ΕΛΤΑ: Τα πρώτα 11 καταστήματα βάζουν λουκέτο – Σε ιδιώτες 150 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης

Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών βασίζεται «σε μια δομημένη, τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη μεταρρύθμιση», μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή. Στις 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η πλήρης μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν (από το σύνολο των 150), σε κοντινά σημεία ιδιωτών συνεργατών.

Πρόκειται για τον «πιλότο» του νέου πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, που ανέλαβε με εντολή Πρωθυπουργού να υλοποιήσει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στόχος του νέου σχεδίου, που παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», είναι ο εκσυγχρονισμός και η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν, χωρίς να διακυβεύεται η φυσική παρουσία των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε καμία περιοχή της χώρας. Κάτι που δεν ελήφθη υπόψη το περασμένο φθινόπωρο, με το οριζόντιο ξαφνικό λουκέτο 46 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, που προώθησε εν κρυπτώ η πρώην διοίκησή τους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Ο δρομολογούμενος νέος «μετασχηματισμός των καταστημάτων» βασίζεται πλέον σε λεπτομερή χαρτογράφηση του πανελλαδικού δικτύου των ΕΛΤΑ (ιδιόκτητου και ιδιωτικού), σε ανάλυση αποστάσεων, σε αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών και λειτουργικών δεδομένων, ενώ περιλαμβάνει και «χειρουργικές» παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

«Η ταμπέλα των ΕΛΤΑ παραμένει σε όλη τη χώρα· αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών» τονίζουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών.

Η πραγματική εικόνα

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 το δίκτυο των ΕΛΤΑ αριθμούσε συνολικά 1.031 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, λειτουργούσαν 475 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ τύπου shop-in-shop και 155 πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά το ξαφνικό λουκέτο σε 46 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα σε περιοχές υψηλής αστικής πυκνότητας, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, το δίκτυο διαμορφώθηκε σε 985 σημεία. Τα «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα ανέρχονται πλέον σε 429, εκ των οποίων 150 θα περάσουν σε ιδιώτες ως το τέλος Απριλίου, ενώ ο αριθμός των πρακτορείων και των σημείων courier παραμένει αμετάβλητος.

Οι συγκεκριμένες μεταβολές δρομολογούνται αποκλειστικά σε περιοχές με επαρκή κάλυψη, ώστε να μην προκύψει κανένα κενό στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το νέο πλάνο

Ειδικότερα, στον πυρήνα του σχεδίου περιλαμβάνεται η μεταφορά του έργου από 150 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα των ΕΛΤΑ είτε σε νέα πρακτορεία συνεργατών είτε σε υφιστάμενα shop-in-shop γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης.

Στο τελικό σχήμα, η παρουσία των ΕΛΤΑ στον χάρτη δεν μειώνεται: ο συνολικός αριθμός των σημείων εξυπηρέτησης παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 985 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με διαφορετική όμως λειτουργική διάρθρωση.

Για κάθε σημείο που εξετάστηκε εφαρμόστηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, με κριτήρια όπως η πραγματική απόσταση από εναλλακτικό σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, η ύπαρξη ΑΤΜ ή τραπεζικού ιδρύματος στην περιοχή, ο όγκος συναλλαγών, καθώς και τα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι το κόστος των ιδιόκτητων καταστημάτων των ΕΛΤΑ υπολογίζεται σε περίπου 36 εκατ. ευρώ ετησίως, με τα έσοδά τους να μην ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που «επιβάλλει την αλλαγή του σχεδιασμού του δικτύου».

Χαρακτηριστικό της κοινωνικής διάστασης του νέου σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι 17 καταστήματα εξαιρέθηκαν από το αρχικό πλάνο μετασχηματισμού (δεν θα κλείσουν), καθώς στις περιοχές τους δεν υπήρχε καμία τραπεζική υποδομή.

Η εξαίρεση αυτή (περιλαμβάνει και τρία καταστήματα σε Επίδαυρο, Μυκήνες και Αγιον Ορος) λειτουργεί ως σαφής κοινωνική δικλίδα ασφαλείας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οργανωμένη προετοιμασία

Πριν από κάθε μετάβαση (κλείσιμο καταστήματος) προηγήθηκε οργανωμένος διάλογος με τους τοπικούς φορείς και έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων των ΕΛΤΑ για τη νέα τους θέση εργασίας.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν ήδη αφίσες ενημέρωσης στα καταστήματα που θα κλείσουν και διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια στους πολίτες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη μεταβατική περίοδο: σε κάθε αλλαγή προβλέπεται πενθήμερη παράλληλη λειτουργία του υφιστάμενου και του νέου σημείου εξυπηρέτησης. Ταυτόχρονα, προσωπικό των ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων πρακτόρων και παρέχει επιτόπια υποστήριξη κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, με στόχο την απρόσκοπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο μετασχηματισμός θα υλοποιηθεί σταδιακά. Ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου με 11 καταστήματα στην περιφέρεια, ενώ τον Μάρτιο θα ακολουθήσει δεύτερη, μεγαλύτερη δέσμη μεταβιβάσεων υπηρεσιών των ΕΛΤΑ σε πράκτορες.

Το μοντέλο shop-in-shop θα αναπτύσσεται σταδιακά μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Ηδη, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες υποψήφιους πράκτορες σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις συνεργασίας αξιολογούνται αναλυτικά ως προς την επάρκεια, τις υποδομές και την ικανότητα παροχής υπηρεσιών, ώστε κάθε νέο σημείο να πληροί τα πρότυπα ποιότητας των ΕΛΤΑ.

Το shop-in-shop διευρύνεται

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο μετασχηματισμού κατέχει το μοντέλο shop-in-shop, που αφορά την παροχή ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα σε καταστήματα της γειτονιάς, όπως σουπερμάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και καταστήματα καθημερινής εξυπηρέτησης.

Το μοντέλο λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε αστικές, ημιαστικές και απομακρυσμένες περιοχές, με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, προσφέροντας όλες τις βασικές υπηρεσίες και διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης για τους πολίτες.

Σε αντίθεση με οριζόντιες και αποσπασματικές παρεμβάσεις προηγούμενων περιόδων, το νέο μοντέλο βασίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, προηγούμενη λειτουργική ανάλυση, ύπαρξη μεταβατικής περιόδου, διασφάλιση τραπεζικής πρόσβασης και διατήρηση της φυσικής παρουσίας των ΕΛΤΑ.

Παράλληλα, η διανομή της αλληλογραφίας και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους ταχυδρόμους συνεχίζονται απρόσκοπτα, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν έως σήμερα. Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι καμία θέση εργασίας του τακτικού προσωπικού των ΕΛΤΑ δεν χάνεται.