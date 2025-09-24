«Ένας αιώνας τραγούδια» με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης Απόψε στις 8:30 το βράδυ στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώτση, του «Σερ» της ελληνικής μουσικής, η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα «Ένας αιώνας τραγούδια», που θα πραγματοποιήσει ο γιος του και άξιος συνεχιστής του έργου του, Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:30 μ.μ., στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για ένα βιωματικό μουσικό ταξίδι με

τραγούδια-σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας, που ερμήνευσε αλλά και συνέθεσε μοναδικά ο αείμνηστος πατέρας του.

Στο πρώτο μέρος, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, πλαισιωμένος από τη «ΛΑΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ» με μαέστρο τον καταξιωμένο Νίκο Στρατηγό,

και με τη συμμετοχή της ταλαντούχας ερμηνεύτριας Σταυρούλας Εσαμπαλίδη, θα ταξιδέψει το κοινό από τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Μανώλη Χιώτη, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Άκη Πάνου, έως τις μεγάλες επιτυχίες που συνέθεσε ο σπουδαίος πατέρας του. Φυσικά, από το πρόγραμμα δεν θα λείψουν δημιουργίες του Σταύρου Ξαρχάκου, του Μάνου Χατζιδάκι και βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο η συνεργασία του Γρηγόρη Μπιθικώτση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό πολιτισμό.

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, θα ακουστούν αξέχαστες επιτυχίες που σφράγισαν με τις φωνές τους ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Στράτος Διονυσίου, η Βίκυ Μοσχολιού, η Πόλυ Πάνου και άλλοι κορυφαίοι ερμηνευτές. Τραγούδια που αγαπήθηκαν και άντεξαν στις καρδιές και στον χρόνο, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και σπουδαία μουσική.