Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και Πρωτοχρονιά με χιόνια – Τι λένε οι μετεωρολόγοι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αλλάζει ο καιρός από το Σάββατο. Διαδοχικές κακοκαιρίες έρχονται τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές να κυριαρχούν την περίοδο των Χριστουγέννων.

Έντονα άστατες καιρικές συνθήκες πρόκειται να επικρατήσουν τα Χριστούγεννα με τον καιρό να παραμένει στο ίδιο μοτίβο μέχρι και την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Η ανομβρία των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά από το Σαββατοκύριακο έρχονται βροχές, που θα συνεχιστούν μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Βροχές τα Χριστούγεννα και χιόνια την πρωτοχρονιά, η εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του.

«Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να «ξεκλειδώσει» την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους» αναφέρει αρχικά.

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά.

Ο ίδιος παρέθεσε και σχετικούς χάρτες:

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα Τετάρτη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο OPEN, την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων αναμένεται κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου, με πολλές βροχές στα πεδινά και χιόνια κυρίως στα ορεινά συγκροτήματα.

Σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και, αν δεν αλλάξουν τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία, η Πρωτοχρονιά θα βρει τη χώρα με πιο καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Τι αλλάζει στις πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει...

0
Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή. Η...

Το Άστρο της Βηθλεέμ δεν είναι μύθος:...

0
Μελέτη που δημοσιεύτηκε σε αστρονομικό περιοδικό συνδέει το βιβλικό...
Προηγούμενο άρθρο
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας το 2025
Επόμενο άρθρο
Το Άστρο της Βηθλεέμ δεν είναι μύθος: Τι υποστηρίζει επιστήμονας της NASA, ποια είναι η εξήγηση
Τι αλλάζει στις πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει δικαίωμα στάθμευσης

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή. Η...

Το Άστρο της Βηθλεέμ δεν είναι μύθος: Τι υποστηρίζει επιστήμονας της NASA, ποια είναι η εξήγηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Μελέτη που δημοσιεύτηκε σε αστρονομικό περιοδικό συνδέει το βιβλικό...

Λέμβος με 37 μετανάστες έφθασε στους Καλούς Λιμένες

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο κορίτσι –...

Οι ιπτάμενοι Άγιο Βασίληδες επισκέπτονται και φέτος τους μικρούς νοσηλευόμενους στο ΠαΓΝΗ

ΠΚ team ΠΚ team -
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις...

