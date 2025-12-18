ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας το 2025

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 0,03% την 1η Ιανουαρίου 2025.

Νέα μείωση, έστω και οριακή, κατά 0,03% σημείωσε ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας και εκτιμάται την 1η Ιανουαρίου εφέτος σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες), σε σχέση με τον πληθυσμό την 1η Ιανουαρίου 2024 που έχει αναθεωρηθεί σε 10.375.764 άτομα.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού που ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις έναντι 125.873 θανάτων ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας) και της καθαρής μετανάστευσης που εκτιμάται σε 54.135 άτομα (θετικό ισοζύγιο).

Ο πληθυσμός ηλικίας 0- 14 ετών ανήλθε σε 12,8% του συνολικού πληθυσμού, έναντι 63,5% του πληθυσμού 15- 64 ετών και 23,7% του πληθυσμού 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης (πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό ηλικίας 0- 14 ετών) σε 185,4.

Την ίδια ώρα, η καθαρή μετανάστευση πέρυσι (54.135 άτομα) αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 132.149 εισερχομένων και 78.014 εξερχομένων μεταναστών. Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα (116.591 εισερχόμενοι και 86.775 εξερχόμενοι μετανάστες). Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για...

0
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε...

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες

0
Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό...

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα 37 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας ανέργων 18 με 29 ετών
