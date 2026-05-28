ΕΛ.ΑΣ.: Αυξημένα μέτρα και εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας ενόψει του εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος

Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει της αναμενόμενης ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης οχημάτων, λόγω του εορτασμού της Πεντηκοστής και Αγίου Πνεύματος 2026, θέτει σε εφαρμογή από την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026, αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.

Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

• εντατικά μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης εκδρομέων από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα,

• αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη τροχονομική αστυνόμευση σε χώρους με μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.), καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

• μέτρα και ειδικές δράσεις εντός των πόλεων καθώς και σε σημεία, όπου λόγω εορταστικών εκδηλώσεων παρατηρείται αυξημένη κίνηση χρηστών του οδικού δικτύου, με σκοπό την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και ευρυθμίας γενικότερα.

• συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών ελέγχων, που θα εκτελούν καθήκοντα σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου και θα επικεντρωθούν σε επικίνδυνες παραβάσεις και παραβάσεις που ευθύνονται βάσει στατιστικών στοιχείων για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους – ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ

• συνεργασία και συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους Φορείς – Υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο, για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύψουν και

• ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ενώ τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία, υπενθυμίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου:

• Να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας.

• Να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

• Να μην καταναλώνουν αλκοόλ, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

• Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες, ακόμη και οι συνοδηγοί και συνεπιβάτες.

• Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση παιδικών καθισμάτων.

Επίσης:

• Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

• Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

• Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

• Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας. Κάθε επιλογή πίσω από το τιμόνι έχει συνέπειες – για εμάς, τους συνεπιβάτες και τους γύρω μας.

Οδηγούμε υπεύθυνα, ταξιδεύουμε με ασφάλεια.