Το πατρικό στο χωριό ή το εξοχικό φίλων «καταφύγιο» διακοπών

Το καλοκαίρι είναι εδώ και το μυαλό όλων είναι στις διακοπές, όμως οι οικονομικές δυσκολίες έχουν οδηγήσει έναν σημαντικό αριθμό Κρητικών στο πατρικό σπίτι στο χωριό ή στα εξοχικά φίλων τους. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, γιατί γλιτώνεις το κόστος της διαμονής και μοιράζεσαι τα έξοδα με την παρέα σου.
Πολλοί νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, επιλέγουν να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, συνδυάζοντας την ανάγκη για οικονομία, με την ευκαιρία να περάσουν χρόνο με την οικογένειά τους και να αναβιώσουν παιδικές αναμνήσεις.
Η διαμονή στο πατρικό σπίτι εξαλείφει το κόστος του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, το οποίο αποτελεί συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού των διακοπών. Επιπλέον, το κόστος φαγητού μειώνεται σημαντικά, καθώς η σπιτική κουζίνα έχει τον πρώτο λόγο.
Πολλές φορές, όσοι έχουν φύγει από τον τόπο τους για σπουδές ή εργασία, δεν έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις ομορφιές του. Οι διακοπές στο πατρικό αποτελούν μια καλή αφορμή για να ανακαλύψουν μέρη, παραλίες και δραστηριότητες που ίσως δεν γνώριζαν.
Εξίσου δημοφιλής είναι και η επιλογή των εξοχικών φίλων. Με αυτόν τον τρόπο, ομάδες φίλων μπορούν να μοιραστούν το κόστος της βενζίνης και των εξόδων, απολαμβάνοντας την παρέα τους σε ένα χαλαρό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για ένα σπίτι στο χωριό, είτε για ένα εξοχικό δίπλα στη θάλασσα, η συνύπαρξη με αγαπημένα πρόσωπα κάνει τις διακοπές ακόμα πιο ευχάριστες, ενώ τα έξοδα μειώνονται σημαντικά.
Η τάση αυτή δεν είναι απλά μια λύση ανάγκης. Είναι μια επιστροφή σε πιο ανθρώπινες αξίες, όπου η χαρά δεν βρίσκεται στην πολυτέλεια, αλλά στη συντροφιά, την απλότητα και τις στιγμές που μοιράζονται οι άνθρωποι.
Και τελικά, αυτό δεν είναι το πραγματικό νόημα των διακοπών;
Βάζουν χρήματα «στην άκρη» όλο τον χρόνο
Έρευνα της Revolut, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώνει ότι το 41% των Ελλήνων διαθέτει ειδικό ταμείο για τις διακοπές, ενώ το 37% δεν αποταμιεύει εκ των προτέρων, προτιμώντας να εξασφαλίζει τα χρήματα μόνο όταν χρειαστεί.
Οι πιο συνεπείς στην αποταμίευση είναι οι ηλικίες 25-34, με πάνω από τους μισούς να απαντούν ότι βάζουν χρήματα στην άκρη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να εξασφαλίσουν τα ταξίδια τους.
Όσον αφορά την υπέρβαση του προϋπολογισμού, οι Έλληνες δείχνουν πιο συγκρατημένοι. Ένα αξιοσημείωτο 38% δηλώνει ότι «ποτέ δεν θα ξόδευε παραπάνω μόνο για τις διακοπές», ενώ το 30% αναφέρει πως σχεδόν το έκανε στο παρελθόν, αλλά κατάφερε να το αποφύγει.
Ωστόσο, ακόμη και στις περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού, ο βασικός λόγος που επικαλείται σχεδόν το ένα τρίτο των Ελλήνων ταξιδιωτών (27%) είναι η επιθυμία να «ζήσουν τη στιγμή». Το συναίσθημα αυτό βρίσκει ισχυρή απήχηση στις νεότερες γενιές, με σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων της Gen Z να το αναφέρει ως τον κύριο λόγο υπέρβασης του προϋπολογισμού.
Κόστος και τοποθεσία
Ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή διακοπών για σχεδόν τους μισούς ερωτηθέντες είναι το κόστος, με την προσιτή διαμονή και τη μεταφορά να αποτελούν την κύρια προτεραιότητα.
Η γνώμη της οικογένειας και των φίλων για την επιλογή διακοπών παραμένει επίσης σημαντική (36%). Πέρα από το «στόμα σε στόμα», οι Έλληνες συνεχίζουν να βασίζονται στο διαδίκτυο. Τα ταξιδιωτικά blogs (25%) και οι ταξιδιωτικοί οδηγοί (20%), αποτελούν τις δημοφιλέστερες πηγές για τη λήψη της απόφασης.
