσφορά του Συλλόγου Γυναικών Επισκοπής “Εργάνη”.

Σε όλες τις δράσεις η είσοδος είναι δωρεάν.