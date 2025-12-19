ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κι άλλο ο πληθυσμός της Ελλάδας – Αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε οριακά κατά 0,03% και ανέρχεται σε 10.372.335 κατοίκους την 1η Ιανουαρίου 2024. Η μείωση οφείλεται στη φυσική μείωση και αντισταθμίζεται εν μέρει από

Μικρή αλλά σημαντική μείωση του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς την 1η Ιανουαρίου 2025 ο πληθυσμός εκτιμάται σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες).

Πρόκειται για πτώση κατά 0,03% σε σχέση με τον αναθεωρημένο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2024, που ανερχόταν σε 10.375.764 άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη φυσική μείωση του πληθυσμού, η οποία ανήλθε σε 57.564 άτομα. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 68.309 γεννήσεις και 125.873 θάνατοι ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Παράλληλα, η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 54.135 άτομα, παρουσιάζοντας θετικό ισοζύγιο. Το στοιχείο αυτό αντισταθμίζει μερικώς τη φυσική μείωση, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη συνολική πτωτική τάση του πληθυσμού.

Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών αντιστοιχεί στο 12,8% του συνόλου, ενώ το 63,5% αφορά την ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών και το 23,7% τους πολίτες 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης φθάνει το 185,4, γεγονός που υπογραμμίζει τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η καθαρή ροή των 54.135 ατόμων προκύπτει από 132.149 εισερχόμενους και 78.014 εξερχόμενους μετανάστες. Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα, με 116.591 εισερχόμενους και 86.775 εξερχόμενους. Στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τι αλλάζει στις πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει...

0
Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή. Η...

Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και Πρωτοχρονιά με...

0
Αλλάζει ο καιρός από το Σάββατο. Διαδοχικές κακοκαιρίες έρχονται...

Τι αλλάζει στις πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει...

0
Οι αλλαγές στη νομοθεσία για το πάρκινγκ στην πιλοτή. Η...

Καιρός: Χριστούγεννα με βροχές και Πρωτοχρονιά με...

0
Αλλάζει ο καιρός από το Σάββατο. Διαδοχικές κακοκαιρίες έρχονται...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τι αλλάζει στις πιλοτές πολυκατοικιών: Ποιος έχει δικαίωμα στάθμευσης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά και όπλα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη-3- ημεδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί...

Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025,...

Ο Δήμος Ηρακλείου παρέλαβε το νέο ηλεκτρικό βαν διανομής προϊόντων που θα διατεθεί στους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ηρακλείου παρέλαβε το νέο ηλεκτρικό βαν διανομής...

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου : «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των Αγγέλων»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST