Τι αλλάζει στις πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει δικαίωμα στάθμευσης

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή.

Η αναζήτηση θέσεων στάθμευσης αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» για τους κατοίκους και επισκέπτες των μεγάλων πόλεων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Ο περιορισμένος αστικός χώρος, οι στενοί δρόμοι και η συνεχής αύξηση του αριθμού των οχημάτων εντείνουν το πρόβλημα, καθιστώντας την εύρεση θέσης στάθμευσης πιο χρονοβόρα από την ίδια τη διαδρομή.

Αυτό το πρόβλημα φαίνεται να βρίσκει μία λύση στις πιλοτές πολυκατοικιών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες παρερμηνείες που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Σύμφωνα με τον νόμο, το ιδιόκτητο πάρκινγκ στην πιλοτή είναι απαγορευμένο. Οι συνιδιοκτήτες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας μπορούν να καθορίσουν θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή, οι οποίες όμως δεν αποτελούν προσωπική τους ιδιοκτησία και δεν αναγράφονται στο Ε9.

Ο καθορισμός της θέσης στάθμευσης γίνεται μέσω σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή ξεχωριστού συμβολαίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, όλοι οι συνιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα στάθμευσης σε οποιαδήποτε θέση της πιλοτής. Ωστόσο, η χρήση της πιλοτής περιορίζεται μόνο στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και καταστημάτων της πολυκατοικίας, ενώ απαγορεύεται η ενοικίαση ή πώληση θέσης στάθμευσης σε τρίτους. Όσοι παραβιάζουν αυτόν τον κανονισμό αντιμετωπίζουν ποινές και πρόστιμα.

Ο νέος νόμος (Ν. 5005/2022) φέρνει τρεις σημαντικές αλλαγές για τις θέσεις στάθμευσης στην πιλοτή. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης των θέσεων, και οι θέσεις αυτές μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο σε ενοίκους της πολυκατοικίας. Οι ιδιοκτήτες που είχαν δικαίωμα σε αυτές τις θέσεις χωρίς να είναι κάτοχοι διαμερίσματος μπορούν να μεταβιβάσουν το δικαίωμα σε άλλο δικαιούχο διαμερίσματος της πολυκατοικίας.

 

Πηγή: newmoney.gr

