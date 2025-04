Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Εμπειρική Έρευνα και Ανάλυση Αεροπορικών Δεδομένων στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Δασκαλογιάννης»

Περίοδος 2024

«Η αεροπορική επιστήμη με επίκεντρο την Κρήτη»

Η Εμπειρική Έρευνα και Ανάλυση Αεροπορικών Δεδομένων του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO) πραγματοποιείται στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Δασκαλογιάννης». Το CAO συλλέγει και αναλύει δεδομένα που αφορούν την αεροπορική κίνηση και τις αεροπορικές εταιρείες, μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι επιβάτες στις πύλες αναχώρησης του αερολιμένα.

Τα δεδομένα αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση δεικτών που προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα για τις αεροπορικές εταιρείες, την πτητική δραστηριότητα, τα αεροσκάφη και συνολικά τον αεροπορικό κλάδο.

Η ετήσια μελέτη αποτελεί επιστημονική πρωτοβουλία του Δημήτρη Ζοπουνίδη, ερευνητή του Data Analysis and Forecasting Laboratory (DAFLab) του Πολυτεχνείου Κρήτης, ιδρυτή του εγχειρήματος aviationlife.gr και του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης.

Το εγχείρημα aviationlife.gr είναι μία πλατφόρμα εξειδικευμένη στην πολιτική αεροπορία και στον αεροπορικό κλάδο.

Το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης επικεντρώνεται στην καταγραφή της πτητικής δραστηριότητας και της επιχειρησιακής λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων, παρέχοντας ετήσιες αναλύσεις και έρευνες σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς και φορείς.

Η συνεργασία με το Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης (ΜΑΙΧ), τη Fraport Greece και το προσωπικό του αερολιμένα Χανίων είναι καθοριστική για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας.

Αφίξεις Αεροσκαφών και Εθνικότητες

Οι πρώτες 10 χώρες όσον αφορά τις συνολικές αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα.

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά, προέκυψαν από σύνολο 12.245 αφίξεων αεροσκαφών από τις παραπάνω 10 χώρες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ η Γερμανία, η Δανία, η Νορβηγία και η Πολωνία ήταν στην κορυφαία πεντάδα, σταθερά όλους τους αναφερόμενους μήνες, με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Την δεκάδα συμπλήρωσαν η Φινλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο, όπως και τα προηγούμενα έτη που πραγματοποιείται η ανάλυση των αεροπορικών δεδομένων, γεγονός που δείχνει πως διαμορφώνεται μία σταθερότητα στην κορυφαία δεκάδα.

Κορυφαίοι Χειριστές και Συνδέσεις του Αερολιμένα Χανίων

Η κορυφαία δεκάδα χειριστών (αεροπορικών εταιρειών) του αερολιμένα Χανίων, για τους θερινούς μήνες, διαμορφώνεται ως εξής.

1. Ryanair Group (Ryanair DAC, Lauda Europe, Buzz, Malta Air)

2. EasyJet

3. SAS Scandinavian Airlines

4. Jet Time

5. TUI Group (TUI Airways UK, TUI fly Deutschland, TUI fly Belgium)

6. AEGEAN Group (AEGEAN, Olympic Air)

7. Norwegian

8. Sunclass Airlines

9. Condor

10. Jet2.com

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Η δεκάδα που προέκυψε από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα καθώς συμφωνεί κατά 90% με την κορυφαία δεκάδα χειριστών (το αναφερόμενο διάστημα μελέτης) βάσει των στοιχείων της διαχειρίστριας εταιρείας του αερολιμένα Χανίων (Fraport Greece).

Όπως προκύπτει από την παραπάνω κατάταξη, η κορυφαία δεκάδα απαρτίζεται από τα παρακάτω είδη αερομεταφορέων:

• 3 αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (Low – Cost Carriers – LCC): Ryanair, easyJet, Norwegian

• 3 αεροπορικές εταιρείες Full – Service Carriers (FSC): SAS Scandinavian Airlines, AEGEAN Group, Condor

• 3 αεροπορικές εταιρείες ταξιδιών αναψυχής (leisure): TUI Group, Sunclass Airlines, Jet Time

• 1 υβριδική αεροπορική εταιρεία (αναψυχής και χαμηλού κόστους): Jet2.com

Για το 2024, οι αεροπορικές τάσεις παραμένουν παρόμοιες με αυτές του 2023, με σημαντική παρουσία αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και παραδοσιακών αερομεταφορέων. Στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (LCC), οι Ryanair, easyJet και Norwegian διατηρούν την ηγετική τους θέση. Στις legacy – flag carriers, η SAS και η Aegean συνεχίζουν να αποτελούν κύριες επιλογές, με την Condor να παραμένει επίσης στο προσκήνιο.

Στις αεροπορικές εταιρείες ταξιδιών αναψυχής βρίσκονται η TUI και η Sunclass Airlines καθώς και η Jet Time, ενώ η Jet2.com συνδυάζει χαρακτηριστικά χαμηλού κόστους και υπηρεσιών αναψυχής, προσφέροντας μια ευέλικτη προσέγγιση στις υπηρεσίες της. Η κατηγορία αυτή, παρότι δεν ήταν τόσο εμφανής το 2023, παίζει σημαντικό ρόλο το 2024, προσφέροντας μια ενδιάμεση επιλογή ανάμεσα στις πλήρεις και οικονομικές υπηρεσίες.

Συγκριτική Εξέταση Κατανομής Επιβατών ανά Αερομεταφορέα στον Αερολιμένα Χανίων (2022-2024)

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Το παραπάνω γράφημα του Παρατηρητήριου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης που αποτελείται από δεδομένα που έχει συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια και παρουσιάζει τη συγκριτική ανάλυση της ποσοστιαίας κατανομής επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία στον Αερολιμένα Χανίων για τα έτη 2022, 2023 και 2024. Η ανάλυση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της μελέτης που αφορά την ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης και τις τάσεις στον τομέα των αερομεταφορών τα τελευταία χρόνια.

Βασικά Ευρήματα:

• Ryanair Group: Παρά την ελαφρά πτωτική τάση από το 2022 (29.3%) έως το 2024 (25.8%), η Ryanair παραμένει ο κυρίαρχος αερομεταφορέας στο Αεροδρόμιο Χανίων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της παρουσία στην περιοχή.

• TUI Group: Καταγράφει μείωση του ποσοστού επιβατών από 10.4% το 2022 σε 6.2% το 2024. Η μείωση αυτή ενδέχεται να αντικατοπτρίζει αλλαγές στην στρατηγική ή στη ζήτηση των προορισμών της.

• easyJet: Παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο ποσοστό επιβατών από 9.4% το 2022 σε 14.6% το 2023, πριν σημειώσει ελαφρά μείωση στο 12.2% το 2024, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη ζήτηση για τους προορισμούς της εταιρείας.

• SAS Scandinavian Airlines: Η συνεχής άνοδος της SAS, από 4.9% το 2022 σε 11.9% το 2024, αποδεικνύει την ενίσχυση της θέσης της στις σκανδιναβικές αγορές που εξυπηρετεί προς τον αερολιμένα Χανίων.

• AEGEAN Group: Παρόλο που κατέγραψε αύξηση από 3.8% το 2022 σε 6.4% το 2023, παρατηρείται ελαφρά μείωση στο 5.9% το 2024, αλλά η AEGEAN παραμένει ισχυρή στην ελληνική αγορά.

• Jet Time: Εισήλθε το 2024 με 6.5%, δείχνοντας την επιτυχία της νέας της στρατηγικής και τη σημαντική της συμβολή στη διακίνηση επιβατών.

• Sunclass Airlines και Condor: Παρουσιάζουν σταθερότητα με μικρές μεταβολές στα ποσοστά τους, γεγονός που δείχνει μια σταθερή ζήτηση για τους προορισμούς τους.

Χρήσιμες Παρατηρήσεις

Η Ryanair διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά, ενώ άλλες εταιρείες όπως η SAS και η easyJet ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους. Νέες εταιρείες, όπως η Jet Time, διεκδικούν μερίδιο της αγοράς, ενώ η AEGEAN διατηρεί σταθερά την ισχυρή της παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το γράφημα αυτό αποτυπώνει τις μεταβολές στην επιβατική κίνηση των αεροπορικών εταιρειών και προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη στρατηγική εξέλιξη του Αερολιμένα Χανίων κατά τα τελευταία τρία έτη.

Προφίλ Αερομεταφορέων και Εξελίξεις Διαδρομών

Η Ryanair, η ηγέτιδα δύναμη στις αερομεταφορές χαμηλού κόστους στην Ευρώπη, διατήρησε την πρώτη θέση στο αεροδρόμιο Χανίων για το 2024, προσφέροντας πτήσεις προς 34 διεθνείς προορισμούς, παρουσιάζοντας ωστόσο μια μικρή μείωση σε σχέση με τους 36 προορισμούς του 2023 και τους 41 του 2021. Από το δίκτυο της, αφαιρέθηκαν φέτος, οι πτήσεις από πόλεις όπως η Βρέμη και το Τελ Αβίβ. Σημαντική απόφαση είναι η παύση του δρομολογίου Βερολίνο-Χανιά από το 2025 λόγω υψηλών χρεώσεων στον αερολιμένα του Βερολίνου.

Η easyJet συνέχισε να συνδέει τα Χανιά με κλασικούς προορισμούς όπως το Λονδίνο Γκάτγουικ, το Μιλάνο Μαλπένσα και τη Γενεύη, προσθέτοντας φέτος το Άμστερνταμ και τη Βασιλεία. Ωστόσο, σταμάτησε τη σύνδεση με τη Μασσαλία που εκτελούνταν παλιότερα εποχικά.

Η SAS Scandinavian Airlines προσέφερε ευρεία κάλυψη προς τη Σκανδιναβία, συνδέοντας τα Χανιά με δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κοπεγχάγη και το Όσλο, καθώς και με μικρότερες πόλεις. Η αλλαγή της SAS από τη Star Alliance στη SkyTeam αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διευρύνει τις επιλογές συνδεσιμότητας για τους επιβάτες της.

Η TUI Group ενίσχυσε τη διασυνδεσιμότητα της Κρήτης με την κεντρική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημειώνεται η απουσία της σύνδεσης με το Άμστερνταμ για το 2024, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος.

Από τις υπόλοιπες κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες, ξεχωρίζουν:

• Η Jettime, που πρόσφερε πάνω από 15 προορισμούς προς Χανιά, όπως το Σκέλεφτεα και η Στοκχόλμη, επεκτείνοντας το δίκτυό της και εξυπηρετώντας αποκλειστικούς προορισμούς.

• Η AEGEAN, που συνδέει τα Χανιά με κεντρική και βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας φέτος νέους προορισμούς όπως το Κουόπιο και το Στάβανγκερ.

• Η Norwegian συνέχισε τη σύνδεση με προορισμούς όπως η Στοκχόλμη και η Κοπεγχάγη, διακόπτοντας ωστόσο τη σύνδεση με τη Λουλέα.

• Η Sunclass Airlines και η Condor διατήρησαν συνδέσεις με τη Σκανδιναβία και τη Γερμανία αντίστοιχα, με την τελευταία να διακόπτει τη σύνδεση με τη Λειψία.

Τέλος, η Jet2 συνεχίζει να προσφέρει απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο με βασικούς προορισμούς όπως το Μπέρμιγχαμ και το Λονδίνο Στάνστεντ.

Αυτές οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών στην εξυπηρέτηση της Κρήτης και ενισχύουν τη θέση της στο τουριστικό τοπίο της Ευρώπης.

Δείκτης CAO 1: Εισοδηματική Κατηγοριοποίηση ανά Αεροπορική Εταιρεία

Ο Δείκτης CAO 1 αναπτύχθηκε από το Παρατηρητήριο για να παρέχει μια αναλυτική εικόνα των εισοδηματικών κατηγοριών των επιβατών που επιλέγουν τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες στον Αερολιμένα Χανίων. Μελετώντας τη σύνδεση μεταξύ εισοδηματικών τάξεων και αεροπορικών εταιρειών, ο δείκτης αυτός συμβάλλει στην κατανόηση των προτιμήσεων και των ταξιδιωτικών συμπεριφορών των επιβατών, επιτρέποντας στρατηγική στόχευση από τις αεροπορικές εταιρείες και τον τουριστικό κλάδο.

Διαμορφώνοντας την εισοδηματική κατηγοριοποίηση για τις αεροπορικές εταιρείες, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Αρχικά, ορίστηκαν τρεις κατηγορίες εισοδημάτων:

1) Χαμηλά εισοδήματα

2) Μεσαία εισοδήματα

3) Υψηλά εισοδήματα

4) Πολύ Υψηλά εισοδήματα

5) Super Rich

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Ανάλυση του παραπάνω γραφήματος

Η κατανομή των εισοδημάτων των επιβατών στον αερολιμένα Χανίων για το 2024 δείχνει ότι η πλειοψηφία των επιβατών (41%) ανήκει στη μεσαία εισοδηματική κατηγορία, καταδεικνύοντας τη σημαντική παρουσία αυτής της κοινωνικής ομάδας στις πτήσεις από και προς τα Χανιά.

Παράλληλα, τα χαμηλά εισοδήματα και τα υψηλά εισοδήματα παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά (22.3% και 22.1% αντίστοιχα), δείχνοντας ότι ο αερολιμένας εξυπηρετεί τόσο οικονομικά όσο και πιο εύπορους επιβάτες. Τα πολύ υψηλά εισοδήματα καταλαμβάνουν μικρότερο ποσοστό (12.9%), ενώ οι «Super Rich» επιβάτες παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό (1.6%), κάτι που επιβεβαιώνει ότι το αεροδρόμιο Χανίων προσελκύει κυρίως επιβάτες από τις μεσαίες και ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες.

Κατανομή Εισοδημάτων σε σχέση με τις Αεροπορικές Εταιρείες για το Έτος 2024

Η εισοδηματική κατανομή των επιβατών για το 2024 αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την επιβατική βάση των αεροπορικών εταιρειών που επιχειρούν στον αερολιμένα Χανίων. Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι:

• Η Ryanair διατηρεί την κυρίαρχη θέση της στους επιβάτες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, με το 40% περίπου των επιβατών της να ανήκουν στην κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων, κατέχει το μικρότερο ποσοστό επιβατών στην κατηγορία των υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων.

• Η easyJet ακολουθεί μια παρόμοια τάση, με σημαντικό ποσοστό επιβατών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όμως παρουσιάζει μικρή αύξηση των επιβατών υψηλού εισοδήματος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

• Η SAS Scandinavian Airlines συνεχίζει να προσελκύει επιβάτες υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων, με την κατηγορία των “super rich” να αυξάνεται σημαντικά το 2024. Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει ότι η εταιρεία εδραιώνεται σταθερά ως επιλογή για τους πιο εύπορους επιβάτες.

• Η AEGEAN Group δείχνει επίσης να προσελκύει ένα πιο διαφοροποιημένο κοινό, με αύξηση των επιβατών υψηλών εισοδημάτων, χωρίς ωστόσο να χάσει την επαφή με τις μεσαίες και χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες.

• Οι Jet Time και Sunclass Airlines διατηρούν τη σταθερή βάση τους, με πτήσεις που εξυπηρετούν κυρίως επιβάτες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας την εστίασή τους στις πτήσεις αναψυχής.

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Σύγκριση της Κατηγοριοποίησης των Εισοδημάτων κατά τα Έτη 2022, 2023 και 2024

Η σύγκριση των ετών 2022, 2023 και 2024 αποκαλύπτει μερικές ενδιαφέρουσες τάσεις και αλλαγές στην εισοδηματική κατανομή των επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία.

• Ryanair: Παρατηρούμε μια μικρή αλλά σταθερή μείωση στους επιβάτες χαμηλού εισοδήματος από το 2022 έως το 2024, αν και παραμένει η κυρίαρχη εταιρεία στην κατηγορία αυτή. Αυτή η μείωση μπορεί να οφείλεται σε ανταγωνιστικές προσφορές άλλων εταιρειών ή αλλαγές στο κοινό που επιλέγει την εταιρεία.

• easyJet: Η εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση στους επιβάτες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος το 2023, η οποία συνεχίστηκε και το 2024. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει μια στροφή της εταιρείας προς ένα πιο εύπορο επιβατικό κοινό, πιθανόν λόγω των υπηρεσιών και της ευελιξίας στις επιλογές ταξιδιού.

• SAS Scandinavian Airlines: Η σκανδιναβική εταιρεία σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση στους επιβάτες υψηλού και πολύ υψηλού εισοδήματος από το 2022 έως το 2024. Η κατανομή αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση της εταιρείας σε premium υπηρεσίες και ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων, όπως επίσης και την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια από τη Σκανδιναβία προς την Κρήτη.

• AEGEAN Group: Το 2022 η AEGEAN είχε μια πιο ισορροπημένη κατανομή επιβατών, με το 2023 να αυξάνονται οι επιβάτες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Το 2024 η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στις ανώτερες εισοδηματικές κατηγορίες, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί μια ισχυρή παρουσία και στις χαμηλότερες κατηγορίες.

• Jet2.com και Jet Time: Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες εισήλθαν δυναμικά στο δίκτυο των πτήσεων προς Χανιά το 2023 και 2024, προσελκύοντας επιβάτες κυρίως μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Η είσοδος της Jet Time σε νέους προορισμούς το 2024 ενισχύει τη δυναμική της εταιρείας στις πτήσεις αναψυχής και στις αντίστοιχες εισοδηματικές κατηγορίες.

• Condor και Sunclass Airlines: Οι εταιρείες αυτές διατήρησαν την παρουσία τους σε όλες τις χρονιές, εξυπηρετώντας κυρίως επιβάτες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Ειδικά η Condor σημείωσε μικρή αύξηση στους επιβάτες υψηλού εισοδήματος το 2024.

• Finnair και Norwegian: Αυτές οι δύο εταιρείες διατήρησαν σταθερές εισοδηματικές κατανομές, εξυπηρετώντας κυρίως επιβάτες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Η Finnair είχε μεγαλύτερο ποσοστό επιβατών υψηλού εισοδήματος το 2022 και 2023, ενώ η Norwegian διατήρησε μια πιο ισορροπημένη κατανομή.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση των ετών 2022, 2023 και 2024 καταδεικνύει μια γενική στροφή των αεροπορικών εταιρειών προς επιβάτες υψηλότερων εισοδηματικών κατηγοριών, με μερικές εξαιρέσεις όπως η Ryanair που διατηρεί τη θέση της στους επιβάτες χαμηλότερου εισοδήματος. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να οφείλονται σε στρατηγικές αλλαγές των εταιρειών, την προσθήκη νέων προορισμών, αλλά και τις ευρύτερες τάσεις στον κλάδο του ταξιδιού.

Η αυξανόμενη ζήτηση για πτήσεις αναψυχής από εύπορους ταξιδιώτες αποτυπώνεται σαφώς, ειδικά με την ενίσχυση των εταιρειών όπως η SAS Scandinavian Airlines και η Sunclass Airlines.

Δείκτης CAO 2: Ημέρες Διανυκτερεύσεων Επιβατών ανά Αεροπορική Εταιρεία

Ο Δείκτης CAO 2 αξιολογεί τη μέση διάρκεια παραμονής των επιβατών που ταξιδεύουν με κάθε αερομεταφορέα στον προορισμό τους. Αυτός ο δείκτης προσφέρει πληροφορίες για τις ταξιδιωτικές συνήθειες και προτιμήσεις των επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία, αποκαλύπτοντας τάσεις στη διάρκεια παραμονής που σχετίζονται με τον σκοπό ταξιδιού, την αγορά-στόχο και τις στρατηγικές των αεροπορικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα για τις μέσες ημέ

ρες διαμονής των επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία στον αερολιμένα Χανίων για το 2024, προκύπτουν σημαντικές διαφορές στις προτιμήσεις για τη διάρκεια των διακοπών. Ο μέσος όρος διαμονής των επιβατών – τουριστών των αεροπορικών εταιρειών της δεκάδας που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έρευνας, κυμαίνεται περίπου στις 8-9 ημέρες.

• Οι επιβάτες της easyJet και της Condor διαμένουν κατά μέσο όρο 11 ημέρες στην Κρήτη, τοποθετώντας αυτές τις αεροπορικές πάνω από τον γενικό μέσο όρο διαμονής.

• Οι επιβάτες της Norwegian παραμένουν για περίπου 7 ημέρες, γεγονός που υποδεικνύει ότι επιλέγουν κυρίως εβδομαδιαία πακέτα διακοπών στο νησί.

• Οι επιβάτες των Ryanair Group, TUI Group και SAS Scandinavian Airlines καταγράφουν μέση διαμονή 6-7 ημερών, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι επιλέγουν διακοπές μίας εβδομάδας.

• Οι επιβάτες των jet2.com και Sunclass Airlines έχουν ελαφρώς μικρότερη διάρκεια διαμονής, περίπου 6 ημέρες. Παρά τη σχεδόν εβδομαδιαία διαμονή, φαίνεται να υπάρχει μια μικρή τάση για πιο σύντομες διακοπές.

• Στο χαμηλότερο άκρο, οι επιβάτες των Jet Time και AEGEAN Group καταγράφουν μέση διαμονή περίπου 5-6 ημέρες. Αυτό υποδεικνύει πως οι επιβάτες αυτών των εταιρειών επιλέγουν είτε πιο σύντομες διακοπές είτε επαγγελματικά ταξίδια με μικρότερη διάρκεια διαμονής.

Συνοψίζοντας, οι επιβάτες που φτάνουν στα Χανιά επιλέγουν κυρίως διακοπές διάρκειας 6 έως 7 ημερών, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποιούν, με ορισμένες μικρές αποκλίσεις. Η κατανόηση αυτών των προτιμήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και στον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων διακοπών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ταξιδιωτών. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τη σημασία αυτού του δείκτη για την προσαρμογή των προσφορών τους, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και την ενίσχυση των τουριστικών ροών.

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Σύγκριση Μέσων Ημερών Διαμονής ανά Αεροπορική Εταιρεία (2022-2024)

Συγκρίνοντας τα δεδομένα για τις μέσες ημέρες διαμονής των επιβατών για τα έτη 2022, 2023 και 2024, παρατηρούμε σημαντικές τάσεις και μεταβολές στη διάρκεια των διακοπών ανά αεροπορική εταιρεία στον αερολιμένα Χανίων.

Σύγκριση 2024 με 2022

Το 2022, η Norwegian κατέγραψε τη μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής με 14 ημέρες κατά μέσο όρο, γεγονός που την τοποθετεί στην κορυφή της λίστας για εκείνη τη χρονιά. Άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Transavia και η SAS Scandinavian Airlines, είχαν επίσης υψηλά ποσοστά, με την Transavia να σημειώνει 12.15 ημέρες διαμονής και τη SAS Scandinavian Airlines να φθάνει τις 9.34 ημέρες. Το 2022 υπήρχε σαφώς μια τάση για μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις συνολικές μέσες τιμές διαμονής.

Σύγκριση 2024 με 2023

Το 2023 παρατηρείται μια μικρή μείωση στις μέσες ημέρες διαμονής. Η Norwegian εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές τιμές, με μέσο όρο διαμονής σχεδόν 12 ημέρες, ενώ η SAS Scandinavian Airlines διατηρεί σταθερό μέσο όρο, γύρω στις 10 ημέρες. Η easyJet και η Condor βρίσκονται επίσης κοντά στον μέσο όρο με 9-10 ημέρες διαμονής. Σε γενικές γραμμές, το 2023 χαρακτηρίζεται από μια ελαφρά μείωση στη διάρκεια διαμονής σε σύγκριση με το 2022, αν και παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα.

Η τάση σήμερα (2024)

Το 2024 παρουσιάζει μια περαιτέρω μείωση της διάρκειας διαμονής των επιβατών. Εταιρείες όπως η easyJet και η Condor παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο με περίπου 11 ημέρες διαμονής, αλλά συνολικά υπάρχει τάση για μικρότερης διάρκειας διακοπές. Οι επιβάτες της Ryanair, της TUI Group και της SAS Scandinavian Airlines παρουσιάζουν μέσες διαμονές της τάξης των 6-7 ημερών, ενώ οι επιβάτες της Aegean και της Jet Time σημειώνουν μικρότερους μέσους όρους διαμονής, με 5-6 ημέρες. Η τάση για συντομότερες διακοπές το 2024 δείχνει πιθανόν μια αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες, με περισσότερες εβδομαδιαίες διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια σύντομης διάρκειας.

Χρήσιμα Πορίσματα από τον Δείκτη

Συνοψίζοντας, η σύγκριση των τριών ετών δείχνει μια σταδιακή μείωση στη διάρκεια διαμονής των επιβατών, με το 2022 να είναι το έτος με τη μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών, από τα μελετόμενα έτη. Το 2023 και το 2024 παρουσιάζουν μια σταδιακή προσαρμογή προς συντομότερες διαμονές, γεγονός που μπορεί να αντικατοπτρίζει οικονομικές ή άλλες συνθήκες που επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις των επιβατών.

Δείκτης CAO 3: Τρόπος Οργάνωσης Ταξιδιού ανά Αεροπορική Εταιρεία

Ο Δείκτης CAO 3 αποτυπώνει τις προτιμήσεις των επιβατών ως προς τον τρόπο οργάνωσης του ταξιδιού τους, διακρίνοντας αν το ταξίδι οργανώθηκε ατομικά, μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου ή με συνδυασμό των δύο. Μέσω αυτού του δείκτη,

αναδεικνύονται οι διαφορετικές τάσεις οργάνωσης ανά αεροπορική εταιρεία, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους οργανισμούς του αεροπορικού κλάδου και τις επιχειρήσεις του τουρισμού, για την κατανόηση του επιπέδου εξάρτησης των επιβατών από οργανωμένες υπηρεσίες και τη δυναμική του τουρισμού συνολικά.

Η κατανομή οργάνωσης των ταξιδιών των επιβατών ανά αεροπορική εταιρεία για το 2024 παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, όπως φαίνεται από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Οι επιβάτες επιλέγουν αρκετούς τρόπους οργάνωσης των ταξιδιών τους, όπως χρήση ταξιδιωτικού πρακτορείου, οργανωμένες εκδρομές ή αυτό-οργάνωση. Ακολουθούν οι κύριες παρατηρήσεις από την ανάλυση.

• Ταξιδιωτικό Πρακτορείο (Travel Agency)

Περισσότεροι από τους μισούς επιβάτες του δείγματος, που επέλεξαν ταξιδιωτικό πρακτορείο για το ταξίδι τους πέταξαν με την SAS Scandinavian Airlines και την Jet Time. Αυτό δείχνει ότι οι επιβάτες αυτών των εταιρειών προτιμούν την άνεση και την οργάνωση που προσφέρουν τα πρακτορεία. Αντίθετα, πολύ χαμηλότερα ποσοστά για χρήση ταξιδιωτικού πρακτορείου παρουσιάζουν εταιρείες όπως η Ryanair, easyJet, Norwegian, Condor (1.5%) και Jet2.com (1.7%).

• Οργανωμένη Εκδρομή (Organized Tour)

Οι οργανωμένες εκδρομές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ανάμεσα στους επιβάτες των Sunclass Airlines, TUI Group, Jet Time και SAS Scandinavian Airlines (σημειώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς που κλείνουν οργανωμένες εκδρομές). Αυτό αντικατοπτρίζει τις επιλογές των επιβατών, ιδιαίτερα από τη Σκανδιναβία, που προτιμούν οργανωμένες εκδρομές. Αντίθετα, η AEGEAN, η Jet2.com και ο όμιλος Ryanair παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιβάτες των εταιρειών αυτών, πιθανόν επιλέγουν πιο ευέλικτους τρόπους οργάνωσης ταξιδιών.

• Αυτό-οργάνωση Ταξιδιού (Independent Traveler)

Η πλειοψηφία των επιβατών του δείγματος της παρούσας έρευνας του Παρατηρητηρίου που επέλεξαν να οργανώσουν μόνοι τους το ταξίδι τους, πέταξαν κυρίως με τον όμιλο Ryanair (49,1%) και την EasyJet (21,3%). Οι επιβάτες αυτών των εταιρειών εκμεταλλεύονται τις χαμηλές τιμές και προτιμούν να οργανώνουν οι ίδιοι κάθε λεπτομέρεια των διακοπών τους. Αντίθετα, οι επιβάτες της Jet Time, της Sunclass Airlines και της jet2.com επιλέγουν αυτή τη μέθοδο σε πολύ μικρότερα ποσοστά (0,3%, 0,3% και 0,8% αντίστοιχα), δείχνοντας πως υπάρχει η τάση οι Σκανδιναβοί να εμπιστεύονται τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τις οργανωμένες εκδρομές.

• Μικτός Τρόπος Οργάνωσης (Mixed Mode of Organization)

Στις SAS Scandinavian Airlines (24%) και Jet Time (12,3%) παρατηρείται υψηλότερη χρήση μικτών τρόπων οργάνωσης, όπου οι επιβάτες συνδυάζουν διαφορετικές μεθόδους για την οργάνωση των ταξιδιών τους. Χαμηλότερα ποσοστά μικτού τρόπου οργάνωσης παρατηρούνται στις Condor (1,9%) και Jet2.com (1.5%).

• Άλλος Τρόπος Οργάνωσης (Other Method of Organization)

Υψηλά ποσοστά επιβατών της Ryanair Group (50,7%), της SAS Scandinavian Airlines (14%) και της jet2.com (13,3%) επιλέγουν άλλους τρόπους οργάνωσης ταξιδιών, που δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Αυτό ίσως αφορά ειδικές εκδρομές ή συνεργασίες με άλλους παρόχους υπηρεσιών.

Συμπερασματικά, οι επιβάτες των low-cost αεροπορικών εταιρειών (όπως Ryanair και EasyJet) τείνουν να οργανώνουν μόνοι τους τα ταξίδια τους, ενώ οι επιβάτες των charter αεροπορικών εταιρειών, όπως η Jet Time και η TUI, προτιμούν τη συνεργασία με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Οι τάσεις αυτές προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την προσαρμογή των τουριστικών πακέτων και υπηρεσιών που προσφέρονται στον αερολιμένα Χανίων.

Γράφημα Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Συγκριτική Ανάλυση των Ετών 2022-2024 στον Αερολιμένα Χανίων για τον Δείκτη CAO 3

Κατά το 2022, οι περισσότεροι επιβάτες που ταξίδευαν μέσω του αερολιμένα Χανίων επέλεγαν να οργανώσουν τα ταξίδια τους μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων. Εταιρείες όπως η TUI και η Sunclass Airlines κατείχαν την πλειοψηφία των επιβατών που χρησιμοποιούσαν πρακτορεία, καθώς προσέφεραν ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών. Αυτή η πρακτική ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Σκανδιναβών τουριστών, με τα πακέτα των επταημέρων διακοπών να αποτελούν βασική επιλογή. Οι επιβάτες της Ryanair και της easyJet, ωστόσο, προτιμούσαν σε μεγάλο βαθμό να οργανώνουν μόνοι τους τα ταξίδια τους.

Το 2023, συνεχίστηκε η ίδια τάση χρήσης ταξιδιωτικών πρακτορείων, αλλά η Jet Time αναδείχθηκε ως μια από τις αεροπορικές εταιρείες με την υψηλότερη προτίμηση για οργάνωση μέσω πρακτορείου. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και αύξηση στη χρήση μικτών τρόπων οργάνωσης (συνδυασμός ατομικής οργάνωσης και πρακτορείων) για κάποιες εταιρείες. Ωστόσο, η ανεξάρτητη οργάνωση παρέμεινε ισχυρή για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και τις παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες όπως η Ryanair και η Norwegian.

Το 2024, είδαμε σημαντική ενίσχυση της τάσης για ανεξάρτητη οργάνωση των ταξιδιών. Η Ryanair και η easyJet συνέχισαν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά επιβατών που επέλεξαν να οργανώσουν τα ταξίδια τους μόνοι τους, ενώ το ταξιδιωτικό πρακτορείο παραμένει κυρίαρχο μέσο οργάνωσης για τους επιβάτες της Jettime και της Sunclass Airlines. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία συνέχισε να παίζει κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της αυτόνομης οργάνωσης ταξιδιών.

Συνολικά, από το 2022 έως το 2024, η τάση δείχνει μια σταδιακή μείωση της εξάρτησης από ταξιδιωτικά πρακτορεία και μια αύξηση της προτίμησης για ανεξάρτητη οργάνωση ταξιδιών, ειδικά μεταξύ των επιβατών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους.

Εξέλιξη Χρήσης Τύπων Αεροσκαφών στον Αερολιμένα Χανίων για το 2024

Το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης παρουσιάζει τις αλλαγές στη χρήση των τύπων αεροσκαφών που προσγειώνονται και απογειώνονται από το αεροδρόμιο Χανίων.

Τα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι το Airbus A320 και το Boeing 737 είναι τα πιο δημοφιλή αεροσκάφη, εξυπηρετώντας τις περισσότερες πτήσεις. Οι εταιρείες προτιμούν αυτά τα μοντέλα για το συνδυασμό της χωρητικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους, καλύπτοντας τόσο μικρές όσο και μεσαίες αποστάσεις.

Άλλα μοντέλα, όπως το ATR 72-600, εξυπηρετούν κυρίως περιφερειακές πτήσεις, ενώ τα λιγότερο χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη, όπως τα A321 και B737 MAX, αξιοποιούνται πιο περιορισμένα. Αυτή η ποικιλία αντανακλά τη στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών να προσαρμόζονται στις εποχιακές ανάγκες και την τουριστική ζήτηση, με μεγαλύτερα αεροσκάφη τους καλοκαιρινούς μήνες και μικρότερα για πιο εξειδικευμένα δρομολόγια.

Η επαναφορά της LOT, η αποχώρηση της Corendon και η αφαίρεση δρομολογίων από την Wizz Air

Ο πολωνικός εθνικός αερομεταφορέας LOT, μετά από την απουσία του το 2022, επανήλθε με δρομολόγια κάθε Κυριακή από τη Βαρσοβία το 2023 τα οποία συνέχισε και το 2024. Σαφώς και το πρόγραμμα του παρελθόντος (ιδίως τις χρονιές 2020, 2021) δεν έχει αποκατασταθεί, αλλά υπήρξε επαναφορά της βασικής σύνδεσης με την πρωτεύουσα της Πολωνίας.

Από την άλλη, η Corendon Airlines, που επιχείρησε στο «Δασκαλογιάννης» τις περιόδους 2021 και 2022 (και μάλιστα με μεγαλύτερο χάρτη διαδρομών από το 2021), διέκοψε το επιχειρησιακό έργο στα Χανιά από το 2023. Οι συνδέσεις που εκτελούσε ήταν από Κολωνία (Γερμανία), Νυρεμβέργη (Γερμανία), Βασιλεία (Ελβετία), Μπίλουντ (Δανία).

Παράλληλα, η Wizz Air (που πρωτοήρθε στα Χανιά το 2021), αφαίρεσε το δρομολόγιο Μπάρι – Χανιά στις αρχές του 2023, ενώ λίγες εβδομάδες πριν την πρώτη της πτήση τον Ιούνιο του 2022, αφαίρεσε και το Λονδίνο Γκάτγουικ – Χανιά από το πρόγραμμά της. Παρόλα αυτά, διατήρησε τις συνδέσεις από Βιέννη, Βουδαπέστη, Βαρσοβία (WAW) και Κλουζ-Ναπόκα.

Συμπεράσματα Έρευνας Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης για την περίοδο 2024

Συνολικά, η κίνηση των επιβατών αυξήθηκε κατά περίπου 7,9% το 2024, υποδεικνύοντας ισχυρή ανάκαμψη και ανάπτυξη στον αερολιμένα και στον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι εγχώριοι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 9%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ταξίδια εντός Ελλάδας, ενώ οι διεθνείς επιβάτες κατέγραψαν άνοδο 7,6%, δείγμα αναζωπύρωσης του διεθνούς τουρισμού προς την Κρήτη.

Μηνιαίες διακυμάνσεις παρουσιάζουν εξίσου ενδιαφέροντα ευρήματα, με ορισμένους μήνες να καταγράφουν αυξημένη ανάπτυξη. Ο Αύγουστος, συγκεκριμένα, σημείωσε αύξηση 13,7% στην εγχώρια και 8,8% στη διεθνή κίνηση, ως αποτέλεσμα της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Ο Φεβρουάριος παρουσίασε εξίσου σημαντική άνοδο, με την εγχώρια κίνηση να αυξάνεται κατά 18,3% και τη διεθνή κατά 15,2%, ένδειξη αυξημένου ενδιαφέροντος κατά την εκτός σεζόν περίοδο.

Παράλληλα, οι τάσεις στην κίνηση πτήσεων δείχνουν αύξηση των συνολικών πτήσεων κατά 6,9% το 2024, αντανακλώντας ενισχυμένες συνδέσεις. Η εγχώρια πτητική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 8,5%, με τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο να ξεχωρίζουν, σημειώνοντας ανάπτυξη 18,1% και 19,2% αντίστοιχα. Οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά 6,3%, με σημαντική άνοδο τον Μάιο (9,5%) και τον Ιούνιο (11,4%), δείγμα επέκτασης των πτητικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου προορισμών, το 2024 προστέθηκαν νέοι προορισμοί που ενίσχυσαν τη διεθνή συνδεσιμότητα του αεροδρομίου. Ειδικότερα, το δίκτυο επεκτάθηκε με την προσθήκη των πόλεων Βασιλεία (BSL), Ντόρτμουντ (DTM), Κρίστιανσουντ (KSU), Κουόπιο (KUO), Έστερσουντ (OSD), Οστράβα (OSR) και Σκέλεφτεά (SFT). Αντιθέτως, πόλεις όπως η Βρέμη (BRE), το Γκρατς (GRZ), η Λάρνακα (LCA), η Λειψία (LEJ), το Μόλντε (MOL) και η Βάασα (VAA) δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πτήσεων του 2024, παρόλο που εξυπηρετήθηκαν το 2023.

Επίσης, ορισμένοι αερομεταφορείς δεν δραστηριοποιούνται πλέον στον Αερολιμένα Χανίων το 2024. Συγκεκριμένα, η Icelandair από το Κέφλαβικ (KEF), η Animawings από το Βουκουρέστι (OTP) και η TUS Airways από τη Λάρνακα (LCA) δεν εκτελούν πτήσεις φέτος, με τη σύνδεση Λάρνακας – Χανίων να είχε παρατηρηθεί μόνο τις χρονιές 2020 και 2023, τα τελευταία έτη.

Η παράταση της τουριστικής σεζόν μέχρι τον Οκτώβριο, λόγω των θερμότερων φθινοπωρινών μηνών, έχει επηρεάσει σημαντικά τη διαμόρφωση των πτητικών προγραμμάτων. Ο Οκτώβριος γίνεται πλέον μήνας υψηλής ζήτησης για περιοχές όπως η Κρήτη, γεγονός που ωθεί πολλούς ταξιδιώτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους από την αρχή της άνοιξης, όπως ο Μάρτιος, για αργότερα μέσα στο έτος.

Αυτή η τάση επιμηκύνει την τουριστική περίοδο, με τους φθινοπωρινούς μήνες να προσφέρουν ήπιο κλίμα και χαμηλότερες τιμές, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν τα προγράμματά τους για να εξυπηρετούν την αυξημένη ζήτηση μέχρι και αρχές Νοεμβρίου.

[Έρευνα Αντίληψης Αεροπορικών Εταιρειών από τους Επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων για το 2024]

Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης

Δημήτρης Ζοπουνίδης

Η Έρευνα Αντίληψης Αεροπορικών Εταιρειών από τους Επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων για το 2024, υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Ζοπουνίδη και του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης, συγκεντρώνει σημαντικά δεδομένα για τις αντιλήψεις και τις προτιμήσεις των επιβατών σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες. Όσοι επιθυμούν μια εις βάθος ανάλυση και πρόσβαση στα αναλυτικά δεδομένα αυτής της έρευνας, μπορούν να επικοινωνήσουν στο info@aviationlife.gr και στο dzopounidis@tuc.gr.

Η Προοπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Πρόβλεψης στο Crete Aviation Observatory και στη Μελέτη Αεροπορικών Τάσεων

Το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO) στοχεύει τα επόμενα χρόνια στην ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) για την ανάπτυξη εξελιγμένων εργαλείων πρόβλεψης (predictive tools) στον αεροπορικό κλάδο της Κρήτης.

Η σε βάθος ανάλυση δεδομένων επιβατών, εποχικότητας, συμπεριφορών ανά αεροπορική εταιρεία, αλλά και η διασύνδεσή τους με εξωτερικές μεταβλητές (π.χ. μετεωρολογικά φαινόμενα, κοινωνικοοικονομικοί δείκτες), συνιστούν τη βάση για τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων (predictive models). Τα μοντέλα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν τεκμηριωμένα τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων από αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες, τουριστικούς φορείς και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αεροπορικό και τουριστικό τομέα.

Παράλληλα, η αξιοποίηση ανάλυσης συναισθήματος (Sentiment Analysis) μέσω Web και Text Analytics δύναται να ενισχύσει την κατανόηση της εμπειρίας των επιβατών και της εικόνας των αερομεταφορέων, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο πληροφόρησης με έμφαση στην ποιότητα και στην αντίληψη του κοινού.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ως εργαλείο ανάπτυξης και καινοτομίας, μπορεί να καταστήσει την Κρήτη πρότυπο αεροπορικής ανάλυσης σε περιφερειακό επίπεδο, ενισχύοντας τη θέση της στο ευρωπαϊκό τουριστικό και ερευνητικό οικοσύστημα.

Οι προοπτικές για το 2025

Το 2025 αναμένεται να διαμορφώσει ένα νέο, δυναμικό πλαίσιο στον χάρτη των αεροπορικών συνδέσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Χανίων «Δασκαλογιάννης». Με βάση την έως τώρα παρακολούθηση των εξελίξεων από το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (CAO):

• Η Wizz Air, η οποία ξεκίνησε το 2021 με εντυπωσιακή παρουσία στο CHQ, συνδέοντας τα Χανιά με Βιέννη (VIE), Σόφια (SOF), Κλουζ (CLJ), Βαρσοβία (WAW), Νάπολη (NAP), Βουδαπέστη (BUD), Άμπου Ντάμπι (AUH) και Κίεβο (IEV), σταδιακά περιόρισε τη δραστηριότητά της. Το 2024 διατηρεί μόνο τα δρομολόγια προς Βιέννη (CHQ – VIE) και Βαρσοβία Σοπέν (CHQ – WAW). Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2021 η Wizz Air κατατασσόταν τελευταία στον δείκτη εισοδηματικής κατηγοριοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του CAO για το 2021.

• Οι Lufthansa και Corendon Airlines, οι οποίες στο παρελθόν συνέβαλαν σημαντικά στην τουριστική κίνηση, δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πτήσεων του 2025. Η Lufthansa πραγματοποίησε πτήσεις προς τα Χανιά από Μόναχο και Φρανκφούρτη από τις 21/5/2021 έως και τις 6/11/2021. Έκτοτε, δεν επέστρεψε, με τη θυγατρική της Eurowings (Lufthansa Group) να συνεχίζει να εκτελεί τις συνδέσεις. Η Corendon είχε παρουσία από Νυρεμβέργη. Σύμφωνα με την έρευνα του CAO του 2021, οι επιβάτες των δύο εταιρειών παρουσίασαν μεγάλο μέσο αριθμό διανυκτερεύσεων στο νησί, στοιχείο σημαντικό για την ποιοτική αξιολόγηση της τουριστικής ζήτησης.

• Για το 2025 καταγράφεται επαναφορά και ενίσχυση αρκετών συνδέσεων:

o Ναντ (NTE) από easyJet, η πόλη επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας.

o Λυών (LYS) από Transavia.

o Πόζναν (POZ) από Smartwings.

o Μιλάνο Μαλπένσα (MXP) πλέον εξυπηρετείται από δύο εταιρείες: easyJet και Neos Air. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το CAO, το Μαλπένσα δεν εξυπηρετούνταν σταθερά τα τελευταία χρόνια, με μοναδικό ιταλικό αεροδρόμιο να παραμένει το Bergamo (BGY) από την Ryanair.

• Η Neos Air θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της με πτήσεις charter από Κέφλαβικ (KEF) και Μιλάνο Μαλπένσα (MXP), καθιστώντας τα Χανιά σταδιακά μέρος του θερινού της χαρτοφυλακίου.

• Όσον αφορά την Icelandair, αν και το 2021 και το 2022 πραγματοποίησε πτήσεις charter (περίπου 12 συνολικά κάθε έτος), ενώ το 2023 συνέδεσε τα Χανιά με το Ρέικιαβικ (Κέφλαβικ) με τακτικά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό Boeing 757, συχνά με το εντυπωσιακό livery “Aurora Borealis”, δεν επανέλαβε τις πτήσεις το 2024 και το 2025, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία απόσυρσης των Boeing 757 και ενσωμάτωσης Airbus A321LRs στον στόλο της.

• Η AEGEAN θα εκτελέσει και φέτος charter πτήσεις προς τη Σκανδιναβία, με αύξηση 25% σε σχέση με το 2024. Διατηρεί και τις 6 καθημερινές πτήσεις Χανιά – Αθήνα εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου και τις 3 εβδομαδιαίες Χανιά – Θεσσαλονίκη (Κυριακή – Τετάρτη – Παρασκευή). Η διαδρομή από Θεσσαλονίκη κρίνεται ως διαδρομή με περιθώριο για αύξηση συχνοτήτων προς τον αερολιμένα Χανίων. Αντίθετα, το δρομολόγιο Χανιά – Ρόδος το οποίο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 14/4/2025, δεν εμφανίζεται μέχρι στιγμής στο σύστημα κρατήσεων.

Το CAO θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του πτητικού δικτύου και να τεκμηριώνει ποσοτικά και ποιοτικά τις αλλαγές που επηρεάζουν τον τουριστικό και αεροπορικό χάρτη της Κρήτης.

Πληροφορίες Ανάλυσης και Έρευνας

Οι πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Αερολιμένα Χανίων, και ο αεροπορικός κλάδος γενικότερα, παρακολουθούνται και αναλύονται διεξοδικά από το Παρατηρητήριο Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO).



Σύνταξη Μελέτης και Επιστημονική Επιμέλεια: Δημήτρης Ζοπουνίδης

• Ιδρυτής και Επικεφαλής Έρευνας του Παρατηρητηρίου Αεροπορικού Κλάδου Κρήτης (Crete Aviation Observatory – CAO)

• Συντονιστής στο Παρατηρητήριο Τουρισμού Δυτικής Κρήτης του ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων)

• Ιδρυτής του Επιστημονικού Ιστότοπου Aviationlife.gr

• Ερευνητής στο Data Analysis and Forecasting (DAFLab) και στο Financial Engineering Laboratory (FELab) του Πολυτεχνείου Κρήτης

• Editor – in – Chief του «Air Letter» της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης

Με την εκτενή γνώση και την επιστημονική μεθοδολογία που διέπει τις εργασίες του, ο Δημήτρης Ζοπουνίδης και το Crete Aviation Observatory συνεισφέρουν στην κατανόηση των πτητικών τάσεων και της αεροπορικής δραστηριότητας στην Κρήτη, παρέχοντας ολοκληρωμένες και εμπεριστατωμένες αναλύσεις.