ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κι άλλο ο πληθυσμός της Ελλάδας – Αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε οριακά κατά 0,03% και ανέρχεται σε 10.372.335 κατοίκους την 1η Ιανουαρίου 2024. Η μείωση οφείλεται στη φυσική μείωση και αντισταθμίζεται εν μέρει από

Μικρή αλλά σημαντική μείωση του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς την 1η Ιανουαρίου 2025 ο πληθυσμός εκτιμάται σε 10.372.335 άτομα (5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες).

Πρόκειται για πτώση κατά 0,03% σε σχέση με τον αναθεωρημένο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2024, που ανερχόταν σε 10.375.764 άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη φυσική μείωση του πληθυσμού, η οποία ανήλθε σε 57.564 άτομα. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 68.309 γεννήσεις και 125.873 θάνατοι ατόμων που διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Παράλληλα, η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 54.135 άτομα, παρουσιάζοντας θετικό ισοζύγιο. Το στοιχείο αυτό αντισταθμίζει μερικώς τη φυσική μείωση, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη συνολική πτωτική τάση του πληθυσμού.

Ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 ετών αντιστοιχεί στο 12,8% του συνόλου, ενώ το 63,5% αφορά την ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών και το 23,7% τους πολίτες 65 ετών και άνω. Ο δείκτης γήρανσης φθάνει το 185,4, γεγονός που υπογραμμίζει τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, η καθαρή ροή των 54.135 ατόμων προκύπτει από 132.149 εισερχόμενους και 78.014 εξερχόμενους μετανάστες. Για το 2023, η καθαρή μετανάστευση έχει αναθεωρηθεί σε 29.816 άτομα, με 116.591 εισερχόμενους και 86.775 εξερχόμενους. Στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.