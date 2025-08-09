ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια με βασικά είδη διατροφής στη Γάζα

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα από την επικοινωνία που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας» ανακοίνωσε με ανάρτησή του το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος».

Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα από την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

 

