Λένα Σαμαρά: Ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων αντί στεφάνων ζητεί η οικογένεια

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» αναφέρει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε ανακοίνωσή της.
Με ανακοίνωσή της η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς, αντί στεφάνου στη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Λένας, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στα 34 της χρόνια.
Ειδικότερα, η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:
«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.
Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:
1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)
IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)
2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)
3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».
