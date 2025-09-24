Ρέθυμνο:«Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομα μου;»- Το πρόγραμμα ενημέρωσης για τη Νόσο Alzheimer παρουσιάσθηκε σήμερα στο Κέντρο Κοινότητας Ρεθύμνου

Το πρόγραμμα ενημέρωσης «Μαθαίνω για τη Νόσο Alzheimer» που διατρέχει την Ελλάδα παρουσιάσθηκε σήμερα, Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου του 2025, στους μαθητές και στις μαθήτριες της 4ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Η εκδήλωση με τίτλο «Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομα μου;», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τη Νόσο Alzheimer», φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Κοινότητας Ρεθύμνου, με την παρουσία του Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη και της Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δρ Άννας Ελευθεριάδου-Γκίκα.

Οι συγκεκριμένες δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων όλης της Ελλάδας, πραγματοποιούνται με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Alzheimer και με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενημέρωση των παιδιών για τη Νόσο με βιωματικό, εύληπτο, εποπτικό και παιγνιώδη τρόπο», όπως εξήγησε η Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, προλογίζοντας την παρουσίαση εκ μέρους της Υποδιευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, Ρένας Αυγενάκη.

Απευθυνόμενος στους μαθητές και στις μαθήτριες που συμμετείχαν στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Ρεθύμνης εστίασε στην ανάγκη των παιδιών και των γονέων τους να κατανοούν και να συμμερίζονται τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα τα οποία πάσχουν από άνοια.

«Οι γιαγιάδες και οι παππούδες έχουν ανάγκη από φροντίδα, ηρεμία, αγάπη και απλές δραστηριότητες μαζί σας. Το μυαλό μας μοιάζει με ένα σφουγγάρι με βαθουλώματα και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιούμε διαρκώς και να μην το αφήνουμε στην αποθήκη, ούτε να το κρατάμε φυλακισμένο. Να αγαπάτε τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας και να προσπαθείτε να περνάτε χρόνο και να κάνετε όμορφα πράγματα μαζί τους» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.