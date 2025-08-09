ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων αντί στεφάνων ζητεί η οικογένεια

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» αναφέρει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε ανακοίνωσή της.

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά καλεί όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς, αντί στεφάνου στη μνήμη της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Λένας, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στα 34 της χρόνια.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Ειδικότερα, η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)».

 

Το πατρικό στο χωριό ή το εξοχικό...

0
Συνδυάζοντας την ανάγκη για οικονομία, με την ευκαιρία να...

Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια με βασικά...

0
Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα από την επικοινωνία που...

Λασίθι: “Μάχη” με τις φλόγες, καλύτερη η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις για να θέσουν υπό πλήρη...

Το πατρικό στο χωριό ή το εξοχικό φίλων «καταφύγιο» διακοπών

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνδυάζοντας την ανάγκη για οικονομία, με την ευκαιρία να...

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές

ΠΚ team ΠΚ team -
Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των...

Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια με βασικά είδη διατροφής στη Γάζα

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα από την επικοινωνία που...

